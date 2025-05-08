Mafia: The Old Country - линейная игра, созданная по принципу классических фильмов о мафии

Разработчик Hangar 13 и издатель 2K пообещали поделиться информацией о Mafia: The Old Country сегодня, в рамках двух частей, приуроченных к выставке PAX East. Первая часть уже появилась и включает в себя захватывающий геймплейный трейлер, а также массу дополнительной информации, с которой можно ознакомиться на сайте игры.
Во-первых, подтвердилась ранее объявленная дата выхода - 8 августа (и по более низкой, чем ожидалось, цене - $49,99), а кроме того, было упомянуто, что игра не будет представлять собой открытый мир, а будет «линейной, управляемой повествованием игрой».
Также было рассказано о том, что игра похожа на «классический фильм про мафию», в котором Энцо Фавара, опустившись на дно преступного мира, «встречается лицом к лицу с непредсказуемыми союзниками и безжалостными врагами в этой классической криминальной драме, богатой аутентичными деталями, которые погружают вас в коварную средиземноморскую обстановку». Что касается боевых действий, то «история разворачивается во времена, когда умение владеть клинком было смертельным преимуществом, а любимым огнестрельным оружием был обрез охотничьего ружья», и что сражаться можно как вблизи, так и на расстоянии, с использованием стелс-ударов, позволяющих справиться с угрозой.
При этом Hangar 13 ставит своей целью именно бой «жизнь или смерть», который требует более тактического подхода. По словам помощника режиссера игры Джошуа Заммита, по мере того как Энцо «доказывает, что владеет оружием», возникает «нехватка ресурсов». «Поэтому вам придется более тактически подходить к бою».
Именно здесь пригодится нож, позволяющий бесшумно подкрадываться к врагам и расправляться с ними. Впрочем, вы также будете участвовать в поединках на ножах, что еще больше усиливает атмосферу «жизнь-смерть»».
«Нож стал неотъемлемой частью игрового процесса. Это часть сицилийской культуры. Мы хотим, чтобы наш игровой процесс был захватывающим, чтобы в нем присутствовала атмосфера жизни и смерти. Чтобы во время дуэли на ножах или перестрелки игроки искренне боялись за свою жизнь», - говорит Заммит.
Больше информации об экшене в стилистике 1900-х годов ожидается сегодня, когда на PAX East состоится панель разработчиков.
Mafia: The Old Country выйдет для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Проходняк
уже поиграл?
ну и хорошо так то
возможно открытость мафии 3 и погубило
мафию 3 погубили фанатики, видите ли им не дали продолжение истории Джо и Вито, плак-плак
разве?там слишком другая мафия была
в 60 году
закат мафии, возможно это еще помогло
В Мафия 3 всё остальное Г, кроме открытого мира. Мафию 1 и 2 мир не погубил, а вот отсутствие может сделать кинцом, прошёл и забыл, ни на машинах ни поездить, ни город не посмотреть... лично мне обидно
Мафию 3 погубило что угодно, ток не опен ворлд
Да по сути в Мафии 1 и 2 открытого мира так такого не было
Похоже кинцо обещает быть мясным и интересным, жаль что расчленёнку не завезли, что бы можно было ногу или голову отстрелить.
Я рад что они не попытались сделать очередной клон ГТА и сделали закрытый мир с линейным сюжетом. Должно быть круто.
Ну вот и все 😐
Мертвый город снова или цепочка мини уровней с катценами ?
Ну слава богу это хорошо на самом деле!
Линейная, а требования как будто сталкер
Отчасти хорошо, что формат мафии 1 вернули, но без открытого мира походу значит опять мертвый город будет с ,, интересными,, поездками до цели :/
А когда это он был живой ?
В тройке чууууууть чуть внесли разнообразия еле заметного. И я было обрадовался, что по аналогии апгрейднут механики и интерактив. как фар край 3 имел хорошую базу, которую развили в 4-5 добавив активностей и разбросанных по миру интересностей, а тут первый опыт неудачного более обширного открытого мира , после которого возвращаются в коридор:)
50 баксов за коридор, где тыканье ножом – сицилийская культура, а три патрона в кармане – тактическая глубина. Бои жизнь смерть по скрипту, пока идешь по рельсам. Фильмов насмотрелись, теперь это геймплей.
Это отлично, ненавижу опенворлды))
понятно, значит играешь будто фильм смотришь.
я думал будет много всяких активной. и там одежду всякую бандитску будешь получать. и квесты чтоб можно было повторно пройти в новых шмоточках.
Игра Uncharted сильно повлияло на разработчиков.
Ну не знаю , мафия всегда ассоциировалась с разборками парней в дорогих костюмах на шикарных автомобилях, какой нибудь Чикаго 30х , бутлегерство , азартные игры , борьба враждующих семей, здесь атмосфера какая-то ну совсем другая -не хуже , просто другая .
Крестный отец немного показывал нам сицилию с неким доном чичо или как там его :) у нас есть мафия 30-40-50ые и конец 60ых. Про 80ые и девяностые уже видели схожие игры под брендом гта, лицо со шрамом. А тут что то оригинальное , новое, при этом есть ощущение, что винодельни с азартными играми будут присутствовать акт мафия 1 :)
чё то я ни разу ещё не смотрел фильмы про мафии кроме Крёстный Отец.
соболезную, держи в курсе