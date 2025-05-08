Mafia: The Old Country - линейная игра, созданная по принципу классических фильмов о мафии

Разработчик Hangar 13 и издатель 2K пообещали поделиться информацией о Mafia: The Old Country сегодня, в рамках двух частей, приуроченных к выставке PAX East. Первая часть уже появилась и включает в себя захватывающий геймплейный трейлер, а также массу дополнительной информации, с которой можно ознакомиться на сайте игры.

Во-первых, подтвердилась ранее объявленная дата выхода - 8 августа (и по более низкой, чем ожидалось, цене - $49,99), а кроме того, было упомянуто, что игра не будет представлять собой открытый мир, а будет «линейной, управляемой повествованием игрой».

Также было рассказано о том, что игра похожа на «классический фильм про мафию», в котором Энцо Фавара, опустившись на дно преступного мира, «встречается лицом к лицу с непредсказуемыми союзниками и безжалостными врагами в этой классической криминальной драме, богатой аутентичными деталями, которые погружают вас в коварную средиземноморскую обстановку». Что касается боевых действий, то «история разворачивается во времена, когда умение владеть клинком было смертельным преимуществом, а любимым огнестрельным оружием был обрез охотничьего ружья», и что сражаться можно как вблизи, так и на расстоянии, с использованием стелс-ударов, позволяющих справиться с угрозой.

При этом Hangar 13 ставит своей целью именно бой «жизнь или смерть», который требует более тактического подхода. По словам помощника режиссера игры Джошуа Заммита, по мере того как Энцо «доказывает, что владеет оружием», возникает «нехватка ресурсов». «Поэтому вам придется более тактически подходить к бою».

Именно здесь пригодится нож, позволяющий бесшумно подкрадываться к врагам и расправляться с ними. Впрочем, вы также будете участвовать в поединках на ножах, что еще больше усиливает атмосферу «жизнь-смерть»».

«Нож стал неотъемлемой частью игрового процесса. Это часть сицилийской культуры. Мы хотим, чтобы наш игровой процесс был захватывающим, чтобы в нем присутствовала атмосфера жизни и смерти. Чтобы во время дуэли на ножах или перестрелки игроки искренне боялись за свою жизнь», - говорит Заммит.

Больше информации об экшене в стилистике 1900-х годов ожидается сегодня, когда на PAX East состоится панель разработчиков.

Mafia: The Old Country выйдет для Xbox Series X/S, PS5 и PC.