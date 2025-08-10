Mafia: The Old Country начала получать первые моды - голая Изабелла и Осёл из "Шрэка"

Лишь 8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country от студии Hangar 13, но игра уже начала получать свои первые моды. В этом плане игра не стала исключением, и как и предыдущие части, судя по всему, будет пользоваться популярностью среди моддеров. Даже смена движка на Unreal Engine 5 не стала препятствием для моддеров.
Одними из первых модов для игры, как это часто бывает, стала обнажённая Изабелла - любовный интерес главного героя игры, которая в Mafia: The Old Country обладает впечатляющими формами, что довольно необычно для современной западной игры. Мод позволяет игрокам разглядеть её более "детально":
Так же для игры вышел забавный мод, который добавляет в игру Осла из "Шрэка" в качестве полноценного ездового животного.
Это не из шрека, это Nvidia Power из коментов
не такие уж и впечатляющие.
Изабеллу на первый план пожалуйста:)
Куда же без извращенцев...
у Изабеллы дойки побольше чем в моде.
А можно вместо осла - Изабеллу на превьюшку?)
Нет, просто вместо осла Изабеллу )
С седлом и упряжью? Да вы эстет!)
Мод плохого качества.
Я написал автору на NEXUSMODS чтобы исправили неточности.
Ждём теперь Сидоджи и Биг Смоука.