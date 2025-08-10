ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8 630 оценок

Mafia: The Old Country начала получать первые моды - голая Изабелла и Осёл из "Шрэка"

AceTheKing AceTheKing

Лишь 8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country от студии Hangar 13, но игра уже начала получать свои первые моды. В этом плане игра не стала исключением, и как и предыдущие части, судя по всему, будет пользоваться популярностью среди моддеров. Даже смена движка на Unreal Engine 5 не стала препятствием для моддеров.

Одними из первых модов для игры, как это часто бывает, стала обнажённая Изабелла - любовный интерес главного героя игры, которая в Mafia: The Old Country обладает впечатляющими формами, что довольно необычно для современной западной игры. Мод позволяет игрокам разглядеть её более "детально":

Mafia: The Old Country "Обнажённая Изабелла"

Так же для игры вышел забавный мод, который добавляет в игру Осла из "Шрэка" в качестве полноценного ездового животного.

Комментарии: 11
Ваш комментарий
Great-heartedElio

Это не из шрека, это Nvidia Power из коментов

MaxBlacksmith
впечатляющими формами

не такие уж и впечатляющие.

Rio17

Изабеллу на первый план пожалуйста:)

JustA_NiceGuy

Куда же без извращенцев...

BigusDickus

у Изабеллы дойки побольше чем в моде.

kedmaker

А можно вместо осла - Изабеллу на превьюшку?)

DezkQ

Нет, просто вместо осла Изабеллу )

kedmaker DezkQ

С седлом и упряжью? Да вы эстет!)

DezkQ kedmaker
ZNGRU

Мод плохого качества.
Я написал автору на NEXUSMODS чтобы исправили неточности.

Rey4rtRO

Ждём теперь Сидоджи и Биг Смоука.