Mafia: The Old Country начала получать первые моды - голая Изабелла и Осёл из "Шрэка"

Лишь 8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country от студии Hangar 13, но игра уже начала получать свои первые моды. В этом плане игра не стала исключением, и как и предыдущие части, судя по всему, будет пользоваться популярностью среди моддеров. Даже смена движка на Unreal Engine 5 не стала препятствием для моддеров.

Одними из первых модов для игры, как это часто бывает, стала обнажённая Изабелла - любовный интерес главного героя игры, которая в Mafia: The Old Country обладает впечатляющими формами, что довольно необычно для современной западной игры. Мод позволяет игрокам разглядеть её более "детально":

Так же для игры вышел забавный мод, который добавляет в игру Осла из "Шрэка" в качестве полноценного ездового животного.