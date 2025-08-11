ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 703 оценки

Mafia: The Old Country обошла Mario Kart World и возглавила британский чарт

monk70 monk70

Mafia: The Old Country, безусловно, пользовалась большим ожиданием и интересом, и недельный чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании это подтверждает. Действительно, экшен от Hangar13 занял первое место в свою дебютную неделю, потеснив тяжеловеса Mario Kart World, который опустился на второе место.

Это привело к своего рода эффекту домино в первых четырёх позициях: Hogwarts Legacy опустилась со второго на третье место, а Donkey Kong Bananza — на четвёртое.

Mafia: The Old Country была не единственным новым релизом на прошлой неделе. Состоялся релиз игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game на физическом носителе, заняв восьмое место, в то время как Ready or Not не поднялась выше четырнадцатого. В данном случае, вероятно, большинство копий было куплено в цифровом формате в прошлом месяце, учитывая, что в июле шутер возглавил чарт самых продаваемых игр PlayStation Store в Европе.

Ниже представлен еженедельный рейтинг самых продаваемых игр в Великобритании:

  1. Mafia: The Old Country
  2. Mario Kart World
  3. Hogwarts Legacy
  4. Donkey Kong Bananza
  5. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
  6. Call of Duty: Black Ops 6
  7. Mortal Kombat 11 Ultimate
  8. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Mortal Kombat 1
  11. Minecraft
  12. EA Sports FC 25
  13. Super Mario Party Jamboree
  14. Ready or Not
  15. The Last of Us Part 2: Remastered
  16. GTA 5
  17. Sonic X Shadow Generations
  18. Animal Crossing: New Horizons
  19. Nintendo Switch Sports
  20. Gran Turismo 7
Комментарии: 19
Графений годный и больше ничего. Это первая мафия с декорациями Сицилии на unreal engine 5, даже задания копипаста особенно гонки и провождение девицы, которая является дочкой сами поняли кого. Короч, кто рвал глотку на ПГ, что это будет самая лучшая мафия, игра года и тд тупо обкакались в штаны кровавым поносом😆😆😆

Сергей3783

там и не пахнет графонием,на плойке вообще печаль..

Finni24 Сергей3783

на помойке и не может быть графония

ViksOne

Пох на чарт, игра норм

Aleksey Aleshka

Хогвартс? До сих пор???

Juan-Pablo

Да теперь всё - наша новинка в клочья порвала Хогвардс на этой неделе!)))

Raf9111

это чарты британии, что ты ожидал то?)

траляля123 Juan-Pablo
наша новинка в клочья порвала Хогвардс

наша?? че за

Rimasted
Mafia: The Old Country обошла Mario Kart World и возглавила британский чарт

Для меня это звучит примерно так: Боксер 25 лет смог надрать зад 83 летнему мировому чемпиону по боксу!

Makimah

Они что, отдали предпочтение "семье" за 50$, вместо итальянского скуфа за 80$?

Serpentrage

Это недельный чарт, когда там марио вышел уже? А до сих пор сидит на 1-2 месте =) Будет ли там сидеть мафия через 2 недели даже - ой вопрос =)

Пользователь ВКонтакте

// Алексей Вербицкий

Ammati

Ох уж это шутка. Игра релизнулась и обошла Mario Kart World в недельном чарте. Когда там этот марио вышел ? А точно... 5 июня 2025 г. И всё ещё в топе считай на 1 месте. Хороший вопрос на каком месте будет Mafia: The Old Country спустя пару недель или месяц. Люди наиграются, пройдут и забудут.

Очередная желтуха, а не новость.

Juan-Pablo

1. В неделю релиза

2. На физическом носителе

3. В Великобритании

Любая игра, которая не лютый трэш, такое бы сумела. Интересно будет посмотреть на:

1. Через несколько месяцев

2. Общее число проданных копий

3. В Японии (как она там будет себя чувствовать против Марио)

Rio17

Мимо :)

Пользователь ВКонтакте

Лица тех кто купил это 💩 за 50$
🤦‍♂ // Владислав Тишков