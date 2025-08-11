Mafia: The Old Country обошла Mario Kart World и возглавила британский чарт

Mafia: The Old Country, безусловно, пользовалась большим ожиданием и интересом, и недельный чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании это подтверждает. Действительно, экшен от Hangar13 занял первое место в свою дебютную неделю, потеснив тяжеловеса Mario Kart World, который опустился на второе место.

Это привело к своего рода эффекту домино в первых четырёх позициях: Hogwarts Legacy опустилась со второго на третье место, а Donkey Kong Bananza — на четвёртое.

Mafia: The Old Country была не единственным новым релизом на прошлой неделе. Состоялся релиз игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game на физическом носителе, заняв восьмое место, в то время как Ready or Not не поднялась выше четырнадцатого. В данном случае, вероятно, большинство копий было куплено в цифровом формате в прошлом месяце, учитывая, что в июле шутер возглавил чарт самых продаваемых игр PlayStation Store в Европе.

Ниже представлен еженедельный рейтинг самых продаваемых игр в Великобритании: