Mafia: The Old Country обошла Mario Kart World и возглавила британский чарт

Mafia: The Old Country, безусловно, пользовалась большим ожиданием и интересом, и недельный чарт самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании это подтверждает. Действительно, экшен от Hangar13 занял первое место в свою дебютную неделю, потеснив тяжеловеса Mario Kart World, который опустился на второе место.
Это привело к своего рода эффекту домино в первых четырёх позициях: Hogwarts Legacy опустилась со второго на третье место, а Donkey Kong Bananza — на четвёртое.
Mafia: The Old Country была не единственным новым релизом на прошлой неделе. Состоялся релиз игры Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game на физическом носителе, заняв восьмое место, в то время как Ready or Not не поднялась выше четырнадцатого. В данном случае, вероятно, большинство копий было куплено в цифровом формате в прошлом месяце, учитывая, что в июле шутер возглавил чарт самых продаваемых игр PlayStation Store в Европе.
Ниже представлен еженедельный рейтинг самых продаваемых игр в Великобритании:
- Mafia: The Old Country
- Mario Kart World
- Hogwarts Legacy
- Donkey Kong Bananza
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
- Mario Kart 8 Deluxe
- Mortal Kombat 1
- Minecraft
- EA Sports FC 25
- Super Mario Party Jamboree
- Ready or Not
- The Last of Us Part 2: Remastered
- GTA 5
- Sonic X Shadow Generations
- Animal Crossing: New Horizons
- Nintendo Switch Sports
- Gran Turismo 7
Графений годный и больше ничего. Это первая мафия с декорациями Сицилии на unreal engine 5, даже задания копипаста особенно гонки и провождение девицы, которая является дочкой сами поняли кого. Короч, кто рвал глотку на ПГ, что это будет самая лучшая мафия, игра года и тд тупо обкакались в штаны кровавым поносом😆😆😆
там и не пахнет графонием,на плойке вообще печаль..
на помойке и не может быть графония
Пох на чарт, игра норм
Хогвартс? До сих пор???
Да теперь всё - наша новинка в клочья порвала Хогвардс на этой неделе!)))
это чарты британии, что ты ожидал то?)
наша?? че за
Для меня это звучит примерно так: Боксер 25 лет смог надрать зад 83 летнему мировому чемпиону по боксу!
Они что, отдали предпочтение "семье" за 50$, вместо итальянского скуфа за 80$?
Это недельный чарт, когда там марио вышел уже? А до сих пор сидит на 1-2 месте =) Будет ли там сидеть мафия через 2 недели даже - ой вопрос =)
// Алексей Вербицкий
Ох уж это шутка. Игра релизнулась и обошла Mario Kart World в недельном чарте. Когда там этот марио вышел ? А точно... 5 июня 2025 г. И всё ещё в топе считай на 1 месте. Хороший вопрос на каком месте будет Mafia: The Old Country спустя пару недель или месяц. Люди наиграются, пройдут и забудут.
Очередная желтуха, а не новость.
1. В неделю релиза
2. На физическом носителе
3. В Великобритании
Любая игра, которая не лютый трэш, такое бы сумела. Интересно будет посмотреть на:
1. Через несколько месяцев
2. Общее число проданных копий
3. В Японии (как она там будет себя чувствовать против Марио)
Мимо :)
Лица тех кто купил это 💩 за 50$
🤦♂ // Владислав Тишков