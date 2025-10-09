ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 030 оценок

Mafia: The Old Country оказалась в тройке лидеров продаж августа в США

monk70 monk70

Mafia: The Old Country заняла третье место среди самых продаваемых игр в США в августе, уступив только спортивным играм NBA 2K26 и Madden NFL 26. Новая глава франшизы 2K Games продемонстрировала высокие коммерческие показатели, превзойдя другие крупные релизы, такие как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.

На рынке США в августе доминировали спортивные игры: NBA 2K26 лидировала по продажам, а Madden NFL 26 заняла второе место. Помимо Mafia: The Old Country, занявшей третье место, ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater занял четвёртое место, а за ним следует EA Sports College Football 26, замыкающая пятёрку лидеров.

Другие заметные игры — Gears of War Reloaded на шестом месте и Donkey Kong Bananza на седьмом, хотя данные о продажах в eShop Nintendo не учитываются.

Самые продаваемые игры августа 2025 года:

  1. NBA 2K26 (новинка)
  2. Madden NFL 26 (новинка)
  3. Mafia: The Old Country (новинка)
  4. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (новинка)
  5. EA Sports College Football 26
  6. Gears of War: Reloaded (новинка)
  7. Donkey Kong Bananza
  8. EA Sports MVP Bundle
  9. EA Sports Kickoff Bundle (новинка)
  10. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2
  11. Minecraft
  12. Call of Duty: Black Ops 6
  13. Grand Theft Auto V
  14. Helldivers II
  15. Forza Horizon 5
  16. Grounded 2
  17. WWE 2K25
  18. Hogwarts Legacy
  19. Story of Seasons: Grand Bazaar (новинка)
  20. Red Dead Redemption II

В рейтингах за 2025 год (по август) Monster Hunter Wilds сохраняет лидерство самой продаваемой игры года в США, за ней следуют EA Sports College Football 26 и The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Интересно, что Mafia: Terra Madre до сих пор не попала в этот рейтинг, несмотря на высокие показатели продаж в августе.

Самые продаваемые игры 2025 года:

  1. Monster Hunter: Wilds
  2. EA Sports College Football 26
  3. The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
  4. Call of Duty: Black Ops 6
  5. NBA 2K26
  6. MLB: The Show 25
  7. Elden Ring: Nightreign
  8. WWE 2K25
  9. Kingdom Come: Deliverance II
  10. Madden NFL 26
  11. Split Fiction
  12. Forza Horizon 5
  13. EA Sports MVP Bundle (2025)
  14. NBA 2K25
  15. Minecraft
  16. Sid Meier’s Civilization VII
  17. Grand Theft Auto V
  18. PGA Tour 2K25
  19. Doom: The Dark Ages
  20. EA Sports FC 25
Haliburton
Лютый мусор, на уровне такого же хлама как MindsEye

7
Roflanders

Ну ты загнул, конечно. Сравнить именитый, но проходняк, с просто сломанным куском кала.

5
Haliburton Roflanders

Одно другому не мешает , объединить в значение треш

3
DmitriyKats

Это хорошо. Надеюсь, таких проектов будет больше.

6
Merelone

Надеюсь, таких проектов будет меньше.

3
DmitriyKats Haliburton

Хорошо, какие проекты нужны?

3
DezkQ

Печально что такая г*внина, имеет кассу. Тем самым показывая что можно скормить даже такое.

2