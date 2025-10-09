Mafia: The Old Country оказалась в тройке лидеров продаж августа в США

Mafia: The Old Country заняла третье место среди самых продаваемых игр в США в августе, уступив только спортивным играм NBA 2K26 и Madden NFL 26. Новая глава франшизы 2K Games продемонстрировала высокие коммерческие показатели, превзойдя другие крупные релизы, такие как Metal Gear Solid Delta: Snake Eater.
На рынке США в августе доминировали спортивные игры: NBA 2K26 лидировала по продажам, а Madden NFL 26 заняла второе место. Помимо Mafia: The Old Country, занявшей третье место, ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater занял четвёртое место, а за ним следует EA Sports College Football 26, замыкающая пятёрку лидеров.
Другие заметные игры — Gears of War Reloaded на шестом месте и Donkey Kong Bananza на седьмом, хотя данные о продажах в eShop Nintendo не учитываются.
Самые продаваемые игры августа 2025 года:
- NBA 2K26 (новинка)
- Madden NFL 26 (новинка)
- Mafia: The Old Country (новинка)
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (новинка)
- EA Sports College Football 26
- Gears of War: Reloaded (новинка)
- Donkey Kong Bananza
- EA Sports MVP Bundle
- EA Sports Kickoff Bundle (новинка)
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles 2
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 6
- Grand Theft Auto V
- Helldivers II
- Forza Horizon 5
- Grounded 2
- WWE 2K25
- Hogwarts Legacy
- Story of Seasons: Grand Bazaar (новинка)
- Red Dead Redemption II
В рейтингах за 2025 год (по август) Monster Hunter Wilds сохраняет лидерство самой продаваемой игры года в США, за ней следуют EA Sports College Football 26 и The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Интересно, что Mafia: Terra Madre до сих пор не попала в этот рейтинг, несмотря на высокие показатели продаж в августе.
Самые продаваемые игры 2025 года:
- Monster Hunter: Wilds
- EA Sports College Football 26
- The Elder Scrolls IV: Oblivion: Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
- NBA 2K26
- MLB: The Show 25
- Elden Ring: Nightreign
- WWE 2K25
- Kingdom Come: Deliverance II
- Madden NFL 26
- Split Fiction
- Forza Horizon 5
- EA Sports MVP Bundle (2025)
- NBA 2K25
- Minecraft
- Sid Meier’s Civilization VII
- Grand Theft Auto V
- PGA Tour 2K25
- Doom: The Dark Ages
- EA Sports FC 25
Лютый мусор, на уровне такого же хлама как MindsEye
Ну ты загнул, конечно. Сравнить именитый, но проходняк, с просто сломанным куском кала.
Одно другому не мешает , объединить в значение треш
Это хорошо. Надеюсь, таких проектов будет больше.
Надеюсь, таких проектов будет меньше.
Хорошо, какие проекты нужны?
Печально что такая г*внина, имеет кассу. Тем самым показывая что можно скормить даже такое.