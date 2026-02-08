Mafia: The Old Country получила новую максимальную скидку в Steam

Как стало известно, экшен Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 20%. До этого максимальный размер скидки составлял 10%. Судя по скудному размеру скидки - у игры всё довольно неплохо с продажами. К примеру Borderlands 4 от Take-Two, которая вышла на месяц позже Mafia: The Old Country, уже получила скидку в размере 30%.

Помимо Mafia: The Old Country, различные скидки получили и другие игры серии. Распродажа продлится до 19 февраля включительно.