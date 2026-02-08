Mafia: The Old Country получила новую максимальную скидку в Steam

Как стало известно, экшен Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 получил новую максимальную скидку в Steam.
Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 20%. До этого максимальный размер скидки составлял 10%. Судя по скудному размеру скидки - у игры всё довольно неплохо с продажами. К примеру Borderlands 4 от Take-Two, которая вышла на месяц позже Mafia: The Old Country, уже получила скидку в размере 30%.
Помимо Mafia: The Old Country, различные скидки получили и другие игры серии. Распродажа продлится до 19 февраля включительно.
Оторвал?
Пойдет скидка. Я на релизе брал за полную стоимость, игра того стоит
Норм, но с оптимизацией траблы. Ремейк первой мне прям больше понравился.
ты что шут? Одноразку за 60-70 баксов ? Это очень дорого, те родаки наворовали что ли
Не в этот раз компадре. Там дермуво стоит.))
Почему вы все жалуетесь на это? Хотя сами прекрасно знаете первостепенную причину не доступности игр стиме.
Да и какую че то сша беспредел наводит то не х подстилочные государства пасть не открывают как и опущенные конторы разрабов
Ой, извините -> torrent -> 100% скидка -> Profit!
там защита
А где сударь находится желаемый взлом ? он случаем не с вам в одной комнате 🤣 ?
Снизили арендную плату, так будет правильно. Скидка у них ...
Да, берегут свою мафию от покупок
дорого очень всё равно