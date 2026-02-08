ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 122 оценки

Mafia: The Old Country получила новую максимальную скидку в Steam

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, экшен Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой игра стала впервые доступна со скидкой 20%. До этого максимальный размер скидки составлял 10%. Судя по скудному размеру скидки - у игры всё довольно неплохо с продажами. К примеру Borderlands 4 от Take-Two, которая вышла на месяц позже Mafia: The Old Country, уже получила скидку в размере 30%.

Помимо Mafia: The Old Country, различные скидки получили и другие игры серии. Распродажа продлится до 19 февраля включительно.

15
24
Комментарии:  24
dmbarar

я дергал пиструн на изабеллу

9
Wondermaster

Оторвал?

5
antiRed

вау максимальная прям

6
Константин335

Пойдет скидка. Я на релизе брал за полную стоимость, игра того стоит

6
Barred

Норм, но с оптимизацией траблы. Ремейк первой мне прям больше понравился.

Rorschach93

ты что шут? Одноразку за 60-70 баксов ? Это очень дорого, те родаки наворовали что ли

Иваныч из Тулы

В 100% скидка, не иначе.

5
Red Salamandra

Не в этот раз компадре. Там дермуво стоит.))

2
User_200

Почему вы все жалуетесь на это? Хотя сами прекрасно знаете первостепенную причину не доступности игр стиме.

6
Veidrd1968 User_200

Да и какую че то сша беспредел наводит то не х подстилочные государства пасть не открывают как и опущенные конторы разрабов

1
BumblingDrake

найс

3
Гомер11

Ой, извините -> torrent -> 100% скидка -> Profit!

3
Rorschach93

там защита

The Path to Yourself

А где сударь находится желаемый взлом ? он случаем не с вам в одной комнате 🤣 ?

BumblingDrake

Ой, извините! крутая скидка!

StickyNethrax

Снизили арендную плату, так будет правильно. Скидка у них ...

Sheffskiy

Да, берегут свою мафию от покупок

Rorschach93

дорого очень всё равно