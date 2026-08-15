Mafia: The Old Country получила первую крупную скидку 40% на ПК и консолях

Издательская компания 2K предоставила временную скидку на криминальную драму Mafia: The Old Country для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Распродажа приурочена к годовщине со дня релиза проекта. На текущий момент это самое выгодное предложение от разработчиков, позволяющее приобрести игру со скидкой 40%.

В сервисе Steam стандартная ПК-версия тайтла сейчас доступна за $29.99 вместо прежних $49.99. На консолях Xbox и PlayStation удешевление затронуло не только базовый вариант, но и премиальный комплект Definitive Edition — его стоимость снизилась до $38.99 (ранее — $64.99). Обратите внимание, что в магазине PlayStation Store акция имеет статус эксклюзива для подписчиков PlayStation Plus и завершится 28 августа 2026 года.

Напомним, что Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 является приквелом культовой франшизы. Сюжетная линия переносит игроков на Сицилию начала XX века и рассказывает историю становления организованной преступности.