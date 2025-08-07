Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов.

Официальный релиз Mafia: The Old Country состоится сегодня, в 19:00 МСК на ПК, а на консолях – несколькими часами позже. Тем временем, игра начала получать рецензии от специализированных СМИ.

Новая часть серии Mafia, разработанная Hangar 13, на агрегаторе Metacritic получила рейтинг Metascore 76, основанным на 28 положительных, 12 нейтральных и 0 отрицательных обзорах.

Примечательно, что игра пока не получила наивысшей оценки (10 или 100). На OpenCritic средний балл примерно такой же: 78 от ведущих критиков, и 86% критиков рекомендуют Mafia: The Old Country.

98 – Impulse Gamer

95 – SECTOR.sk

90 – IGN Germany

90 – PC Games

90 – Press Start Australia

87 – The New York Times

85 – GamingTrend

83 – Player 2

80 – Gamepressure

80 – IGN France

80 – PCGamesN

80 – VGC

70 – Gamekult

70 – GAMINGbible

70 – Meristation

60 – Game Informer

60 – GameSpot

50 – Stevivor

50 – Game Rant

Impulse Gamer – 98 / 100:

Mafia: The Old Country не изобретает велосипед, но переносит игроков в прекрасный новый мир в игре Mafia, столь же полной, как и предыдущие, и, возможно, лучшей на сегодняшний день. The Old Country — великолепное дополнение к франшизе.

PC Games – 90 / 100:

Mafia: The Old Country успешно развивает проверенную формулу первых двух игр серии. Увлекательный сюжет и фантастические персонажи становятся центром захватывающего приключения от начала до конца. Благодаря удачному сочетанию скрытности, жестокого экшена и моментов спокойствия время пролетело незаметно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем поклонникам мафии отправиться на Сицилию 1900-х годов и увидеть, как зарождалась эта благородная семья.

Gamepressure – 80 / 100:

Mafia: The Old Country — это достойное возвращение к истокам серии. Несмотря на некоторые незначительные недостатки, игра предлагает захватывающую историю, которую стоит пережить. Игра также полна фансервисных моментов, которые, несомненно, оценят давние поклонники Mafia.

GAMINGbible – 70 / 100:

Если не считать нескольких мелких недостатков, Mafia: The Old Country — отличное дополнение к долгоиграющей серии и превосходно адаптирует её формулу к новому историческому контексту. Есть риск оттолкнуть некоторых давних фанатов, поскольку временной скачок требует некоторой адаптации. Однако, если просто позволить игре рассказать свою историю, вы обнаружите, что она соответствует тому качеству, которого вы ожидаете от серии.

GameSpot – 60 / 100:

Mafia: The Old Country блистает в моменты замедления, позволяя вам впитать всю красоту и звуки Сицилии. Как и предыдущие игры серии, она отлично передаёт атмосферу, уделяя большое внимание деталям, чтобы отразить суть реальных локаций. К сожалению, шаблонный игровой процесс и устаревший дизайн миссий в конечном итоге портят впечатление, превращая Mafia: The Old Country в пережиток начала 2010-х.

Stevivor – 50 / 100:

Визуально Mafia: The Old Country — ошеломляющий успех. К сожалению… игровой процесс можно описать как посредственный: функционален, но не особо увлекателен. Сюжет — трагедия, скучный, линейный и настолько полный штампов, что ничто не кажется новым или оригинальным. Персонажи — поверхностные клише, шаблонные представления жанровых стереотипов, и ничего более.

Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.