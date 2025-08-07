ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.4 492 оценки

Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов

monk70 monk70

Официальный релиз Mafia: The Old Country состоится сегодня, в 19:00 МСК на ПК, а на консолях – несколькими часами позже. Тем временем, игра начала получать рецензии от специализированных СМИ.

Новая часть серии Mafia, разработанная Hangar 13, на агрегаторе Metacritic получила рейтинг Metascore 76, основанным на 28 положительных, 12 нейтральных и 0 отрицательных обзорах.

Примечательно, что игра пока не получила наивысшей оценки (10 или 100). На OpenCritic средний балл примерно такой же: 78 от ведущих критиков, и 86% критиков рекомендуют Mafia: The Old Country.

  • 98 – Impulse Gamer
  • 95 – SECTOR.sk
  • 90 – IGN Germany
  • 90 – PC Games
  • 90 – Press Start Australia
  • 87 – The New York Times
  • 85 – GamingTrend
  • 83 – Player 2
  • 80 – Gamepressure
  • 80 – IGN France
  • 80 – PCGamesN
  • 80 – VGC
  • 70 – Gamekult
  • 70 – GAMINGbible
  • 70 – Meristation
  • 60 – Game Informer
  • 60 – GameSpot
  • 50 – Stevivor
  • 50 – Game Rant

Impulse Gamer – 98 / 100:

Mafia: The Old Country не изобретает велосипед, но переносит игроков в прекрасный новый мир в игре Mafia, столь же полной, как и предыдущие, и, возможно, лучшей на сегодняшний день. The Old Country — великолепное дополнение к франшизе.

PC Games – 90 / 100:

Mafia: The Old Country успешно развивает проверенную формулу первых двух игр серии. Увлекательный сюжет и фантастические персонажи становятся центром захватывающего приключения от начала до конца. Благодаря удачному сочетанию скрытности, жестокого экшена и моментов спокойствия время пролетело незаметно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем поклонникам мафии отправиться на Сицилию 1900-х годов и увидеть, как зарождалась эта благородная семья.

Gamepressure – 80 / 100:

Mafia: The Old Country — это достойное возвращение к истокам серии. Несмотря на некоторые незначительные недостатки, игра предлагает захватывающую историю, которую стоит пережить. Игра также полна фансервисных моментов, которые, несомненно, оценят давние поклонники Mafia.

GAMINGbible – 70 / 100:

Если не считать нескольких мелких недостатков, Mafia: The Old Country — отличное дополнение к долгоиграющей серии и превосходно адаптирует её формулу к новому историческому контексту. Есть риск оттолкнуть некоторых давних фанатов, поскольку временной скачок требует некоторой адаптации. Однако, если просто позволить игре рассказать свою историю, вы обнаружите, что она соответствует тому качеству, которого вы ожидаете от серии.

GameSpot – 60 / 100:

Mafia: The Old Country блистает в моменты замедления, позволяя вам впитать всю красоту и звуки Сицилии. Как и предыдущие игры серии, она отлично передаёт атмосферу, уделяя большое внимание деталям, чтобы отразить суть реальных локаций. К сожалению, шаблонный игровой процесс и устаревший дизайн миссий в конечном итоге портят впечатление, превращая Mafia: The Old Country в пережиток начала 2010-х.

Stevivor – 50 / 100:

Визуально Mafia: The Old Country — ошеломляющий успех. К сожалению… игровой процесс можно описать как посредственный: функционален, но не особо увлекателен. Сюжет — трагедия, скучный, линейный и настолько полный штампов, что ничто не кажется новым или оригинальным. Персонажи — поверхностные клише, шаблонные представления жанровых стереотипов, и ничего более.

Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

43
81
Комментарии: 81
Ваш комментарий
agula98

Ну в принципе с 90% скидкой или за оффлайн активашку 10 рублей сойдет, а покупать за полную стоимость не надо

22
kotasha

За 10р никто активашку не продаст.

9
JAPАN kotasha

Через пару месяцев будет.

6
Lucrise kotasha

Спустя неделю будут продавать уже, если не раньше. Конечно помимо тебя туда будут ломиться еще 100 человек, но зато 10р)

4
Константин335

Ну в общем нормальные оценки как я и ожидал, игра будет обычной Мафией, как первая и вторая часть. В общем жду выхода и буду играть

17
SULIK 712

Сюжет — трагедия, скучный, линейный и настолько полный штампов. Визуал похоже тоже печальный

3
Константин335 SULIK 712

Ты выбрал из обзоров самый негативный, но там есть и где хвалят игру, причем таких большинство. А вообще не за чем смотреть на эти обзоры, надо самому играть и составить личное впечатления от игры. Через час уже выйдет, сами увидим, но я уверен игра будет на уровне первой и второй части

1
Costollom
Ну в общем нормальные оценки как я и ожидал, игра будет обычной Мафией, как первая и вторая часть.

У первой части оценка выше.

JackReacher

По последним геймплейным видео ожидал худшего. Оценки весьма неплохие. Hangar молодцы, больше не делают позора уровня Мафии 3. Сегодня уже играю, надеюсь на реально интересную историю.

И можно поправочку: средние оценки это 50-60 баллов, а не 76 - это явно выше среднего и даже около весьма высоких оценок

13
Great-heartedElio

50-60 это значит, что игра полное дно

11
NieRne

Не совсем. Это стандарты актуальные максимум до 2017-18 гг. Сейчас всё, что ниже 88 из 100 - автоматом "средняя игра".

8
DezkQ

70 это дно, 80-90 средние, 95+ высокие. Такое уже давно.

6
North235

Ничего себе, 90-98 это средние? Какие тогда высокие? )

11
Night Driving Avenger

От 100 и выше

3
Diablonos

Ну так фирменный кликбейтный понос в череп от monk70.

J a r v i s

Похоже что это будет как Мафия 3, только без гриндовых заданий и негроида, чисто середняк.

7
Dj NordSound

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂 кто-то еще верить журналюгам они же продажные твари!

7
tvorog8088

Ну а денува то есть там или как.

6
Кирилл Ренкевич

Есть денуво

4
JackReacher

А что, спиратить хочется? Нет, либо не играй, либо бери лицензию. Задолбали халявщики

15
tvorog8088 Кирилл Ренкевич

Значит офку через пару недель за 40 рубликов купим.

Всё равно сейчас меня больше рыбалка увлекает чем игры.

6
Bob133

Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов.

Значит хорошая игра ! Надо брать!

5
Инфеpно

Пофиг на эти оценки. Надо пройти, а потом уже можно составить мнение. Для меня эта игра самая ожидаемая в этом году, помимо гта6.

5
Пользователь ВКонтакте

Жду завтра в зелёном магазе😎 // Алексей Русич

5
My life is a game

ты попутал что то
там же денуво

2
Константин335

К сожалению не дождешься

QuiescentMaeloraxus My life is a game

думаешь не ломанут? Hogwarts Legacy тоже с денуво но она раздается на торрентах.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ