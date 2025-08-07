Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов.

Официальный релиз Mafia: The Old Country состоится сегодня, в 19:00 МСК на ПК, а на консолях – несколькими часами позже. Тем временем, игра начала получать рецензии от специализированных СМИ.
Новая часть серии Mafia, разработанная Hangar 13, на агрегаторе Metacritic получила рейтинг Metascore 76, основанным на 28 положительных, 12 нейтральных и 0 отрицательных обзорах.
Примечательно, что игра пока не получила наивысшей оценки (10 или 100). На OpenCritic средний балл примерно такой же: 78 от ведущих критиков, и 86% критиков рекомендуют Mafia: The Old Country.
- 98 – Impulse Gamer
- 95 – SECTOR.sk
- 90 – IGN Germany
- 90 – PC Games
- 90 – Press Start Australia
- 87 – The New York Times
- 85 – GamingTrend
- 83 – Player 2
- 80 – Gamepressure
- 80 – IGN France
- 80 – PCGamesN
- 80 – VGC
- 70 – Gamekult
- 70 – GAMINGbible
- 70 – Meristation
- 60 – Game Informer
- 60 – GameSpot
- 50 – Stevivor
- 50 – Game Rant
Impulse Gamer – 98 / 100:
Mafia: The Old Country не изобретает велосипед, но переносит игроков в прекрасный новый мир в игре Mafia, столь же полной, как и предыдущие, и, возможно, лучшей на сегодняшний день. The Old Country — великолепное дополнение к франшизе.
PC Games – 90 / 100:
Mafia: The Old Country успешно развивает проверенную формулу первых двух игр серии. Увлекательный сюжет и фантастические персонажи становятся центром захватывающего приключения от начала до конца. Благодаря удачному сочетанию скрытности, жестокого экшена и моментов спокойствия время пролетело незаметно. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем поклонникам мафии отправиться на Сицилию 1900-х годов и увидеть, как зарождалась эта благородная семья.
Gamepressure – 80 / 100:
Mafia: The Old Country — это достойное возвращение к истокам серии. Несмотря на некоторые незначительные недостатки, игра предлагает захватывающую историю, которую стоит пережить. Игра также полна фансервисных моментов, которые, несомненно, оценят давние поклонники Mafia.
GAMINGbible – 70 / 100:
Если не считать нескольких мелких недостатков, Mafia: The Old Country — отличное дополнение к долгоиграющей серии и превосходно адаптирует её формулу к новому историческому контексту. Есть риск оттолкнуть некоторых давних фанатов, поскольку временной скачок требует некоторой адаптации. Однако, если просто позволить игре рассказать свою историю, вы обнаружите, что она соответствует тому качеству, которого вы ожидаете от серии.
GameSpot – 60 / 100:
Mafia: The Old Country блистает в моменты замедления, позволяя вам впитать всю красоту и звуки Сицилии. Как и предыдущие игры серии, она отлично передаёт атмосферу, уделяя большое внимание деталям, чтобы отразить суть реальных локаций. К сожалению, шаблонный игровой процесс и устаревший дизайн миссий в конечном итоге портят впечатление, превращая Mafia: The Old Country в пережиток начала 2010-х.
Stevivor – 50 / 100:
Визуально Mafia: The Old Country — ошеломляющий успех. К сожалению… игровой процесс можно описать как посредственный: функционален, но не особо увлекателен. Сюжет — трагедия, скучный, линейный и настолько полный штампов, что ничто не кажется новым или оригинальным. Персонажи — поверхностные клише, шаблонные представления жанровых стереотипов, и ничего более.
Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Ну в принципе с 90% скидкой или за оффлайн активашку 10 рублей сойдет, а покупать за полную стоимость не надо
За 10р никто активашку не продаст.
Через пару месяцев будет.
Спустя неделю будут продавать уже, если не раньше. Конечно помимо тебя туда будут ломиться еще 100 человек, но зато 10р)
Ну в общем нормальные оценки как я и ожидал, игра будет обычной Мафией, как первая и вторая часть. В общем жду выхода и буду играть
Сюжет — трагедия, скучный, линейный и настолько полный штампов. Визуал похоже тоже печальный
Ты выбрал из обзоров самый негативный, но там есть и где хвалят игру, причем таких большинство. А вообще не за чем смотреть на эти обзоры, надо самому играть и составить личное впечатления от игры. Через час уже выйдет, сами увидим, но я уверен игра будет на уровне первой и второй части
У первой части оценка выше.
По последним геймплейным видео ожидал худшего. Оценки весьма неплохие. Hangar молодцы, больше не делают позора уровня Мафии 3. Сегодня уже играю, надеюсь на реально интересную историю.
И можно поправочку: средние оценки это 50-60 баллов, а не 76 - это явно выше среднего и даже около весьма высоких оценок
50-60 это значит, что игра полное дно
Не совсем. Это стандарты актуальные максимум до 2017-18 гг. Сейчас всё, что ниже 88 из 100 - автоматом "средняя игра".
70 это дно, 80-90 средние, 95+ высокие. Такое уже давно.
Ничего себе, 90-98 это средние? Какие тогда высокие? )
От 100 и выше
Ну так фирменный кликбейтный понос в череп от monk70.
Похоже что это будет как Мафия 3, только без гриндовых заданий и негроида, чисто середняк.
🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️😂😂😂🤣🤣🤣🤣😂 кто-то еще верить журналюгам они же продажные твари!
Ну а денува то есть там или как.
Есть денуво
А что, спиратить хочется? Нет, либо не играй, либо бери лицензию. Задолбали халявщики
Значит офку через пару недель за 40 рубликов купим.
Всё равно сейчас меня больше рыбалка увлекает чем игры.
Mafia: The Old Country получила средние оценки от журналистов.
Значит хорошая игра ! Надо брать!
Пофиг на эти оценки. Надо пройти, а потом уже можно составить мнение. Для меня эта игра самая ожидаемая в этом году, помимо гта6.
Жду завтра в зелёном магазе😎 // Алексей Русич
ты попутал что то
там же денуво
К сожалению не дождешься
думаешь не ломанут? Hogwarts Legacy тоже с денуво но она раздается на торрентах.