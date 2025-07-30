Mafia: The Old Country получила трейлер на сицилийском языке. Стало известно точное время выхода

Пока игроки с нетерпением ждут выхода Mafia: The Old Country, разработчики из Hangar 13 готовятся к релизу, в том числе делясь дополнительной информацией об игре и всем необходимым, связанным с релизом.

Возможно, вы ещё помните сюжетный трейлер игры «Верность — это всё», премьера которого состоялась на Summer Game Fest 2025. Разработчики опубликовали его специальную сицилийскую версию. Если вы хотите в игре использовать сицилийский язык, вы сможете установить любые субтитры, поскольку дубляж не привязан к одной языковой версии, поэтому все смогут насладиться сицилийской озвучкой. Стоить напомнить, что игра получит полную локализацию на русском языке, в том числе озвучку.

Разработчики также опубликовали карту, на которой можно увидеть точное время релиза на ПК и консолях. Неожиданным открытием стало то, что, хотя формально игра выходит 8 августа 2025 года, как мы уже давно знаем, игроки на ПК смогут сыграть вечером 7 августа. В Steam игра станет доступна 7 августа в 19:00 МСК, а на консолях PlayStation 5 и Xbox Series — только 8 августа в 02:00 МСК.