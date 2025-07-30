Mafia: The Old Country получила трейлер на сицилийском языке. Стало известно точное время выхода

Пока игроки с нетерпением ждут выхода Mafia: The Old Country, разработчики из Hangar 13 готовятся к релизу, в том числе делясь дополнительной информацией об игре и всем необходимым, связанным с релизом.
Возможно, вы ещё помните сюжетный трейлер игры «Верность — это всё», премьера которого состоялась на Summer Game Fest 2025. Разработчики опубликовали его специальную сицилийскую версию. Если вы хотите в игре использовать сицилийский язык, вы сможете установить любые субтитры, поскольку дубляж не привязан к одной языковой версии, поэтому все смогут насладиться сицилийской озвучкой. Стоить напомнить, что игра получит полную локализацию на русском языке, в том числе озвучку.
Разработчики также опубликовали карту, на которой можно увидеть точное время релиза на ПК и консолях. Неожиданным открытием стало то, что, хотя формально игра выходит 8 августа 2025 года, как мы уже давно знаем, игроки на ПК смогут сыграть вечером 7 августа. В Steam игра станет доступна 7 августа в 19:00 МСК, а на консолях PlayStation 5 и Xbox Series — только 8 августа в 02:00 МСК.
По трейлерам выглядит хуже, чем вторая мафия которой в этом году сколько будет 20 лет уже
15 лет
Я карту увидел подумал игровой мир, оказалась лажа, сколько людей владеют сицилийским, я владею если им ганибал коллектор тексты писал, юрист все таки Латин Реди.
Прикольно! в это точно поиграть надо) ну и + русс яз. вообще топчик)
Только вот на PG плеер PG и титры пока ему не доступны когда загружаешь. Последний раз, когда новость делал по крайне мере так было. Но это было хрен знает в какие времена. Но видимо ничего в этом плане не изменилось.
Речь про игру, а не про плеер ютуба, ПГ или ещё какой.
Прочитай что написал и поймешь что речь про трейлер на сицилийском языке а не про игру. Так как будто не читаешь что публикуешь..
Это ты ещё раз прочитай, что написано в статье. Там речь идёт про игру, а не про трейлер. В игре ты сможешь выставить, например, сицилийскую речь с русскими субтитрами. Не думал конечно, что найдутся непонятливые. Сейчас специально для тебя подправлю текст.
заставки хорошие
0:37 Уровень Брэда Питта🤣
Они явно не спроста сделали полную локализацию, обычно вырезают, но в любом случае без смены региона или если гифты не заблочены не купить, хотя толку UE 5 я уже предвкушая косой порт с фризами.
Везде где тебя вижу ты вечно недоволен чем нибудь в играх. Не знаю, как по мне это будет хорошая игра
Дай Бог, чтоб атмосфера была такой же сногсшибательной, как в первой части🙏🙏🙏🍻 // Nvidia Power
Напомнило 3 часть или мне кажется?🤔
А мне кажется напоминает ремейк первой части, что хорошо
Отлично,в четверг вечерком можно начинать играть)))
Да, время выхода прям удачное. Хоть не в начале недели выйдет. А так в четверг вечером сыграть можно будет, в пятницу работа, и выходные можно будет нормально поиграть
Странно что на сей раз прогнулись под ПК бояр.А консольщики соснули...