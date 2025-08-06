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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 475 оценок

Mafia: The Old Country получит улучшения для PS5 Pro уже на релизе

AceTheKing AceTheKing

Студия Hangar 13 подтвердила, что Mafia: The Old Country получит улучшения для PS5 Pro уже на релизе.

Сообщается, что PS5 Pro версия игры предложит поддержку технологии VRR, 120-Гц мониторов и телевизоров, а также более высокое динамическое разрешение в режимах "Качество" и "Производительность".

Mafia: The Old Country выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

а когда она должна была быть улучшена? логично что на старте

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DezkQ
поддержку технологии VRR

Ээээ т.е. для простого тостера 5 её не будет ? Ну это просто сразу поминки, значит будет 2 режима совсем всратый и чуть менее встарый но тормозящий...

Пользователь ВКонтакте

А раньше у них не было времени, чтоб на старте вышел уже полностью готовый продукт? // Nvidia Power