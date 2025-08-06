Студия Hangar 13 подтвердила, что Mafia: The Old Country получит улучшения для PS5 Pro уже на релизе.

Сообщается, что PS5 Pro версия игры предложит поддержку технологии VRR, 120-Гц мониторов и телевизоров, а также более высокое динамическое разрешение в режимах "Качество" и "Производительность".

Mafia: The Old Country выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.