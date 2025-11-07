Mafia: The Old Country превзошла ожидания Take-Two - Hangar 13 продолжит работу над серией

Издательство Take-Two сообщило о том, что Mafia: The Old Country показала результаты выше прогнозируемых. Согласно финансовому отчёту, игра быстро превзошла внутренние ожидания и доказала, что интерес аудитории к сюжетным играм остаётся высоким.

Издатель отметил, что проект получил положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Особое внимание в отчёте уделено студии Hangar 13, ответственным за франшизу.

Take-Two подтвердила, что студия продолжит создавать кинематографичные игры во вселенной Mafia и других франшизах. Это совпадает с ранее опубликованными заявлениями актрисы из проекта, которая упоминала планы студии на продолжение работы с серией.