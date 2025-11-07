ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 067 оценок

Mafia: The Old Country превзошла ожидания Take-Two - Hangar 13 продолжит работу над серией

AceTheKing AceTheKing

Издательство Take-Two сообщило о том, что Mafia: The Old Country показала результаты выше прогнозируемых. Согласно финансовому отчёту, игра быстро превзошла внутренние ожидания и доказала, что интерес аудитории к сюжетным играм остаётся высоким.

Издатель отметил, что проект получил положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Особое внимание в отчёте уделено студии Hangar 13, ответственным за франшизу.

Take-Two подтвердила, что студия продолжит создавать кинематографичные игры во вселенной Mafia и других франшизах. Это совпадает с ранее опубликованными заявлениями актрисы из проекта, которая упоминала планы студии на продолжение работы с серией.

19
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Антон Радикалушкин

Отличные новости! После отвратной второй мафии, ребята радуют качеством сценария и геймпля. Только с обновой на фрирайд чего то подвисли :(

11
J a r v i s

Чего бл*?! По геймплею и сюжету этот кал ещё хуже 3 Мафии

4
Stitchkill

не согласен

2
BushmasterFireArms Stitchkill

Ну в игре реально скучно

UralGames83Ru

Прощай мафия 🥺

4
-zotik-

Помоему так говорили еще когда 2я часть вышла, но мафия все живет)

ZAUSA -zotik-
Помоему так говорили еще когда 2я часть вышла, но мафия все живет)

Мафия бессмертна.)

1
-zotik- ZAUSA

Блин так и думал что стоило это написать)

ZNGRU

Сценариста им точно нужно выгнать с волчьим билетом.
Настолько унылой концовки я не видел со времен DRIVER 3.

3
ZAUSA

Если бы не ремейк первой части...

vfa19

Лично мне такой мафии не надо. 3 часть была отличной, кто бы что не говорил. Так сейчас вообще гринд отключается с модом.

Пользователь ВКонтакте

Когда взломают? Не хочется покупать за 3500р игру геймплеем в 8-10 часов // Димас Странник

Kentarou

это ж кал каличный пятикратно переваренный для малолетних дэб ылов