Mafia: The Old Country превзошла ожидания Take-Two - Hangar 13 продолжит работу над серией

Издательство Take-Two сообщило о том, что Mafia: The Old Country показала результаты выше прогнозируемых. Согласно финансовому отчёту, игра быстро превзошла внутренние ожидания и доказала, что интерес аудитории к сюжетным играм остаётся высоким.
Издатель отметил, что проект получил положительные отзывы как от критиков, так и от игроков. Особое внимание в отчёте уделено студии Hangar 13, ответственным за франшизу.
Take-Two подтвердила, что студия продолжит создавать кинематографичные игры во вселенной Mafia и других франшизах. Это совпадает с ранее опубликованными заявлениями актрисы из проекта, которая упоминала планы студии на продолжение работы с серией.
Отличные новости! После отвратной второй мафии, ребята радуют качеством сценария и геймпля. Только с обновой на фрирайд чего то подвисли :(
Чего бл*?! По геймплею и сюжету этот кал ещё хуже 3 Мафии
не согласен
Ну в игре реально скучно
Прощай мафия 🥺
Помоему так говорили еще когда 2я часть вышла, но мафия все живет)
Мафия бессмертна.)
Блин так и думал что стоило это написать)
Сценариста им точно нужно выгнать с волчьим билетом.
Настолько унылой концовки я не видел со времен DRIVER 3.
Если бы не ремейк первой части...
Лично мне такой мафии не надо. 3 часть была отличной, кто бы что не говорил. Так сейчас вообще гринд отключается с модом.
Когда взломают? Не хочется покупать за 3500р игру геймплеем в 8-10 часов // Димас Странник
это ж кал каличный пятикратно переваренный для малолетних дэб ылов