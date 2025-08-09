Mafia: The Old Country при максимальных настройках в разрешении 4K работает со скоростью около 40 FPS на RTX 4090

После выхода, Mafia: The Old Country получила неплохие отзывы критиков. Показатели первого дня в Steam тоже не самые лучшие, и одной из причин тому может быть порт на ПК.

Mafia: The Old Country невероятно требовательна к ресурсам платформы, выжимая максимум из лучших видеокарт. Согласно бенчмаркам от DSOGaming, RTX 4090 в паре с Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ памяти Игра не может поддерживать даже 40 кадров в секунду в разрешении 4K на максимальных настройках с RTX 4090, и это по-прежнему невероятно мощная видеокарта, но самые высокие настройки в современных играх Unreal Engine 5 могут выявить ограничения современного оборудования.

Для сравнения, RTX 4090 по-прежнему остаётся второй по мощности игровой видеокартой после RTX 5090, так что этот результат довольно неожиданный. Ещё более удивительно то, что игра не может поддерживать 60 кадров в секунду на этих настройках, даже в разрешении 1080p.

Хотя RTX 4090, вероятно, была ограничена процессором в этом разрешении, видеокарты всё равно обычно обеспечивают 100–200 кадров в секунду при разрешении 1080p в большинстве игр. К счастью, те, кто хочет играть в 4K High с DLSS, могут поддерживать 60 кадров в секунду с RTX 4090.

Также говорится, что Mafia: The Old Country продолжает тенденцию к подтормаживанию Unreal Engine 5. Оптимизация игры, похоже, не слишком хороша, но она всё же обеспечивает 60 кадров в секунду на консолях.