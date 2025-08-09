ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
8.1 580 оценок

Mafia: The Old Country при максимальных настройках в разрешении 4K работает со скоростью около 40 FPS на RTX 4090

KoRnEr KoRnEr

После выхода, Mafia: The Old Country получила неплохие отзывы критиков. Показатели первого дня в Steam тоже не самые лучшие, и одной из причин тому может быть порт на ПК.

Mafia: The Old Country стартовала в Steam с онлайном свыше 27 тысяч человек

Mafia: The Old Country невероятно требовательна к ресурсам платформы, выжимая максимум из лучших видеокарт. Согласно бенчмаркам от DSOGaming, RTX 4090 в паре с Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ памяти Игра не может поддерживать даже 40 кадров в секунду в разрешении 4K на максимальных настройках с RTX 4090, и это по-прежнему невероятно мощная видеокарта, но самые высокие настройки в современных играх Unreal Engine 5 могут выявить ограничения современного оборудования.

Для сравнения, RTX 4090 по-прежнему остаётся второй по мощности игровой видеокартой после RTX 5090, так что этот результат довольно неожиданный. Ещё более удивительно то, что игра не может поддерживать 60 кадров в секунду на этих настройках, даже в разрешении 1080p.

Хотя RTX 4090, вероятно, была ограничена процессором в этом разрешении, видеокарты всё равно обычно обеспечивают 100–200 кадров в секунду при разрешении 1080p в большинстве игр. К счастью, те, кто хочет играть в 4K High с DLSS, могут поддерживать 60 кадров в секунду с RTX 4090.

Также говорится, что Mafia: The Old Country продолжает тенденцию к подтормаживанию Unreal Engine 5. Оптимизация игры, похоже, не слишком хороша, но она всё же обеспечивает 60 кадров в секунду на консолях.

TIuBo3aBpuK

Во сколько ФПС кибершпуньк на максималках в 4к идёт? А, это другое...

14
agula98

DLSS off,RT on. Ну да, это другое а вопрос-то в чем? Просто набросить хотел?

8
Bibendi

Выкинь в мусорку свой киберпук. Там кроме наличия Киану Ривза ничего интересного нет.

saa0891
Оптимизация игры, похоже, не слишком хороша

Какая нифиг не слишком хороша, она мягко говоря хреновая. Рукожопы настолько криворукие что даже 5090 не может выдать 60FPS в 4K, ещё и этот долбанный UE5.

9
Ahnx

Дальше будет ещё хуже. Программисты, которые у ИИ спрашивают, в принципе не способны выдать нормальный код.

Пользователь ВКонтакте

Нормально там всё с портом на пк👍 Проблемы лишь у криворуких калычей. Игру прохожу по второму кругу.
Сюжетка, оптимизон, музон, графон всё на высоте. По сути то игра и не требовательная. У меня, что в 2к, что в 4к больше сотки фпс.

?si=anURnoy2pEW-9d8i

?si=aw7u8hM4nWL7sgd2
Сюжетка такая убойная, что даже святой графоний здесь на второстепенных позициях. А гонки на лошадях, тачках и дуэли на ножах - так и вовсе шедевр от разрабов 🤗🤗🤗🍻 // Nvidia Power

7
DezkQ

Хоть у меня уже и не 4090 а всего лишь 5080, ну да где то так и есть. в кат. сценах бывают и до 30 просадки. А на переходах к ним и вовсе, но всё это меркнет на фоне того что игра просто ДНО!

4
Ahnx

Смотрим на графику. И что? А ничего особенного. В RDR2 5-летней давности графика ничем не хуже. В открытом мире, Карл! И без заоблачных требований к железу.

4
TX ZX

ну норм

3
Costollom
Так это старая видеокарта. Уже надо думать как 6090 будет 40 FPS показывать.

2
Гейб 30 процентный

Мыло в 4К работает в 40 FPS на RTX 4090...

K0t Felix

Хех... Кто бы мог подумать

Пользователь ВКонтакте

Любителям древнего садо - мазо натива мой пламенный привет🤝👍 // Nvidia Power

