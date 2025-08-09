Mafia: The Old Country при максимальных настройках в разрешении 4K работает со скоростью около 40 FPS на RTX 4090

После выхода, Mafia: The Old Country получила неплохие отзывы критиков. Показатели первого дня в Steam тоже не самые лучшие, и одной из причин тому может быть порт на ПК.
Mafia: The Old Country невероятно требовательна к ресурсам платформы, выжимая максимум из лучших видеокарт. Согласно бенчмаркам от DSOGaming, RTX 4090 в паре с Ryzen 9 7950X3D и 32 ГБ памяти Игра не может поддерживать даже 40 кадров в секунду в разрешении 4K на максимальных настройках с RTX 4090, и это по-прежнему невероятно мощная видеокарта, но самые высокие настройки в современных играх Unreal Engine 5 могут выявить ограничения современного оборудования.
Для сравнения, RTX 4090 по-прежнему остаётся второй по мощности игровой видеокартой после RTX 5090, так что этот результат довольно неожиданный. Ещё более удивительно то, что игра не может поддерживать 60 кадров в секунду на этих настройках, даже в разрешении 1080p.
Хотя RTX 4090, вероятно, была ограничена процессором в этом разрешении, видеокарты всё равно обычно обеспечивают 100–200 кадров в секунду при разрешении 1080p в большинстве игр. К счастью, те, кто хочет играть в 4K High с DLSS, могут поддерживать 60 кадров в секунду с RTX 4090.
Также говорится, что Mafia: The Old Country продолжает тенденцию к подтормаживанию Unreal Engine 5. Оптимизация игры, похоже, не слишком хороша, но она всё же обеспечивает 60 кадров в секунду на консолях.
Во сколько ФПС кибершпуньк на максималках в 4к идёт? А, это другое...
DLSS off,RT on. Ну да, это другое а вопрос-то в чем? Просто набросить хотел?
Выкинь в мусорку свой киберпук. Там кроме наличия Киану Ривза ничего интересного нет.
Какая нифиг не слишком хороша, она мягко говоря хреновая. Рукожопы настолько криворукие что даже 5090 не может выдать 60FPS в 4K, ещё и этот долбанный UE5.
Дальше будет ещё хуже. Программисты, которые у ИИ спрашивают, в принципе не способны выдать нормальный код.
Нормально там всё с портом на пк👍 Проблемы лишь у криворуких калычей. Игру прохожу по второму кругу.
Сюжетка, оптимизон, музон, графон всё на высоте. По сути то игра и не требовательная. У меня, что в 2к, что в 4к больше сотки фпс.
?si=anURnoy2pEW-9d8i
?si=aw7u8hM4nWL7sgd2
Сюжетка такая убойная, что даже святой графоний здесь на второстепенных позициях. А гонки на лошадях, тачках и дуэли на ножах - так и вовсе шедевр от разрабов 🤗🤗🤗🍻 // Nvidia Power
Хоть у меня уже и не 4090 а всего лишь 5080, ну да где то так и есть. в кат. сценах бывают и до 30 просадки. А на переходах к ним и вовсе, но всё это меркнет на фоне того что игра просто ДНО!
Смотрим на графику. И что? А ничего особенного. В RDR2 5-летней давности графика ничем не хуже. В открытом мире, Карл! И без заоблачных требований к железу.
ну норм
Так это старая видеокарта. Уже надо думать как 6090 будет 40 FPS показывать.
Мыло в 4К работает в 40 FPS на RTX 4090...
Хех... Кто бы мог подумать
Любителям древнего садо - мазо натива мой пламенный привет🤝👍 // Nvidia Power