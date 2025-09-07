Mafia: The Old Country расположилась в топе загрузок PS Store для PS5 в августе 2025 года

Sony опубликовала чарты загрузок PlayStation Store в США и Европе за август 2025 года.
Madden NFL 26 возглавила чарты PlayStation 5 в США и Канаде, а Mafia: The Old Country в Европе. Ready or Not заняла второе место в США и Канаде, а Grand Theft Auto V — в Европе. Mafia: The Old Country заняла третье место в США и Канаде, а Ready or Not — в Европе.
Red Dead Redemption 2 заняла первое место в чартах PlayStation 4 в США и Канаде, а также в европейских чартах. Batman: Arkham Knight заняла второе место в США и Канаде, а A Way Out — в Европе. A Way Out заняла третье место в США и Канаде, а Batman: Arkham Knight — в Европе.
Beat Saber возглавила чарты PlayStation VR2 в США и Канаде, а также в Европе. Creed: Rise to Glory – Championship Edition заняла второе место в США и Канаде, а также в Европе. Alien: Rogue Incursion VR заняла третье место в США и Канаде, а Job Simulator — в Европе.
Delta Force возглавила чарты free-to-play в США и Канаде, а также в Европе. Roblox занял второе место в США и Канаде, а также в Европе. Fortnite заняла третье место в США, Канаде и Европе.
