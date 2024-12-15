Mafia: The Old Country сделает ставку на сельскую местность, но игроки смогут посетить Сан-Челесте из Mafia 2

У Алекса Кокса из Hangar 13, руководителя разработки Mafia: The Old Country, состоялось интервью, в котором он поделился новыми подробностями игры.

По словам Кокса, в отличии от предыдущих частей франшизы, Mafia: The Old Country сделает ставку на сельскую местность - крупных городов не будет. Это обусловлено как местом и временем действия игры, так и тем, что мафия на Сицилии зародилась именно в сельской местности, среди сельского хозяйства - на фермах и в лимонных рощах. Именно там начинаются истоки мафии.

Тем не менее, как минимум один знакомый город разработчики все-таки приготовили для фанатов - игроки смогут посетить Сан-Челесте, в котором ранее они могли побывать в начале Mafia 2 за Вито. Это будет самый крупный город в Mafia: The Old Country. Однако стоит учитывать, что в начале 20-го века он был значительно меньше, чем во времена Второй мировой.

Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.