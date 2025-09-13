ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 982 оценки

Mafia: The Old Country стала самым кассовым релизом августа в Steam

Gruz_ Gruz_

Аналитическое агентство GameDiscoverCo поделилось свежим списком топ-10 самых прибыльных августовских релизов в Steam. Первое место заняла Mafia: The Old Country, продолжение линейной приключенческой серии от 2K. Второе место досталось ремейку MSG3 - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Замыкает тройку лидеров экшен-RPG Titan Quest 2, вышедшая в рамках раннего доступа.

Неприятным сюрпризом для аналитиков оказался слабый старт Gears Of War Reloaded, которая разошлась тиражом в 55 тысяч копий и принесла всего $2 млн, что говорит о слабой заинтересованности аудитории к франшизе.

  • Mafia: The Old Country (7 августа) — $18,8 млн;
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 августа) — $14,9 млн;
  • Titan Quest 2 (1 августа) — $9,4 млн;
  • Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition (14 августа) — $9,1 млн;
  • Super Robot Wars Y (27 августа) — $4,3 млн;
  • Abyssus (12 августа) — $3,5 млн;
  • EA Sports Madden NFL 26 (14 августа) — $3,4 млн;
  • Story of Seasons: Grand Bazaar (27 августа) — $2,9 млн;
  • Demon Slayer -kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (5 августа) — $2,6 млн;
  • The Bazaar (14 августа) — $2,2 млн

При этом статистика по новым релизам августа по количеству проданных копий несколько отличается от предыдущего рейтинга. Тот факт, что Titan Quest 2 добилась успеха, несмотря на отсутствие продвижения, раннего доступа и неожиданного релиза, подтверждает, что фанатов дьяблоидов интересуют именно игры для прохождения, а не только игры-сервисы. Кроме того, ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War еще раз доказывают, что современные переиздания — это все-таки востребованная составляющая игрового рынка.

  • Titan Quest 2 (1 августа) — 432,1 тысячи копий;
  • Mafia: The Old Country (7 августа) — 427,6 тысячи копий;
  • Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (14 августа) — 376 тысяч копий;
  • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 августа) — 238,9 тысяч копий;
  • Abyssus (12 августа) — 175,1 тысяч копий;
  • Is This Seat Taken? (7 августа) — 127,3 тысяч копий;
  • Stick It to the Stickman (18 августа) — 121,5 тысяч копий;
  • The Bazaar (14 августа) — 110,1 тысяч копий;
  • A Few Quick Matches (5 августа) — 106,3 тысяч копий;
  • Tiny Bookshop (7 августа) — 98,1 тысяч копий.

На дворе уже сентябрь, и в числе наиболее прибыльных игр однозначно будут: Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Silent Hill f и Sonic Racing: CrossWorlds,

Аналиус

это хорошо
надеюсь еще какую то часть мафии сделают

хотя мафию делают раз в 10 лет походу

DezkQ

С такими та конкурентами )))) И ценой, при этом копий даже меньше чем у TQII, который в раннем с 1 актом )

Одним словом обосрафия )

JustA_NiceGuy

И смысл сравнивать две разные игры? TQII ещё покупали с запасом на будущее. Это как я взял Wreckfest 2 за копейки, поиграл немного и включил режим ожидания.

MistaSpider

Шляпа а не игра, еле осилил ее допройти. при том что сама игра короткая.

Truthful Zaman
Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (14 августа) — 376 тысяч копий;

Прогрев ленивым ремастером на деньги, смотрю, удался.