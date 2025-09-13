Mafia: The Old Country стала самым кассовым релизом августа в Steam

Аналитическое агентство GameDiscoverCo поделилось свежим списком топ-10 самых прибыльных августовских релизов в Steam. Первое место заняла Mafia: The Old Country, продолжение линейной приключенческой серии от 2K. Второе место досталось ремейку MSG3 - Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Замыкает тройку лидеров экшен-RPG Titan Quest 2, вышедшая в рамках раннего доступа.

Неприятным сюрпризом для аналитиков оказался слабый старт Gears Of War Reloaded, которая разошлась тиражом в 55 тысяч копий и принесла всего $2 млн, что говорит о слабой заинтересованности аудитории к франшизе.

Mafia: The Old Country (7 августа) — $18,8 млн;

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 августа) — $14,9 млн;

Titan Quest 2 (1 августа) — $9,4 млн;

Warhammer 40,000: Dawn of War — Definitive Edition (14 августа) — $9,1 млн;

Super Robot Wars Y (27 августа) — $4,3 млн;

Abyssus (12 августа) — $3,5 млн;

EA Sports Madden NFL 26 (14 августа) — $3,4 млн;

Story of Seasons: Grand Bazaar (27 августа) — $2,9 млн;

Demon Slayer -kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (5 августа) — $2,6 млн;

The Bazaar (14 августа) — $2,2 млн

При этом статистика по новым релизам августа по количеству проданных копий несколько отличается от предыдущего рейтинга. Тот факт, что Titan Quest 2 добилась успеха, несмотря на отсутствие продвижения, раннего доступа и неожиданного релиза, подтверждает, что фанатов дьяблоидов интересуют именно игры для прохождения, а не только игры-сервисы. Кроме того, ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War еще раз доказывают, что современные переиздания — это все-таки востребованная составляющая игрового рынка.

Titan Quest 2 (1 августа) — 432,1 тысячи копий;

Mafia: The Old Country (7 августа) — 427,6 тысячи копий;

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (14 августа) — 376 тысяч копий;

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (28 августа) — 238,9 тысяч копий;

Abyssus (12 августа) — 175,1 тысяч копий;

Is This Seat Taken? (7 августа) — 127,3 тысяч копий;

Stick It to the Stickman (18 августа) — 121,5 тысяч копий;

The Bazaar (14 августа) — 110,1 тысяч копий;

A Few Quick Matches (5 августа) — 106,3 тысяч копий;

Tiny Bookshop (7 августа) — 98,1 тысяч копий.

На дворе уже сентябрь, и в числе наиболее прибыльных игр однозначно будут: Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, Dying Light: The Beast, Silent Hill f и Sonic Racing: CrossWorlds,