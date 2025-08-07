ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.4 503 оценки

Mafia: The Old Country стартовала в Steam с онлайном свыше 27 тысяч человек

Gruz_ Gruz_

Вечером 7 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country. Игра уже доступна на ПК, а пользователи PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут погрузиться атмосферу Сицилии начала 1900-х годов в полночь в пятницу.

Если судить по цифрам, то, по крайней мере в Steam, релиз прошел весьма успешно. Рейтинг от игроков в Steam - «очень положительный», который основан на 278 отзывах. В числе сильных сторон новой Mafia многие отмечают атмосферу Сицилии начала 1900-х годов, интересный сюжет и ярких персонажей.

В дополнение, по данным сервиса SteamDB, в день релиза максимальное количество игроков, одновременно игравших в Steam-версию Mafia: The Old Country, составило 27 498 человек.

Кроме того, чтобы отметить это событие, студия Hangar 13 обратилась к своим поклонникам с особым обращением.

Трудно поверить, что с момента выхода Mafia 3 прошло уже почти девять лет. За это время в Hangar 13 произошло много изменений — от новых людей и технологий до всей индустрии, которая движется в направлении огромных и сложных игр. Оглядываясь назад, мы поняли, что одно остается неизменным: наша любовь к созданию кинематографичных, сюжетных игр.

Мы по-прежнему верим, что для таких впечатлений есть место в игровом мире, и сами ощутили это благодаря теплому приему Mafia: Definitive Edition. Это напомнило нам, почему нам так нравится этот стиль творчества и как сильно его любят наши поклонники.

Мы находимся на пороге выхода очередной главы всей серии и рады, что Mafia вернулась! И не просто вернулась, Mafia: The Old Country — это смелое возвращение к истокам серии. Это линейный, кинематографический опыт, основанный на ярких персонажах и сюжете. Это словно фильма о мафии, в который вы можете попасть и прожить его сами. И по цене $49,99 мы считаем, что лучшего предложения вы сейчас не найдете. От имени всей команды Hangar 13 благодарим вас за то, что вы решили присоединиться к новой главе Mafia. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и первых рецензий.

СПАСИБО, МАФИОЗИ!
26
48
Комментарии: 48
Extor Menoger

сделали из мафии симулятор ходьбы. Спс убогому ремейку который это формулу распиарил. Лучше захватывать районы в мафии 3 чем это уныние смотреть

24
Raf9111

да уж, ведь так мало щас игр где нужно вышки закрывать и аванпосты захватывать. этого и правда очень не хватает, я бы такое назвал залогом успешной игры без растянутого геймплея однообразными нудными действиями.

6
Extor Menoger Raf9111

Удивительно - в игру надо играть, а не смотреть как кино. Видимо, современное поколение зумеров-блогеров мощно наложило НЛП-прошивку на своих зрителей, внушив, что геймплей — это плохо (исключение, разумеется - рогалики, ибо это всё, что их мобилка в 2015 году тянула, когда они свою карьеру начинали). Как же люди раньше страдали от Morrowind, Gears и прочих Lineage 2 с Diablo - просто спать не могли, как играть не хотелось.

В принципе, я нахожу этому логическое объяснение: всякие Куплиновы воспитывали в людях не любовь к играм, а именно к кинцу, где минимум геймплея. А значит, им просто надо тыкать правильные варианты диалогов и хихикать под них, чтобы школота радовалась и продолжала их смотреть. Ведь кто в здравом уме будет смотреть, как какой-нибудь Скуфлинов режет утопцев и лутает из них вареники и пельмени в Ведьмаке 3? Этим можно объяснить и популярность всяких фазмофобий и прочих кооп сессионок это тоже вписывается в их методичку

5
Raf9111 Extor Menoger

если по твоему геймплей это однообразные действия по захвату районов, бесконечный гринд в синглплеерных играх (зачем линялу приплел сюда не понятно), то ты не очень понимаешь что есть геймплей.

Видемо современое поколение зумерков блогеров мощно наложило

видимо кто то не очень знает что есть синглплеерные игры и что порядка 10 часов это нормальное время прохождения подобных. это как раз таки ты видать зумерок, раз по твоему игры с захватами вышек это топ геймплей. потому что иначе - ты набрасываешь на вентилятор. я уже тут в соседней теме кидал набросок который заняло составить 2-3 минуты, если заморочиться - можно набрать и больше.

Tom Clancy's Splinter Cell - 12 часов.

doom 2016 - 11 часов

hitman - 10 часов

mafia remake - 10 часов

portal 2 - 8 часов

bioshock - 12 часов

tomb raider - 11 часов

half-life 2 - 13 часов

Batman Arkham - 11 часов

metro 2033 - 10 часов

dishonored - 12 часов

DMC 5 - 11 часов.

Detroit become human - 12 часов.

все эти игры в разное время выходили. во всех есть свой какой то геймплей интересный. и все они без захвата районов и вышек. но если по твоему это список мусора - я тебя услышал. понятно что мафию 3 я сюда не вписал, как и ассассинов. в ответ на этот список никто так и не предоставил равноценный, с играми на 100 часов, где был бы хоть какой то смысл вышки открывать, кроме как для того, чтоб тебе как подачку открыли карту города, в котором ты как сюжетный персонаж вообще то знаешь КАЖДУЮ улочку и это просто банально бредово выглядит. это выглядело уместно в фар край 3 (и надоело спустя пару вышек) и совершенно тупо в ассассине 2, где чел вырос на улицах, а карту открываешь - там туман войны.

если у тебя есть подобный список игр оцененных временем и людьми, синглплеерных, а не линягу приплетать, на 100 часов, с вышками, аванпостами и прочим - велком, делись, обсудим. пока твой пример был мафия 3 которую все обоссали по фактам. кроме как ты выразился зумерков, но почему то мне кажется что ты латентный, признаки виднеются. без обид если ошибаюсь.

3
Janekste

Результат достойный для игры, у которой рекламная кампания была слабенькой. 27 тысяч онлайна шикарный результат. Я думаю максимум игру могут попинать из-за оптимизации некоторые люди, но в остальном игра конфетка. Прям ровно то я получил, что хотел. Что я ждал, то игра мне дала. Молодцы разработчики. После убогой Мафии 3 эта новая Mafia: The Old Country ощущается глотком свежего воздуха. После такого оглушительного успеха, я надеюсь, что разработчики займутся всерьёз разработкой Мафии 4 в таком же духе. Скажем так, работа над ремейком Мафии 1 ангару тринадцать пошла на пользу. Шикарная игра получилась. Точка.

15
InkubatorKlef

ничего не ждал,ничего не дала

3
Alex Row

"После такого оглушительного успеха"
27к онлайна
Чел ты клоун. Точка



8
PatchyTaran Alex Row

По факту этого европейца

1
PashkaNice

интересно как люди поиграв 2 минуты в этот ШЕДЕВР,говорят что игра шикарная.
видимо игру гифтом купили,денюжку вернуть ни как,а оправдать пакупку надо,хотя бы пред собой.
Оглушительный успех))))))))))

12
Кирилл Ренкевич

Не смог купить? Не потянула? Почему ты так злишься?)

6
agula98

Трудно поверить, что с момента последней нормальной игры про мафию прошло 15 лет и за 15 лет никто так и не смог сделать что-то лучше в серии чем была вторая мафия, а ведь там ещё много чего урезали и вырезали, я думаю если бы мафия 2 вышла со всем контентом то ангар 13 сразу бы могли закрываться после симулятора сникерса который зачем-то назвали мафия 3

7
Коля Кощей

Трудно поверить, но нормальной игры из серии Mafia так и не вышло,

8
Raf9111 Коля Кощей

ну первая то была топовой, на момент выхода ниче и рядом не стояло, а потом и много лет после этого. вторая чуть слабовата, но все равно можно считать хорошим продолжением.

4
CoolKaz

"Ммммыыыыэээ хорошей мафии со времён первой части не выходило, ремейк г.вно, тройка г.вно мммэээыы это часть тоже провальная" типичные нытики пегача...иногда кажется что именно здесь большая часть аудитории ixbt...а игра норм я уверен, хвалят сюжет и геймплей. И это хорошо ведь давно не выходило отличных линейных сюжетные игр

7
Extor Menoger

ты в игру играешь или в сюжет ? С таким же успехом можно сходить в кино и не раз и книжек накупить любых например литрпг

3
PatchyTaran

Интересно какой ты себя аудитории относишь ?

И это хорошо ведь давно не выходило отличных линейных сюжетные игр

2
CoolKaz Extor Menoger

Играю в данную игру ради сюжета)на то она и сюжетная

1
Alexander_7

Оптимизация вышла из чата

6
DezkQ

4k, DLSSQ 50-70 fps и краши ) 5080

С генерацией 2х (другой нет)

Генератор еще и вырубается в кат сценах )))))

Спойлер

Вадьмачье чутьё, ну ппц

Просадки ниже 80 с генерацией, ЭПИК ФЕЙЛ!

6
Пользователь ВКонтакте

"высокие" настройки поставь и играй в нативных 4К . в 60+ fps . // Александр Дельтазавр

4
AlexNik

Да... в 4к в неё печально играть(

2
DezkQ AlexNik

Да норм вобщем то, только вот картинка и текстурки для такого жора прям очень слабенькая ну и полигония нн доложили.

Вот, ну это ппц.

2
Serg_Sigil

Игра достойна, чтобы посмотреть её на YouTube или VK Видео Live у стримеров/блогеров (хоть кто-то купил). Больше сказать нечего lol

5
PuaJl4eJl

За 300р потянет, если время и терпение есть. У меня время пока есть, попробую пройти, а так игра полный шлак, жалко тех людей кто её купил)

4
Сережаа

27к? Это же провал похлеще последнего дума

3
