Mafia: The Old Country стартовала в Steam с онлайном свыше 27 тысяч человек

Вечером 7 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country. Игра уже доступна на ПК, а пользователи PlayStation 5 и Xbox Series X/S смогут погрузиться атмосферу Сицилии начала 1900-х годов в полночь в пятницу.

Если судить по цифрам, то, по крайней мере в Steam, релиз прошел весьма успешно. Рейтинг от игроков в Steam - «очень положительный», который основан на 278 отзывах. В числе сильных сторон новой Mafia многие отмечают атмосферу Сицилии начала 1900-х годов, интересный сюжет и ярких персонажей.

В дополнение, по данным сервиса SteamDB, в день релиза максимальное количество игроков, одновременно игравших в Steam-версию Mafia: The Old Country, составило 27 498 человек.

Кроме того, чтобы отметить это событие, студия Hangar 13 обратилась к своим поклонникам с особым обращением.

Трудно поверить, что с момента выхода Mafia 3 прошло уже почти девять лет. За это время в Hangar 13 произошло много изменений — от новых людей и технологий до всей индустрии, которая движется в направлении огромных и сложных игр. Оглядываясь назад, мы поняли, что одно остается неизменным: наша любовь к созданию кинематографичных, сюжетных игр.



Мы по-прежнему верим, что для таких впечатлений есть место в игровом мире, и сами ощутили это благодаря теплому приему Mafia: Definitive Edition. Это напомнило нам, почему нам так нравится этот стиль творчества и как сильно его любят наши поклонники.



Мы находимся на пороге выхода очередной главы всей серии и рады, что Mafia вернулась! И не просто вернулась, Mafia: The Old Country — это смелое возвращение к истокам серии. Это линейный, кинематографический опыт, основанный на ярких персонажах и сюжете. Это словно фильма о мафии, в который вы можете попасть и прожить его сами. И по цене $49,99 мы считаем, что лучшего предложения вы сейчас не найдете. От имени всей команды Hangar 13 благодарим вас за то, что вы решили присоединиться к новой главе Mafia. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и первых рецензий.



СПАСИБО, МАФИОЗИ!