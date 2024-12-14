Mafia: The Old Country вернётся к структуре первых частей серии

На церемонии The Game Awards 2024 студия Hangar 13 представила Mafia: The Old Country, продемонстрировав несколько трейлеров и геймплейных моментов. Новый проект стал приквелом к оригинальной Mafia, а его действие разворачивается в Сицилии начала XX века. Разработчики описывают игру как структурно более близкую к Mafia 1 и 2, чем к третьей части.
Директор игры Алекс Кокс и президент Hangar 13 Ник Бэйнс в интервью IGN подчеркнули, что The Old Country сосредоточена на линейном повествовании, а не на механиках открытого мира. «Мы хотим, чтобы игроки прошли и прочувствовали историю, которая разворачивается в живом, детализированном мире. Но это не игра, где нужно выполнять бесконечные побочные задания», — отметил Бэйнс.
В The Old Country игроки погружаются в историю Энцо Фавары, подневольного рабочего, который вступает в преступную семью дона Торризи в поисках лучшей жизни. События разворачиваются на Сицилии в 1900-х годах, когда общественные устои, предательство и криминальный мир идут рука об руку.
Разработчики объяснили, что игра сохраняет свободу исследования, но ключевое внимание уделено основному сюжету. «Мы хотим, чтобы люди стремились пройти игру до конца, чтобы узнать, что произойдет», — подчеркнул Кокс.
Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Уже говорилось про это, зачем повторять?
Я с первого раза плохо понимаю.
это кстати события происходят примерно в том же временном отрезке как и первая Red dead redemption (в основном кони, револьвер, винтовка, дробовик) никакого автоматического оружия и изредка автомобили
В МАФИИ ГЛАВНОЕ ФИЗИКА. ФИЗИКА ДЕКАЛЕЙ ФИЗИКА МАШИН. ГОНКИ. СТРЕЛЬБА. ЗАПРАВКА АВТО. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ. СЮЖЕТ КТО КОГО УБИЛ КТО КОГО ЗАМЕСТИЛ ТАКОЕ СЕБЕ.
Вито будет геем который переспал с Джо Барбаро, у них появится приемный черный сын который себя идентифецирует как они и они будут защищать свои ценности в эпоху тяжкого времени для меньшинств
Надеюсь что в игре будет чем заняться хотя бы часов 30, а то ремейк первой части совсем уж короткий
Гонки, гонки, гонки
Что в этом плохого?
Отличная продолжительность была у ремейка первой части.
Велосипеды наверно уже были в то время может даже мотоциклы.
да там и машины были