Mafia: The Old Country вернётся к структуре первых частей серии

На церемонии The Game Awards 2024 студия Hangar 13 представила Mafia: The Old Country, продемонстрировав несколько трейлеров и геймплейных моментов. Новый проект стал приквелом к оригинальной Mafia, а его действие разворачивается в Сицилии начала XX века. Разработчики описывают игру как структурно более близкую к Mafia 1 и 2, чем к третьей части.

Директор игры Алекс Кокс и президент Hangar 13 Ник Бэйнс в интервью IGN подчеркнули, что The Old Country сосредоточена на линейном повествовании, а не на механиках открытого мира. «Мы хотим, чтобы игроки прошли и прочувствовали историю, которая разворачивается в живом, детализированном мире. Но это не игра, где нужно выполнять бесконечные побочные задания», — отметил Бэйнс.

В The Old Country игроки погружаются в историю Энцо Фавары, подневольного рабочего, который вступает в преступную семью дона Торризи в поисках лучшей жизни. События разворачиваются на Сицилии в 1900-х годах, когда общественные устои, предательство и криминальный мир идут рука об руку.

Разработчики объяснили, что игра сохраняет свободу исследования, но ключевое внимание уделено основному сюжету. «Мы хотим, чтобы люди стремились пройти игру до конца, чтобы узнать, что произойдет», — подчеркнул Кокс.

Mafia: The Old Country выйдет летом 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и PC.