Mafia: The Old Country выйдет через несколько дней, но ажиотаж вокруг неё минимален

Mafia: The Old Country была представлена фанатам почти год назад и застала их врасплох. В момент анонса ажиотаж был довольно высоким, чего нельзя сказать сейчас, хотя релиз запланирован через несколько дней.
До релиза игры осталось меньше недели, но ажиотаж и энтузиазм фандома пока не на высоте. Недавно были опубликованы геймплейные кадры, которые не впечатлили фандом. Многие назвали игру банальной и были рады не оформлять предзаказ. Возможно, это одна из главных причин отсутствия ажиотажа.
Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 7-8 августа, так что до её релиза осталось всего три дня. Несмотря на это, она даже не входит в пятёрку самых продаваемых игр Steam, а занимает 10-е место. Игры, вышедшие в прошлом году или даже раньше, занимают более высокие позиции, чем готовящаяся к выходу Mafia. Это показывает, что фандом не особо заинтересован в игре.
Более того, игра даже не входит в топ-15 самых желаемых в Steam. Она занимает 17-е место, в то время как игры без даты выхода значительно выше.
Разработчики, вероятно, сделали всё возможное, чтобы привлечь фандом, вернувшись к истокам Mafia и сохранив линейный мир. Если бы геймплей был чуть более захватывающим, результат мог бы быть совсем другим.
Потому что все массово побегут гонять в новую батлу, чем в это недоразумение на урине 5, что выдаёт себя за Мафию.😏
Уйня это, твоя батла. Одно и тоже из игры в игру.
Щас одноклеточные фанатики набегут защищать свой высер 😁
Лично у меня есть ажиотаж.
А на мимокрокодилов мне пофиг.
Человека в состоянии необоснованного ажиотажа можно охарактеризовать следующим образом:
Характеристика такого состояния:
Эмоционально возбужден — действует на эмоциях, не обдумывая последствия.
Импульсивен — быстро принимает решения, поддаваясь давлению среды или новостей.
Подвержен стадному чувству — "все бегут — и я бегу".
Снижена критичность мышления — не проверяет информацию, легко верит слухам.
Искажение восприятия — видит угрозу или выгоду там, где её может не быть.
Боится упустить выгоду или безопасность — «а вдруг потом не будет».
Лично у меня есть ажиотаж.
А на мимокрокодилов мне пофиг.
Ажиотаж это как толпа. Один человек - не толпа
Ну ещё бы всем было не плевать, после хорошей первой и бесподобной второй, которая могла быть более бесподобна, если бы из неё не вырезали кучу контента - срыгнули мусорную третью часть, которая на релизе могла бы посоревноваться в дерьмокодинге с киберпанком, с абсолютно никакущим гг, а кор геймплей, который жалкая пародия на крёстного отца - не удивительно, что продолжение внезапно не хайпит, сначала отстрелили себе ногу, потом пытаются изображать бегуна
Не, ну если вторая бесподобная , то 99% игр это непризнанные шедевры :
Я играл во все части, прошёл ремейк первой, перепроходил раз за разом лишь двойку, пресную 3 не осилил даже на треть, твой тейк про 99% крайне нелеп и неуместен, ладно бы в конструктив попытался, но увы)
Теперь всё встало на свои места)))
А кто то ожидал другого? Сейчас бы в 2025, делать игры с технологиями 2015 года... Уже показали много геймплея, изюма в игре вообще нет, выглядит всрато, как будто бомжу заплатили, чтоб он посидел в креслах разрабов и потыкал на кнопочки просто так.
они как раз сделали все возможное чтобы отпугнуть фанатов своими страшными показами геймплея. Делая линейный мир, сделав упор на сюжет и выдать такую позорную картинку это надо постараться
Ну громкое имя у мафии если и было, то 15 лет назад, а сейчас даже всем известные франшизы типа Doom еле-еле продаются
Нужно было делать открытый мир как в прежних частях, был бы ажиотаж. Недомафия...
Что в первой части что во второй особенно во второй мир хоть и был открыт но он просто был пуст и делать там нечего
Что мешает сделать его не пустым? Не в том направлении пошли.
Не знаю что там и как, но я игру уже купил в стиме и жду 7 августа, надеюсь будет успех
напомните плиз на пк предзагрузка будет?