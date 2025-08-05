Mafia: The Old Country выйдет через несколько дней, но ажиотаж вокруг неё минимален

Mafia: The Old Country была представлена фанатам почти год назад и застала их врасплох. В момент анонса ажиотаж был довольно высоким, чего нельзя сказать сейчас, хотя релиз запланирован через несколько дней.

До релиза игры осталось меньше недели, но ажиотаж и энтузиазм фандома пока не на высоте. Недавно были опубликованы геймплейные кадры, которые не впечатлили фандом. Многие назвали игру банальной и были рады не оформлять предзаказ. Возможно, это одна из главных причин отсутствия ажиотажа.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 7-8 августа, так что до её релиза осталось всего три дня. Несмотря на это, она даже не входит в пятёрку самых продаваемых игр Steam, а занимает 10-е место. Игры, вышедшие в прошлом году или даже раньше, занимают более высокие позиции, чем готовящаяся к выходу Mafia. Это показывает, что фандом не особо заинтересован в игре.

Более того, игра даже не входит в топ-15 самых желаемых в Steam. Она занимает 17-е место, в то время как игры без даты выхода значительно выше.

Разработчики, вероятно, сделали всё возможное, чтобы привлечь фандом, вернувшись к истокам Mafia и сохранив линейный мир. Если бы геймплей был чуть более захватывающим, результат мог бы быть совсем другим.