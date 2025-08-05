ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 470 оценок

Mafia: The Old Country выйдет через несколько дней, но ажиотаж вокруг неё минимален

monk70 monk70

Mafia: The Old Country была представлена фанатам почти год назад и застала их врасплох. В момент анонса ажиотаж был довольно высоким, чего нельзя сказать сейчас, хотя релиз запланирован через несколько дней.

До релиза игры осталось меньше недели, но ажиотаж и энтузиазм фандома пока не на высоте. Недавно были опубликованы геймплейные кадры, которые не впечатлили фандом. Многие назвали игру банальной и были рады не оформлять предзаказ. Возможно, это одна из главных причин отсутствия ажиотажа.

Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 7-8 августа, так что до её релиза осталось всего три дня. Несмотря на это, она даже не входит в пятёрку самых продаваемых игр Steam, а занимает 10-е место. Игры, вышедшие в прошлом году или даже раньше, занимают более высокие позиции, чем готовящаяся к выходу Mafia. Это показывает, что фандом не особо заинтересован в игре.

Более того, игра даже не входит в топ-15 самых желаемых в Steam. Она занимает 17-е место, в то время как игры без даты выхода значительно выше.

Разработчики, вероятно, сделали всё возможное, чтобы привлечь фандом, вернувшись к истокам Mafia и сохранив линейный мир. Если бы геймплей был чуть более захватывающим, результат мог бы быть совсем другим.

23
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Summor Ner

Потому что все массово побегут гонять в новую батлу, чем в это недоразумение на урине 5, что выдаёт себя за Мафию.😏

23
Bibendi

Уйня это, твоя батла. Одно и тоже из игры в игру.

18
Johnny Rotten
новая батла
12
Майкл Скотт Bibendi

Щас одноклеточные фанатики набегут защищать свой высер 😁

10
ZNGRU

Лично у меня есть ажиотаж.
А на мимокрокодилов мне пофиг.

13
Александр Дантес

Человека в состоянии необоснованного ажиотажа можно охарактеризовать следующим образом:

Характеристика такого состояния:

Эмоционально возбужден — действует на эмоциях, не обдумывая последствия.

Импульсивен — быстро принимает решения, поддаваясь давлению среды или новостей.

Подвержен стадному чувству — "все бегут — и я бегу".

Снижена критичность мышления — не проверяет информацию, легко верит слухам.

Искажение восприятия — видит угрозу или выгоду там, где её может не быть.

Боится упустить выгоду или безопасность — «а вдруг потом не будет».

2
ZNGRU

Лично у меня есть ажиотаж.
А на мимокрокодилов мне пофиг.

11
Генерал Анатолий

Ажиотаж это как толпа. Один человек - не толпа

1
CaMahoney

Ну ещё бы всем было не плевать, после хорошей первой и бесподобной второй, которая могла быть более бесподобна, если бы из неё не вырезали кучу контента - срыгнули мусорную третью часть, которая на релизе могла бы посоревноваться в дерьмокодинге с киберпанком, с абсолютно никакущим гг, а кор геймплей, который жалкая пародия на крёстного отца - не удивительно, что продолжение внезапно не хайпит, сначала отстрелили себе ногу, потом пытаются изображать бегуна

9
Антон Радикалушкин

Не, ну если вторая бесподобная , то 99% игр это непризнанные шедевры :

5
CaMahoney Антон Радикалушкин

Я играл во все части, прошёл ремейк первой, перепроходил раз за разом лишь двойку, пресную 3 не осилил даже на треть, твой тейк про 99% крайне нелеп и неуместен, ладно бы в конструктив попытался, но увы)

5
CaMahoney Антон Радикалушкин

Теперь всё встало на свои места)))

4
Brainstoun

А кто то ожидал другого? Сейчас бы в 2025, делать игры с технологиями 2015 года... Уже показали много геймплея, изюма в игре вообще нет, выглядит всрато, как будто бомжу заплатили, чтоб он посидел в креслах разрабов и потыкал на кнопочки просто так.

8
SULIK 712
Разработчики, вероятно, сделали всё возможное, чтобы привлечь фандом, вернувшись к истокам Mafia и сохранив линейный мир

они как раз сделали все возможное чтобы отпугнуть фанатов своими страшными показами геймплея. Делая линейный мир, сделав упор на сюжет и выдать такую позорную картинку это надо постараться

7
Генерал Анатолий

Ну громкое имя у мафии если и было, то 15 лет назад, а сейчас даже всем известные франшизы типа Doom еле-еле продаются

7
Nereteresis

Нужно было делать открытый мир как в прежних частях, был бы ажиотаж. Недомафия...

7
Ely Maze

Что в первой части что во второй особенно во второй мир хоть и был открыт но он просто был пуст и делать там нечего

2
Nereteresis Ely Maze

Что мешает сделать его не пустым? Не в том направлении пошли.

4
Константин335

Не знаю что там и как, но я игру уже купил в стиме и жду 7 августа, надеюсь будет успех

4
My life is a game

напомните плиз на пк предзагрузка будет?

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ