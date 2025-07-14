Мафиозные разборки на пару тройку вечеров без открытого мира: IGN опубликовало превью Mafia: The Old Country

Серия возвращает игроков назад во времени как в хронологическом плане, так и с точки зрения структуры игрового процесса.

Главное:

Mafia: The Old Country — это новая часть серии Mafia, действие которой разворачивается в начале 1900-х на Сицилии. Это приквел с линейной структурой и акцентом на сюжет — как в Mafia 1 и 2. После эксперимента с открытым миром в Mafia 3, разработчики вернулись к истокам: сильная история, минимум отвлекающих заданий и красиво оформленный мир.

Главный герой — Энцо Фавара, подросток, сбежавший из серных шахт и ставший частью мафиозной семьи Дона Торриси. Игра показывает его путь от наивного мальчика до верного члена мафии. В миссиях вместе с опытными мафиози Лукой и Чезаре игрок принимает непростые решения: запугивать, бить или искать более мирный путь.

Основное оружие — нож. Игра поощряет стелс, есть дуэли на ножах и скрытные убийства. Боевка включает парирование, уклонения и добивания, а ножи можно улучшать.

Mafia: The Old Country перешла на Unreal Engine 5, и сельская Сицилия выглядит потрясающе. Есть миссия, в которой можно делать фотографии, скачки на лошадях и старомодные автомобили.

По сюжету Энцо влюбляется в Изабеллу, дочь Дона. Их отношения развиваются на фоне похищений, стелс-миссий, погонь и перестрелок. Один из эпизодов — спасение Дженнаро, сына конкурирующего мафиози, — особенно хорош: можно действовать скрытно или идти напролом.

Геймплей получился знакомым, но качественным. Стелс похож на Splinter Cell: есть отвлекающие предметы, скрытые атаки, прятки. Стрельба сделана в духе классических экшенов от третьего лица.

За три часа ознакомления Mafia: The Old Country показала себя как верное продолжение духа оригинальной Mafia. Игра, вероятно, короткая, но насыщенная. За 50 долларов — это отличное предложение от которого трудно отказаться, оно сделано для тех, кто ценит сюжет, атмосферу и небольшую продолжительность.

Mafia: The Old Country выйдет на PS5, Xbox Series S|X и PC 8 августа. Игра получит полную русскоязычную локализацию, в том числе озвучку.