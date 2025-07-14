Мафиозные разборки на пару тройку вечеров без открытого мира: IGN опубликовало превью Mafia: The Old Country

Серия возвращает игроков назад во времени как в хронологическом плане, так и с точки зрения структуры игрового процесса.
Главное:
- Mafia: The Old Country — это новая часть серии Mafia, действие которой разворачивается в начале 1900-х на Сицилии. Это приквел с линейной структурой и акцентом на сюжет — как в Mafia 1 и 2. После эксперимента с открытым миром в Mafia 3, разработчики вернулись к истокам: сильная история, минимум отвлекающих заданий и красиво оформленный мир.
- Главный герой — Энцо Фавара, подросток, сбежавший из серных шахт и ставший частью мафиозной семьи Дона Торриси. Игра показывает его путь от наивного мальчика до верного члена мафии. В миссиях вместе с опытными мафиози Лукой и Чезаре игрок принимает непростые решения: запугивать, бить или искать более мирный путь.
- Основное оружие — нож. Игра поощряет стелс, есть дуэли на ножах и скрытные убийства. Боевка включает парирование, уклонения и добивания, а ножи можно улучшать.
- Mafia: The Old Country перешла на Unreal Engine 5, и сельская Сицилия выглядит потрясающе. Есть миссия, в которой можно делать фотографии, скачки на лошадях и старомодные автомобили.
- По сюжету Энцо влюбляется в Изабеллу, дочь Дона. Их отношения развиваются на фоне похищений, стелс-миссий, погонь и перестрелок. Один из эпизодов — спасение Дженнаро, сына конкурирующего мафиози, — особенно хорош: можно действовать скрытно или идти напролом.
- Геймплей получился знакомым, но качественным. Стелс похож на Splinter Cell: есть отвлекающие предметы, скрытые атаки, прятки. Стрельба сделана в духе классических экшенов от третьего лица.
- За три часа ознакомления Mafia: The Old Country показала себя как верное продолжение духа оригинальной Mafia. Игра, вероятно, короткая, но насыщенная. За 50 долларов — это отличное предложение от которого трудно отказаться, оно сделано для тех, кто ценит сюжет, атмосферу и небольшую продолжительность.
Mafia: The Old Country выйдет на PS5, Xbox Series S|X и PC 8 августа. Игра получит полную русскоязычную локализацию, в том числе озвучку.
Все ясно, можно хоронить за ранее, игра провал года!
PS. Ценители коридора, меня будут хейтить! а ценители открытого мира и разнообразия со мной согласятся!
В Мафии никогда открытого мира не было.
после реального геймплея сильно разочарован
Ни когда не понимал нахрен тратили силы на открытый мир в первой части, ведь в нем вообще нихрена не было, лучше бы сосредоточились на нескольких хорошо проработанных локациях, видимо тут так оно и будет. Классно что стелс будет.
В ГТА 3 тоже абсолютно нечего было делать, тоже не стоило делать его открытым? Тогда вариант добраться до миссии любым путем уже давал интерес, когда тебя не по стрелочкам ведут. Доп активности в открытом мире это сейчас обязательная вещь.
а тут ни открытого мира, ни красивого мира, ничего
Для того что бы добраться из одного места в другое уж точно не надо городить город который больше не для чего не нужен, совершенно бесполезная трата ресурсов и времени,при этом ни кто не мешает сделать поездку на машине в виде проработанной миссии с перестрелками и погоней, просто она будет в закрытой локации и как раз максимально проработана.
Пожалуй пройду мимо, наверно опять провал уровня 3й части
Возвращение к истокам это просто нехватка бюджета на открытый мир. Продают линейный коридор на пару вечеров за 50 долларов и называют это верностью духу. История про подростка с ножиком который влюбляется в дочь босса это сюжет для аниме а не для мафии. Весь стелс сведётся к одной кнопке удара в спину а UE5 нужен чтобы мыльные пейзажи смотрелись сочнее. Лучшее предложение это скидка 90% через полгода.
Боже, ну и треш и зачем тогда игра называется mafia тогда бы просто могли новый ip анонсировать и сказать, мол, вот делаем конкурента хитмана. Кароче я просто не понимаю как в 2025 году можно испортить так сильно серию и делать игру хуже, чем mafia 2 которой уже 15 лет
Ну да, это ведь именно то, чем постоянно занимаются члены мафии
Я думаю, они пытаются сделать игру так, чтобы соблюсти специфику Сицилии. Все таки Сицилия начала 20го века это далеко не "Нью-Йорк" 30х, как было в первой Мафии, а очень бедный регион, который во многом отдает чуть ли не средневековьем. В любом случае, после третьей Мафии, я думаю хуже не будет)))
Прямо 100% Mafia.
Мафия 1 имела же варианты с оружием ближнего боя, при том скрытные убийства тоже были)
по их видео, там вообще визуально трешак
уже со второй мафии было понятно что открытый мир серии не к чему, особенно смешно выглядят аддоны про Джо и лысого Вендеттчика.
Скуфы ваше время ушло, и по настоящему крутого боевика как в 2000-х больше не увидите
Игра, вероятно, короткая, но За 50 долларов, была бы длинная стоила бы 60 долларов