На прохождение сюжета Mafia: The Old Country уйдет примерно 10 часов

Во время интервью с Vortex.cz разработчики рассказали о примерной продолжительности Mafia: The Old Country. Как оказалось, предстоящий приключенческий экшен будет недлинным, приблизительно таким же по продолжительности и масштабу, как Mafia: Definitive Edition.

Представители Hangar 13 рассказали, что на прохождение основного сюжета Mafia: The Old Country потребуется примерно 10,5 часов, а на прохождение всех побочных заданий - примерно 13 часов.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows PC. Игра, будучи приквелом к оригиналу 2002 года, станет уже четвертой основной частью в долгоиграющей криминальной саге.