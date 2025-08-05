На прохождение сюжета Mafia: The Old Country уйдет примерно 10 часов

Во время интервью с Vortex.cz разработчики рассказали о примерной продолжительности Mafia: The Old Country. Как оказалось, предстоящий приключенческий экшен будет недлинным, приблизительно таким же по продолжительности и масштабу, как Mafia: Definitive Edition.
Представители Hangar 13 рассказали, что на прохождение основного сюжета Mafia: The Old Country потребуется примерно 10,5 часов, а на прохождение всех побочных заданий - примерно 13 часов.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Windows PC. Игра, будучи приквелом к оригиналу 2002 года, станет уже четвертой основной частью в долгоиграющей криминальной саге.
Игра на два вечора. Чет совсем мало.
побочки на 13 часов напихали а сюжета всего на 10? чет как-т о несоразмерно. и того 23 часа бОльшую часть из которых придётся носиться по побочкам.. звучит как-то скучно
скорей всего 13 часов это в месте с побочками
3 часа побочек? это ж ну прям совсем ни о чем((
позорище
К сожалению использование слова The Old в названии сыграло злую шутку с игрой.
это какую? для непонимающих
продолжение основного сюжета и десерт в виде побочек. МАЛОВАТО.
Надеюсь любители игр в 10-6 часов будут довольны, и хотя бы годик не будут мозг на форумах парить.
не надейся понапрасну