Новая информация по Mafia: The Old Country появится 8 мая

Приготовьтесь к презентации одной из самых ожидаемых игр второй половины 2025 года. Создатели Mafia: The Old Country приглашают вас на шоу.

В 2022 году 2K Games подтвердила работу над Mafia 4. Мы долго ждали официальной презентации игры, так как она была представлена только в декабре 2024 года. Издатель подтвердил, что игра дебютирует летом 2025 года, но мы все еще ждем окончательной даты релиза.

Разработчики, по-видимому, готовятся к презентации, так как Mafia: The Old Country станет частью PAX East. Разработчики проведут специальную панель, в ходе которой они раскроют новые подробности об игре и предоставят закулисную информацию обо всей франшизе.

Официально! Mafia: The Old Country появится на #PAXEast. Присоединяйтесь к нам в прямом эфире в Бостоне или смотрите нас онлайн 8 мая на нашей панели разработчиков с Hangar 13, где мы раскроем новые подробности и эксклюзивный взгляд на франшизу из-за кулис.

На самом деле, это идеальное время для разработчиков, чтобы объявить дату релиза, поскольку Mafia: The Old Country должна выйти на рынок в самом начале второй половины 2025 года. Игра вряд ли будет конкурировать с крупнейшими проектами, которые дебютируют в период с октября по ноябрь.

Нужно помнить, что Borderlands 4 дебютирует 23 сентября, а Take-Two планирует выпустить GTA 6 осенью, поэтому Mafia: The Old Country может дебютировать где-то в июле или августе.