Новый тизер Mafia: The Old Country напоминает про показ трейлера 8 мая

Несколько дней назад Hangar 13 пригласили игроков на презентацию, связанную с Mafia: The Old Country, во время которой покажет новый трейлер, сообщит дату релиза, а также пообщается с разработчиками о всей франшизе Mafia.

Студия хочет убедиться, что широкой публике будет интересно мероприятие. Компания опубликовала еще один тизер, напоминающий о шоу Mafia: The Old Country. Игра будет представлена 8 мая в 18:00 МСК.

Сегодняшний тизер включает в себя две сцены: в первой показано, как двое уводят человека, а во второй — парень с ножом. Вполне возможно, что эти кадры будут расширены в трейлере, который должен продемонстрировать игровой процесс Mafia: The Old Country.

Ранее разработчики случайно раскрыли дату релиза Mafia: The Old Country 8 августа 2025 года.