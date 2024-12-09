Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards

Ведущий и организатор The Game Awards Джефф Кили сообщил в социальных сетях, что одной из игр, которая будет представлена на гала-вечере, является Mafia: The Old Country. Кили упомянул о «раскрытии» игры, что, конечно, означает первый настоящий трейлер, а не просто тизер, который был показан во время Opening Night Live на Gamescom в этом году.
Августовский тизер уже намекнул, что мы узнаем больше в декабре, и даже тогда, конечно, были намёки, что это произойдет во время The Game Awards. В то же время мы знаем, что игра уже запланирована на следующий год, так что дата релиза не исключена, хотя потенциально времени для этого может быть ещё предостаточно.
отлично! жду! очень надеюсь на старую мафию в духе 1-2 части
А учитывая, что еще русс озвучка будет еще круче
Это возможно просто заглушка пока что про языки, уверенности нет) уже было такое что потом все меняется
нуу может быть, также как и денуво сейчас нет, потом есть
но у меня почему то надежды что игра будет крутая, должны исправить ошибки прошлого, и если игра топ, то пусть хоть 100 денув запихнут, куплю
Наверное у меня детская наивность в отношении этой игры есть)
Заглушка - это когда стоит только английский или базовая пятёрка европейских языков, а чтобы русский, да ещё и с галочкой на озвучке - это только целенаправленно ставить. Разве что, по каким-то причинам, решат отказаться от локализации, но я больше поверю, что его бы вообще не добавили, если бы хотели, а не отказывались после анонса
не стоит надеяться... что выйдет - то и выйдет. Выйдет дрянь - и фиг с ней, а если нормальное что то - приятный сюрприз.
Дату, нужно обязательно указывать дату мероприятия в посте.
главное,чтобы без негров
там действие в начале 20 века, негры там исторически были не так распространены
не думаю что историчность им как-то не позволит добавить туда их в 2 раза больше
ждем тогда!
ЭТО ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!