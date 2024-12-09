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Mafia: The Old Country 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.7 243 оценки

Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards

monk70
Новости

Ведущий и организатор The Game Awards Джефф Кили сообщил в социальных сетях, что одной из игр, которая будет представлена ​​на гала-вечере, является Mafia: The Old Country. Кили упомянул о «раскрытии» игры, что, конечно, означает первый настоящий трейлер, а не просто тизер, который был показан во время Opening Night Live на Gamescom в этом году.

Августовский тизер уже намекнул, что мы узнаем больше в декабре, и даже тогда, конечно, были намёки, что это произойдет во время The Game Awards. В то же время мы знаем, что игра уже запланирована на следующий год, так что дата релиза не исключена, хотя потенциально времени для этого может быть ещё предостаточно.

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11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
My life is a game

отлично! жду! очень надеюсь на старую мафию в духе 1-2 части

А учитывая, что еще русс озвучка будет еще круче

11
Raf9111

Это возможно просто заглушка пока что про языки, уверенности нет) уже было такое что потом все меняется

1
My life is a game Raf9111

нуу может быть, также как и денуво сейчас нет, потом есть
но у меня почему то надежды что игра будет крутая, должны исправить ошибки прошлого, и если игра топ, то пусть хоть 100 денув запихнут, куплю

Наверное у меня детская наивность в отношении этой игры есть)

1
lowkek Raf9111

Заглушка - это когда стоит только английский или базовая пятёрка европейских языков, а чтобы русский, да ещё и с галочкой на озвучке - это только целенаправленно ставить. Разве что, по каким-то причинам, решат отказаться от локализации, но я больше поверю, что его бы вообще не добавили, если бы хотели, а не отказывались после анонса

0
Sneaky Pete

не стоит надеяться... что выйдет - то и выйдет. Выйдет дрянь - и фиг с ней, а если нормальное что то - приятный сюрприз.

0
Миханик Шестеренкин

Дату, нужно обязательно указывать дату мероприятия в посте.

2
Darkside1488

главное,чтобы без негров

1
My life is a game

там действие в начале 20 века, негры там исторически были не так распространены

2
MAdach My life is a game

не думаю что историчность им как-то не позволит добавить туда их в 2 раза больше

2
Никита Дроздоvv

ждем тогда!

0
Спектр Зис

ЭТО ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ!

0