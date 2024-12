Новый трейлер Mafia: The Old Country покажут на The Game Awards

Ведущий и организатор The Game Awards Джефф Кили сообщил в социальных сетях, что одной из игр, которая будет представлена ​​на гала-вечере, является Mafia: The Old Country. Кили упомянул о «раскрытии» игры, что, конечно, означает первый настоящий трейлер, а не просто тизер, который был показан во время Opening Night Live на Gamescom в этом году.

Августовский тизер уже намекнул, что мы узнаем больше в декабре, и даже тогда, конечно, были намёки, что это произойдет во время The Game Awards. В то же время мы знаем, что игра уже запланирована на следующий год, так что дата релиза не исключена, хотя потенциально времени для этого может быть ещё предостаточно.