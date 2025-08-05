Новый трейлер Mafia: The Old Country посвящён транспорту и виллам

2K Games и Hangar 13 опубликовали новый геймплейный трейлер долгожданной Mafia: The Old Country, демонстрирующий стрельбу, вождение и скрытность, а также кинематографичные вставки.

В последнем трейлере мы знакомимся с различными задачами, которые нам предстоит выполнить в роли Энцо Фавары. Наша главная задача — подняться по криминальной лестнице, выполняя ряд поручений семьи Торриси.

Помимо безумных погонь, перестрелок и моментов скрытности, трейлер также дает подробный обзор локаций, таких как великолепная вилла Торриси, которая послужит местом действия для махинаций «семьи», которой Энцо доверит свою судьбу.

Как недавно стало известно, продолжительность кампании Mafia The Old Country должна составлять около 10 часов. Однако тем, кто хочет охватить все возможности игры, потребуется от около 13,5 часов.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.