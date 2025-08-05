Новый трейлер Mafia: The Old Country посвящён транспорту и виллам

2K Games и Hangar 13 опубликовали новый геймплейный трейлер долгожданной Mafia: The Old Country, демонстрирующий стрельбу, вождение и скрытность, а также кинематографичные вставки.
В последнем трейлере мы знакомимся с различными задачами, которые нам предстоит выполнить в роли Энцо Фавары. Наша главная задача — подняться по криминальной лестнице, выполняя ряд поручений семьи Торриси.
Помимо безумных погонь, перестрелок и моментов скрытности, трейлер также дает подробный обзор локаций, таких как великолепная вилла Торриси, которая послужит местом действия для махинаций «семьи», которой Энцо доверит свою судьбу.
Как недавно стало известно, продолжительность кампании Mafia The Old Country должна составлять около 10 часов. Однако тем, кто хочет охватить все возможности игры, потребуется от около 13,5 часов.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.
Скукота.🥱
Как же круто выглядит, быстрей бы уже 7 августа. Прям напоминает первую и вторую часть игра, по геймплею и то что это будет чисто сюжетная игра, а не как 3 часть была
Так 8-го же выходит, откуда 7?
В стиме стоит дата 7 августа в 19:00 по МСК
графика парашная уровня ps4 пхахаха
ага, пешком.........................
Два дня до релиза, обзоров нет
Разве не три?
Смотришь на это, ну какая это нафиг мафия? Совершенно неинтересный сеттинг для серии, это имеет место быть разве что как пролог.
Стоп, а мне одному показалось, как будто чуть ли не весь трейлер лагает? При этом это снято на PS5, судя по надписи снизу. Мне показалось, или реально лаги присутствуют?
Ничего там не лагает.
Только что смотрел ролик от том что журналисты не получили ( и судя по всему не получат) копии игры для ревью. Это уже о многом говорит. Выглядит как крепкий провал