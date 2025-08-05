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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 471 оценка

Новый трейлер Mafia: The Old Country посвящён транспорту и виллам

monk70 monk70

2K Games и Hangar 13 опубликовали новый геймплейный трейлер долгожданной Mafia: The Old Country, демонстрирующий стрельбу, вождение и скрытность, а также кинематографичные вставки.

В последнем трейлере мы знакомимся с различными задачами, которые нам предстоит выполнить в роли Энцо Фавары. Наша главная задача — подняться по криминальной лестнице, выполняя ряд поручений семьи Торриси.

Помимо безумных погонь, перестрелок и моментов скрытности, трейлер также дает подробный обзор локаций, таких как великолепная вилла Торриси, которая послужит местом действия для махинаций «семьи», которой Энцо доверит свою судьбу.

Как недавно стало известно, продолжительность кампании Mafia The Old Country должна составлять около 10 часов. Однако тем, кто хочет охватить все возможности игры, потребуется от около 13,5 часов.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

11
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Summor Ner

Скукота.🥱

10
Константин335

Как же круто выглядит, быстрей бы уже 7 августа. Прям напоминает первую и вторую часть игра, по геймплею и то что это будет чисто сюжетная игра, а не как 3 часть была

3
Никита Дроздоvv

Так 8-го же выходит, откуда 7?

1
Константин335 Никита Дроздоvv

В стиме стоит дата 7 августа в 19:00 по МСК

Кошачий комочек

графика парашная уровня ps4 пхахаха

3
jax baron

ага, пешком.........................

2
agula98

Два дня до релиза, обзоров нет

2
Никита Дроздоvv

Разве не три?

1
Walkan90

Смотришь на это, ну какая это нафиг мафия? Совершенно неинтересный сеттинг для серии, это имеет место быть разве что как пролог.

1
Никита Дроздоvv

Стоп, а мне одному показалось, как будто чуть ли не весь трейлер лагает? При этом это снято на PS5, судя по надписи снизу. Мне показалось, или реально лаги присутствуют?

Formance

Ничего там не лагает.

MistaSpider

Только что смотрел ролик от том что журналисты не получили ( и судя по всему не получат) копии игры для ревью. Это уже о многом говорит. Выглядит как крепкий провал