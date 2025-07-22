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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.5 454 оценки

Новый трейлер Mafia: The Old Country рассказывает, каково это быть членом мафиозной семьи

monk70 monk70

Mafia: The Old Country получила новый трейлер, на этот раз под названием «Семейный кодекс: мафиозный геймплей». В новом трейлере показаны кадры игрового процесса и первый взгляд на обязанности Энцо как нового члена семьи.

Слоган игры — «Что ты отдаёшь этой семье, то и получишь взамен» — обещает историю, полную преданности, предательства и насилия, в лучших традициях серии.

Mafia: The Old Country — это экшен от третьего лица с акцентом на сюжет, атмосферу и реалистичное изображение эпохи. Разработчики обещают насыщенный сюжет, многогранных персонажей и динамичные бои, которые передадут жестокость и беспощадность сицилийской мафии на заре её существования.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox X|S и ПК. Игра перенесёт игроков в 1900 год, на суровые и опасные улицы Сицилии, где зародилась организованная преступность, впоследствии ставшая всемирно известной. Главный герой игры — Энцо Фавара, молодой новобранец, пытающийся добиться признания в безжалостной мафиозной семье Торризи.

21
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Merelone

Только сюжет сможет спасти игру, судя по геймплею - прям так себе, ничего нового не принесли, соя прям

8
kazak119

Согласен с тобой. Надежда реально только на сюжет. Было бы обидно, если бы и он подвёл — потенциал-то чувствуется, но пока всё как-то вяло.

Константин335

Так Мафия всегда была в основном про сюжет, геймплей там самый простой

4
Дрочеслав сын Сергея Константин335

да ну на? пробовал открывать тачки в конце первой части?

Константин335

Трейлер классный, жду игру, думаю будет отличной

4
WerGC

игра на 6 часов и еще визуал хуже чем в red dead redemption 2,покупать точно не буду

4
kazak119

После провала с третьей Мафией я не питаю особых надежд. Доверие к студии подорвано, и я жду подвоха. Но, чёрт возьми, очень хочется, чтобы The Old Country всё-таки оказалась той самой. Атмосферной, жесткой и цепляющей игрой, которую мы ждали. Надежды почти нет. Но желание верить огромное.

2
GrandPercibald

Нормальная студия, не назовёт себя Сарай 13, какое название такие и игры ☺️

6
GrandPercibald
Новый трейлер Mafia: The Old Country рассказывает, каково это быть челеном мафиозной семьи

Я немного подправил, эта игра на большее не способна

2
Комментарий удален
GrandPercibald
тут то даже слепой видит насколько движка устарела,

Unreal Engine 5 устарел ? или же он в кривых руках неправильно работает ?

BloomingVysor

Какой то коридорный стелс проект

Jesse Faden

Я не фанат кнч серии, но игра выглядит, как-то что-то простенькое. Может сюжетом затянет

ZeYaT00La

На мой взгляд маловато fps, в начале трейлера похоже чуть ли не на 30