Новый трейлер Mafia: The Old Country рассказывает, каково это быть членом мафиозной семьи

Mafia: The Old Country получила новый трейлер, на этот раз под названием «Семейный кодекс: мафиозный геймплей». В новом трейлере показаны кадры игрового процесса и первый взгляд на обязанности Энцо как нового члена семьи.
Слоган игры — «Что ты отдаёшь этой семье, то и получишь взамен» — обещает историю, полную преданности, предательства и насилия, в лучших традициях серии.
Mafia: The Old Country — это экшен от третьего лица с акцентом на сюжет, атмосферу и реалистичное изображение эпохи. Разработчики обещают насыщенный сюжет, многогранных персонажей и динамичные бои, которые передадут жестокость и беспощадность сицилийской мафии на заре её существования.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox X|S и ПК. Игра перенесёт игроков в 1900 год, на суровые и опасные улицы Сицилии, где зародилась организованная преступность, впоследствии ставшая всемирно известной. Главный герой игры — Энцо Фавара, молодой новобранец, пытающийся добиться признания в безжалостной мафиозной семье Торризи.
Только сюжет сможет спасти игру, судя по геймплею - прям так себе, ничего нового не принесли, соя прям
Согласен с тобой. Надежда реально только на сюжет. Было бы обидно, если бы и он подвёл — потенциал-то чувствуется, но пока всё как-то вяло.
Так Мафия всегда была в основном про сюжет, геймплей там самый простой
да ну на? пробовал открывать тачки в конце первой части?
Трейлер классный, жду игру, думаю будет отличной
игра на 6 часов и еще визуал хуже чем в red dead redemption 2,покупать точно не буду
После провала с третьей Мафией я не питаю особых надежд. Доверие к студии подорвано, и я жду подвоха. Но, чёрт возьми, очень хочется, чтобы The Old Country всё-таки оказалась той самой. Атмосферной, жесткой и цепляющей игрой, которую мы ждали. Надежды почти нет. Но желание верить огромное.
Нормальная студия, не назовёт себя Сарай 13, какое название такие и игры ☺️
Я немного подправил, эта игра на большее не способна
Unreal Engine 5 устарел ? или же он в кривых руках неправильно работает ?
Какой то коридорный стелс проект
Я не фанат кнч серии, но игра выглядит, как-то что-то простенькое. Может сюжетом затянет
На мой взгляд маловато fps, в начале трейлера похоже чуть ли не на 30