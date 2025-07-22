Новый трейлер Mafia: The Old Country рассказывает, каково это быть членом мафиозной семьи

Mafia: The Old Country получила новый трейлер, на этот раз под названием «Семейный кодекс: мафиозный геймплей». В новом трейлере показаны кадры игрового процесса и первый взгляд на обязанности Энцо как нового члена семьи.

Слоган игры — «Что ты отдаёшь этой семье, то и получишь взамен» — обещает историю, полную преданности, предательства и насилия, в лучших традициях серии.

Mafia: The Old Country — это экшен от третьего лица с акцентом на сюжет, атмосферу и реалистичное изображение эпохи. Разработчики обещают насыщенный сюжет, многогранных персонажей и динамичные бои, которые передадут жестокость и беспощадность сицилийской мафии на заре её существования.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PlayStation 5, Xbox X|S и ПК. Игра перенесёт игроков в 1900 год, на суровые и опасные улицы Сицилии, где зародилась организованная преступность, впоследствии ставшая всемирно известной. Главный герой игры — Энцо Фавара, молодой новобранец, пытающийся добиться признания в безжалостной мафиозной семье Торризи.