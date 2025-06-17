Новый видеодневник разработки Mafia: The Old Country дает представление о развитии персонажей

Сегодня студия разработки Hangar 13 представила последний эпизод своей серии видеодневников «Breaking Omertà». Эпизод под названием «Capturing Performance» дает более подробную информацию о создании Mafia: The Old Country.

В видео разработчики объясняют процесс отбора актеров и реализацию образов персонажей в игре. В нем показано, как актеры воплощают в жизнь новый состав персонажей. Эти персонажи являются частью истории, которая переносит нас в Сицилию 1900-х годов и исследует истоки организованной преступности.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.