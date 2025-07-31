Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready 580.88 с поддержкой Mafia: The Old Country и Expedition 33 с DLSS 4

Пользователи видеокарт Nvidia теперь могут загрузить новое обновление драйвера с сайта компании. Сертифицированный WHQL драйвер Game Ready 580.88 поддерживает новую игру Mafia: The Old Country от 2K для оптимизации с первого дня, а также недавнее обновление Clair Obscur: Expedition 33, которое принесло преимущества DLSS 4.
Mafia: The Old Country, релиз которой запланирован на 8 августа, будет поддерживать DLSS 4, а также технологии Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex, доступные только на видеокартах GeForce. Тем временем, вместе с новым обновлением Clair Obscur: Expedition 33, в этой популярной ролевой игре появилась технология DLSS 4 с многокадровой генерацией.
Компания также сделала ещё 62 дисплея совместимыми с G-Sync, что гарантирует им базовую поддержку переменной частоты обновления. Полный список можно найти здесь.
Как и многие недавние драйверы от Nvidia, этот драйвер исправляет множество проблем. Вот список игровых и общих ошибок, исправленных в этом обновлении:
- World of Warcraft: при включённой трассировке лучей появляются артефакты.
- Battlefield 2042: во время игры вокруг источников света могут появляться случайные квадратные артефакты.
- Marvel’s Spider-Man Remastered: снижение производительности после обновления до драйверов R575.
- Starcraft Remastered: на объектах могут появляться небольшие артефакты.
- Cyberpunk 2077: при включённой вертикальной синхронизации могут наблюдаться микрозадержки.
- JX Online 3: на поверхности воды могут появляться артефакты.
- 32-битные игры вылетают при использовании слоя трансляции DXVK во время запуска.
- Control: игра может вылетать при включённой трассировке лучей.
- ABZU: в воде наблюдаются искажения.
- EA Sports FC 25: общие проблемы со стабильностью.
- Dirt 5: игра вылетает при запуске.
- Blender: чёрные точки на эталонном изображении.
- Cloudflare WARP: изменение режима отображения заблокировано на системах Advanced Optimus.
- В панели управления NVIDIA/приложении NVIDIA отсутствует параметр масштабирования графического процессора при подключении монитора DSC.
- Windows Photos: Обрезка видео может привести к изменению цветов.
- Видеопамять графического процессора работает немного медленнее после включения NVIDIA Smooth Motion.
- В некоторых системах с гибридным графическим режимом дискретная видеокарта может не переходить в спящий режим.
- Samsung 57" Odyssey Neo G9: При изменении размера окна может наблюдаться кратковременное мерцание.
- LGE 27GX790A-B: Пустой экран при работе в режиме DisplayPort 2.1 с HDR.
Текущие нерешённые проблемы связаны только с Cyberpunk 2077 и Counter-Strike 2:
- Cyberpunk 2077 вылетает при использовании режима фото для создания скриншота с включённой трассировкой пути.
- Counter-Strike 2: Текст может немного искажаться, если разрешение в игре ниже, чем собственное разрешение дисплея.
До сих пор 566.14 и проблем не знаю.
я тож с 1 драйвера обновлял, критических ошибок не ловил все игры как шли так и идут были мелкие косяки не критично.
Я и для винды остановил все обновления год назад, а то что не обновление то какая-то срань вылазит.
Играй вообще без драйверов, чтоб не заморачиваться, и не забывай везде об этом писать.
Мда, драва с оптимизацией под каждую игру. Причем в таких условиях часто выходит, что чиня одно - ломаешь другое, что работало раньше.
Может надо все же как то общие драва пилить, а разрабы пусть подгоняют уже игру? Да не, фигня какая то.
Абсолютно согласен, цыганщина какая то получается...
Marvel’s Spider-Man Remastered: снижение производительности после обновления до драйверов R575. - и в майлзе тоже было хотя в январе всё норм было.
Bf 2042 вылечился арты пропали хотя они были не на всех картах
Вува всё ещё вылетает при 120 фпс и трассировке лучшей на 5080.
(ставим в корпус 3080ти и о чудо, нет проблем)
Не, спасибо. Последний раз когда я обновил дрова, у меня все игры на анриле ошибки выдавали. Откатил до версии 576.02 , и всё снова стало работать. // Максим Агафонов