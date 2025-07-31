Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready 580.88 с поддержкой Mafia: The Old Country и Expedition 33 с DLSS 4

Пользователи видеокарт Nvidia теперь могут загрузить новое обновление драйвера с сайта компании. Сертифицированный WHQL драйвер Game Ready 580.88 поддерживает новую игру Mafia: The Old Country от 2K для оптимизации с первого дня, а также недавнее обновление Clair Obscur: Expedition 33, которое принесло преимущества DLSS 4.

Mafia: The Old Country, релиз которой запланирован на 8 августа, будет поддерживать DLSS 4, а также технологии Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex, доступные только на видеокартах GeForce. Тем временем, вместе с новым обновлением Clair Obscur: Expedition 33, в этой популярной ролевой игре появилась технология DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Компания также сделала ещё 62 дисплея совместимыми с G-Sync, что гарантирует им базовую поддержку переменной частоты обновления. Полный список можно найти здесь.

Как и многие недавние драйверы от Nvidia, этот драйвер исправляет множество проблем. Вот список игровых и общих ошибок, исправленных в этом обновлении:

World of Warcraft: при включённой трассировке лучей появляются артефакты.

Battlefield 2042: во время игры вокруг источников света могут появляться случайные квадратные артефакты.

Marvel’s Spider-Man Remastered: снижение производительности после обновления до драйверов R575.

Starcraft Remastered: на объектах могут появляться небольшие артефакты.

Cyberpunk 2077: при включённой вертикальной синхронизации могут наблюдаться микрозадержки.

JX Online 3: на поверхности воды могут появляться артефакты.

32-битные игры вылетают при использовании слоя трансляции DXVK во время запуска.

Control: игра может вылетать при включённой трассировке лучей.

ABZU: в воде наблюдаются искажения.

EA Sports FC 25: общие проблемы со стабильностью.

Dirt 5: игра вылетает при запуске.

Blender: чёрные точки на эталонном изображении.

Cloudflare WARP: изменение режима отображения заблокировано на системах Advanced Optimus.

В панели управления NVIDIA/приложении NVIDIA отсутствует параметр масштабирования графического процессора при подключении монитора DSC.

Windows Photos: Обрезка видео может привести к изменению цветов.

Видеопамять графического процессора работает немного медленнее после включения NVIDIA Smooth Motion.

В некоторых системах с гибридным графическим режимом дискретная видеокарта может не переходить в спящий режим.

Samsung 57" Odyssey Neo G9: При изменении размера окна может наблюдаться кратковременное мерцание.

LGE 27GX790A-B: Пустой экран при работе в режиме DisplayPort 2.1 с HDR.

Текущие нерешённые проблемы связаны только с Cyberpunk 2077 и Counter-Strike 2: