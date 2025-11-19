ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.6 1 074 оценки

Обновление Free Ride для Mafia: The Old Country выйдет 20 ноября

Gruz_ Gruz_

Mafia: The Old Country доступна игрокам с лета, и, по данным 2K Games, продажи игры превзошли все ожидания и показали, что интерес игроков к «небольшим» однопользовательским сюжетным играм по более низкой цене остается высоким. В начале августа Hangar 13 сообщила, что для игры выйдет бесплатное обновление с новым контентом под названием «Свободная езда» (Free Ride).

Сегодня разработчики сообщили, что завтра, 20 ноября, на всех платформах состоится релиз нового масштабного обновления, а также раскрыли дополнительную информацию о его содержании.

Согласно описанию, предоставленному издателем, «Free Ride — это бесплатное и насыщенное функциями дополнение, в котором вы сможете исследовать Сицилию как никогда раньше, участвуя в рискованных гонках на машинах и лошадях, жестоких сражениях и скрытых испытаниях, а также открывая секреты, спрятанные по всей долине Дората». За успешное прохождение испытания игроки получат виртуальную валюту под названием «динары». Их можно потратить на одежду, талисманы, транспортные средства и даже оружие.

Среди других нововведений — классический уровень сложности, вид от первого лица во время вождения, новое снаряжение, новый фоторежим и специальный режим Cinema Siciliano, позволяющий погрузиться в атмосферу классических итальянских фильмов с черно-белым фильтром и винтажными звуками.

Mafia: The Old Country доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Комментарии:  13
agula98

Поздно, про существование этого трешакк все забыли уже через неделю релиза

Tiger Goose

Как подвезут нюд-мод на Изабеллу в разрешении 16K, так сразу и вспомнят.

Punisher1

Обоснуй свои претензии по поваду трешака конкретно а не бульканьем в лужу

kotasha Tiger Goose

16К ? Ты там куку, игра еле пользует на топовом железе.

Tiger Goose
Игра Mafia: Domovina доступна игрокам с лета

Закусывать надо.

Ну или переводить полностью новости, которые вы воруете с зарубежных ресурсов.

JustA_NiceGuy

И как обычно даже ссылку на источник не оставляет.

Just-a-your-King

Очень своевременно, игра прошлась за пару дней и была снесена в анналы истории.

Tiger Goose
Среди других нововведений — добавление классического уровня сложности

Это интересно. Может, даже стоит перепройти.

Антон Радикалушкин

супер! Можно будет перепройти с новым фильтром, талисманами, машинами и оружием :)