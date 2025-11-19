Обновление Free Ride для Mafia: The Old Country выйдет 20 ноября

Mafia: The Old Country доступна игрокам с лета, и, по данным 2K Games, продажи игры превзошли все ожидания и показали, что интерес игроков к «небольшим» однопользовательским сюжетным играм по более низкой цене остается высоким. В начале августа Hangar 13 сообщила, что для игры выйдет бесплатное обновление с новым контентом под названием «Свободная езда» (Free Ride).

Сегодня разработчики сообщили, что завтра, 20 ноября, на всех платформах состоится релиз нового масштабного обновления, а также раскрыли дополнительную информацию о его содержании.

Согласно описанию, предоставленному издателем, «Free Ride — это бесплатное и насыщенное функциями дополнение, в котором вы сможете исследовать Сицилию как никогда раньше, участвуя в рискованных гонках на машинах и лошадях, жестоких сражениях и скрытых испытаниях, а также открывая секреты, спрятанные по всей долине Дората». За успешное прохождение испытания игроки получат виртуальную валюту под названием «динары». Их можно потратить на одежду, талисманы, транспортные средства и даже оружие.

Среди других нововведений — классический уровень сложности, вид от первого лица во время вождения, новое снаряжение, новый фоторежим и специальный режим Cinema Siciliano, позволяющий погрузиться в атмосферу классических итальянских фильмов с черно-белым фильтром и винтажными звуками.

Mafia: The Old Country доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.