Обновление Mafia: The Old Country добавляет классическую сложность, новые автомобили и режим вождения от 1-го лица

Стало доступно обещанное обновление контента Hangar 13 для Mafia: The Old Country. Обновление Free Ride добавляет боевые задания с волнами врагов, стелс-схватки на время, новое оружие и «переломные» чары.

Классическая сложность, ставшая неотъемлемой частью предыдущих игр, также возвращается. Для тех, кто хотел больше гонок, предусмотрены миссии с «высокими ставками» как за рулём, так и верхом. Вы также можете открыть новые транспортные средства, оружие и костюмы или взглянуть на мир с новой точки зрения, управляя автомобилем от первого лица. Кроме того, используйте фоторежим, чтобы запечатлеть великолепные виды долины Дората.

Конечно, мир таит в себе новые секреты, а если этого мало, есть режим «Сицилийское кино», в котором всё отображается в чёрно-белом цвете. Помимо сицилийской озвучки, звуковое оформление напоминает кино старой школы.

Обновление бесплатно для всех владельцев Mafia: The Old Country на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.