Пиковый онлайн Mafia: The Old Country в Steam достиг 35 тысяч игроков - игре удалось обойти Mafia 2

8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 - приквела культовой франшизы.

Игра стартовала с довольно слабыми показателями в Steam - пиковый онлайн игры в день релиза составил 27,5 тысяч игроков. Тем не менее, спустя некоторое время игре удалось немного улучшить цифры, обновив собственный рекорд онлайна, достигнув показателя в 35,2 тысячи игроков, и обогнав Mafia 2, но по-прежнему не дотягивая до Mafia: Definitive Edition и Mafia 3.

Показатели пикового онлайна франшизы в Steam теперь выглядят следующим образом:

Mafia 3 - 47,8 тысяч игроков; Mafia: Definitive Edition - 36,6 тысяч игроков; Mafia: The Old Country - 35,2 тысячи игроков; Mafia 2 - 29,4 тысячи игроков.

Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.