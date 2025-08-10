Пиковый онлайн Mafia: The Old Country в Steam достиг 35 тысяч игроков - игре удалось обойти Mafia 2

8 августа состоялся релиз Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 - приквела культовой франшизы.
Игра стартовала с довольно слабыми показателями в Steam - пиковый онлайн игры в день релиза составил 27,5 тысяч игроков. Тем не менее, спустя некоторое время игре удалось немного улучшить цифры, обновив собственный рекорд онлайна, достигнув показателя в 35,2 тысячи игроков, и обогнав Mafia 2, но по-прежнему не дотягивая до Mafia: Definitive Edition и Mafia 3.
Показатели пикового онлайна франшизы в Steam теперь выглядят следующим образом:
- Mafia 3 - 47,8 тысяч игроков;
- Mafia: Definitive Edition - 36,6 тысяч игроков;
- Mafia: The Old Country - 35,2 тысячи игроков;
- Mafia 2 - 29,4 тысячи игроков.
Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Очень рад за игру ,я пока наиграл всего 4 часа , работа не позволяет окунуться в мир игры с головой ,но те 4 часа были классными ,в моменте показалось что перегнули с моментами что надо ящик таскать ,но тем не менее . Надо поддерживать игры с сюжеткой ,иначе один хлам многопользовательский
Там окунаться некуда, ты уже пол игры прошел
пахахахха уже пол игры пройдено окунатор хренов) иди играй в визуальную новеллу там тоже нажимаешь букву E
Калоед который любит гринделки на 3000 часов ,и прожигать жизнь в однотипных катках раз за разом -Обнаружен . Обратите внимание на него господа ,но не злитесь на него ,лишь посочувствуйте ему , ведь вкусом он не обладает .
Сравниваем онлайн 2010 года и 2025 года.
Ну неплохой проект. Короткий но неплохой. Точно лучше третьей мафии.
А мне помню нравилось резать глотки за здоровенного нигу и дрифтить на широких тачках по родным широким американским дорогам)))
а новая мафия для солнышек, мафия неактуальна уже, какая нах мафия в 2025)), это игры для людей без фантазии, для старых пердалётов, ментально застрявших в прошлом - им там хороше, т.к. они тупо не хотят видеть возможности у них с т а б и л ь н о. Они ЩИТают себя слишком высокими и гордыми для клоунских фортнайтов, валорантов и кодов, а и ещё они аниме ненавидят потому, что они ээээээ взрослые хотя сами себе объяснения не дают почему). Короче фаны мафии идите уже где-нибудь прилягте а. Ничего личного и хорошего дня)
А да да да и ещё любой фан мафии вам за историю пояснит они все очень историю любят - хахаха и почему-то щитают что она является чистейшей правдой. Да даже если и так то это всё равно настолько тупо и бесполезно. И чувства юмора они не знают тоже - они всё серьёзности, реалистичности и пафоса ищут в играх))) Маааффияяя хахахахахахах
Игра действительно стоит того) Мне показалось, что это такая смесь 1 Мафии с Ассасином (старым) и с Макс Пейном (почему-то когда играл возникла такая аналогия). То есть постарались собрать все лучшее из старого геймдева. История правда шаблонная, но игрой это не мешает наслаждаться
прошел полностью,сколько по часам?
Нет, ещё не прошел
Пока скуфы, проблематики и сидящие на вёдрах хейтят лучшую игру года, истинные геймеры проходят новую Мафию во второй раз😁
Какой нах ОНЛАЙН его нет там и не было не когда
Предлагаю этот комментарий отлить в граните
Ахахахахаха
300 iq момент.
Ну посмотрим какого кринжа навалят русскоязычные обзоры.
Я-то игрой доволен.
Продавали бы в РФ был бы выше. А так мафию 2 обогнали и хватит // Рамис Ходжаев
прошел игру, концовка какая то ......., если кто то прошел - давайте обсудим
а так за 50 баксов - скачал - прошел-удалил
где то 7-8 баллов можно поставить, не больше
игра мне кажется пытатся отсылками купить игрока
очень много отсылок
начиная от записей о персонажах 1 части, закачинвая самими молодыми персонажами второй
ну и всякие гонки /ящики
Яж говорил это будет высер ) Даже заскринить тебе предлагал )
Если таким играм ставить 7-8 баллов, то таким хрючевом и будут дальше кормить, игра на 4-5 максимум.
ты говорил про игру разве?я же про концовку только
сама игра норм, но концовка разочаровала - я не жалею о покупке, тем более жалки 50 баксов
плюс игра коридор коридор, если чутка отходишь от персонажа то "вернитесь к Х" и таймер
Чтобы подобрать эту коллекционку
1)Или переигрывать с нуля прошлую главу
2)Ждать пока в какой то из следующих глав выпустят в открытый мир без персонажей других
3)Играть только в свободном режиме
Синглы да