Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 949 оценок

По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country на PS5 вдвое больше, чем на ПК

monk70 monk70

Mafia: The Old Country не получила массового запуска в Steam и, похоже, не пользовалась особой популярностью. Не говоря уже о том, что на Metacritic игра получила оценку 74, что, хоть и не идеально, но и не плохо. Тем не менее, этого достаточно, чтобы некоторые игроки сомневались в её покупке.

Примечательно, что ПК, похоже, не является ведущей платформой для этой игры. По данным аналитической компании, на PS5 было продано почти вдвое больше копий, чем на ПК, что делает её доминирующей платформой.

По данным Aliena Analytics, аналитической компании, использующей собственные данные для оценки статистики видеоигр, Mafia: The Old Country была продана тиражом около 643 000 копий на PS5, 337 000 копий в Steam и 117 000 копий на Xbox.

Это означает, что на PlayStation 5 приходится более 50% от общего объёма продаж, что делает её крупнейшей платформой для игры со значительным отрывом. По данным компании, общие продажи составили около 1,2 миллиона копий, что не так уж много для игры серии Mafia.

Тем не менее, удивительно, что PS5 лидирует с таким большим отрывом по сравнению с другими платформами. Это особенно удивительно, учитывая, что та же компания недавно объявила, что ПК стал лидером продаж Helldivers 2, обогнав версию для PS5 более чем на 7 миллионов копий.

Однако важно помнить, что эти данные не получены напрямую от разработчика или издателя игры. Эти цифры основаны на сторонних оценках, которые, хотя и часто информативны, не всегда абсолютно точны.

Комментарии: 22
Петюша Петюшенька

Опять данные высосанные из пальца, от какого то сонибота? Дак может не стоит тогда говорить об этом, если это чисто сплетни?

CRAZY rock GAME

Давай не завидуй

ZAUSA

На консолях любят кинцо.

PVV DIT

Дорогой dvd плеер по итогу выходит)))

Петюша Петюшенька

Хуицо там любят🤣

Лидер Мур

90% продаж шадоу тоже на ps5, это легко объясняется что 90% владельцев пк нищуки, и естественно не могут купить или запустить даже игру, в любом случае ps5 спасает компании, и это круто

Retro_Gamer

Ещё скажи, что на Xbox Series игры не покупают.

Продажи Helldivers 2 передают привет.

У Mafia the Old Country, напомню, в минималках стоит RTX 2070.

Лидер Мур Retro_Gamer

видел видел про икс

Gradient_Zero

Вот бы сделали новую игру в современном сеттинге

Johnny Rotten

Гта вам о чем нибудь говорит?

NFiria

Конечно больше, ведь на прослойке5 надо в че то играть...

CRAZY rock GAME

🙉🙉

Retro_Gamer

Ну да.

Кроме позорного Человека-Паука 2 и платформера Астробота на неё ничего особо и не выходило от студий Sony, чего не было бы на PS4.

CRAZY rock GAME

Это не удивительно, как я всегда говорил что по продажам Steam всегда нишовая платформа, вот вам и примеры и далеко не первые

Лидер Мур

в стиме стреляют только дешевые и не требовательные игры, это именно ЦА стима ( пик, репо )

kotasha

Ну с такой та оптимизации не удивительно, игра по мне плюс минус выглядит как ремейк, хотя кажется по интерактивности в мире новая часть уступает, там вообще тупые болванчики что уже до смешного доходит.

Петюша Петюшенька

Я вот посмотрел мафию ремейк после Олд каунтри и бл, графика +- одинакова но первый ремейк значительно масштабнее в плане построек. Я боюсь представить, как бы глючил Олд каунтри, если бы у неё был такой город. Там даже заезжая в эти пустые локации, игра уже статерила🤦‍♂️ Какой же поганый движок анрил 5 да и разрабы рукожопы

JustA_NiceGuy Петюша Петюшенька

Можешь говорить про движок что угодно, но проблема всегда будет в разработчиках игр. Все они рассчитывают на DLSS и генерацию, отсюда экономия на оптимизацию.

kotasha Петюша Петюшенька

Да они просто перенесли свой старый движок на 5 анриал, со своими старыми моделями как делают многие, слепили на тяп ляп и готово, так что игра не стоит своего внимания тем более игра даже не AAA это и видно, так бы ценник был в 70 бачей и работы было больше так проходняк.

vaga163

честно говоря игра получилось так себе! из 10 на 6ку

я как олдовый игрок еще помню мафию 2002 ! а 4 часть ну откровенно говоря средняя игра !

Пользователь ВКонтакте

А мне игруха, как древнему олду вкатила. Но первая всё же чуточку лучше. Сейчас новая Мафия благодаря патчам выглядит шикарно по оптимизону. // Евгений Романенко