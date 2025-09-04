По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country на PS5 вдвое больше, чем на ПК

Mafia: The Old Country не получила массового запуска в Steam и, похоже, не пользовалась особой популярностью. Не говоря уже о том, что на Metacritic игра получила оценку 74, что, хоть и не идеально, но и не плохо. Тем не менее, этого достаточно, чтобы некоторые игроки сомневались в её покупке.

Примечательно, что ПК, похоже, не является ведущей платформой для этой игры. По данным аналитической компании, на PS5 было продано почти вдвое больше копий, чем на ПК, что делает её доминирующей платформой.

По данным Aliena Analytics, аналитической компании, использующей собственные данные для оценки статистики видеоигр, Mafia: The Old Country была продана тиражом около 643 000 копий на PS5, 337 000 копий в Steam и 117 000 копий на Xbox.

Это означает, что на PlayStation 5 приходится более 50% от общего объёма продаж, что делает её крупнейшей платформой для игры со значительным отрывом. По данным компании, общие продажи составили около 1,2 миллиона копий, что не так уж много для игры серии Mafia.

Тем не менее, удивительно, что PS5 лидирует с таким большим отрывом по сравнению с другими платформами. Это особенно удивительно, учитывая, что та же компания недавно объявила, что ПК стал лидером продаж Helldivers 2, обогнав версию для PS5 более чем на 7 миллионов копий.

Однако важно помнить, что эти данные не получены напрямую от разработчика или издателя игры. Эти цифры основаны на сторонних оценках, которые, хотя и часто информативны, не всегда абсолютно точны.