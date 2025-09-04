По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country на PS5 вдвое больше, чем на ПК

Mafia: The Old Country не получила массового запуска в Steam и, похоже, не пользовалась особой популярностью. Не говоря уже о том, что на Metacritic игра получила оценку 74, что, хоть и не идеально, но и не плохо. Тем не менее, этого достаточно, чтобы некоторые игроки сомневались в её покупке.
Примечательно, что ПК, похоже, не является ведущей платформой для этой игры. По данным аналитической компании, на PS5 было продано почти вдвое больше копий, чем на ПК, что делает её доминирующей платформой.
По данным Aliena Analytics, аналитической компании, использующей собственные данные для оценки статистики видеоигр, Mafia: The Old Country была продана тиражом около 643 000 копий на PS5, 337 000 копий в Steam и 117 000 копий на Xbox.
Это означает, что на PlayStation 5 приходится более 50% от общего объёма продаж, что делает её крупнейшей платформой для игры со значительным отрывом. По данным компании, общие продажи составили около 1,2 миллиона копий, что не так уж много для игры серии Mafia.
Тем не менее, удивительно, что PS5 лидирует с таким большим отрывом по сравнению с другими платформами. Это особенно удивительно, учитывая, что та же компания недавно объявила, что ПК стал лидером продаж Helldivers 2, обогнав версию для PS5 более чем на 7 миллионов копий.
Однако важно помнить, что эти данные не получены напрямую от разработчика или издателя игры. Эти цифры основаны на сторонних оценках, которые, хотя и часто информативны, не всегда абсолютно точны.
Опять данные высосанные из пальца, от какого то сонибота? Дак может не стоит тогда говорить об этом, если это чисто сплетни?
Давай не завидуй
На консолях любят кинцо.
Дорогой dvd плеер по итогу выходит)))
Хуицо там любят🤣
90% продаж шадоу тоже на ps5, это легко объясняется что 90% владельцев пк нищуки, и естественно не могут купить или запустить даже игру, в любом случае ps5 спасает компании, и это круто
Ещё скажи, что на Xbox Series игры не покупают.
Продажи Helldivers 2 передают привет.
У Mafia the Old Country, напомню, в минималках стоит RTX 2070.
видел видел про икс
Вот бы сделали новую игру в современном сеттинге
Гта вам о чем нибудь говорит?
Конечно больше, ведь на прослойке5 надо в че то играть...
🙉🙉
Ну да.
Кроме позорного Человека-Паука 2 и платформера Астробота на неё ничего особо и не выходило от студий Sony, чего не было бы на PS4.
Это не удивительно, как я всегда говорил что по продажам Steam всегда нишовая платформа, вот вам и примеры и далеко не первые
в стиме стреляют только дешевые и не требовательные игры, это именно ЦА стима ( пик, репо )
Ну с такой та оптимизации не удивительно, игра по мне плюс минус выглядит как ремейк, хотя кажется по интерактивности в мире новая часть уступает, там вообще тупые болванчики что уже до смешного доходит.
Я вот посмотрел мафию ремейк после Олд каунтри и бл, графика +- одинакова но первый ремейк значительно масштабнее в плане построек. Я боюсь представить, как бы глючил Олд каунтри, если бы у неё был такой город. Там даже заезжая в эти пустые локации, игра уже статерила🤦♂️ Какой же поганый движок анрил 5 да и разрабы рукожопы
Можешь говорить про движок что угодно, но проблема всегда будет в разработчиках игр. Все они рассчитывают на DLSS и генерацию, отсюда экономия на оптимизацию.
Да они просто перенесли свой старый движок на 5 анриал, со своими старыми моделями как делают многие, слепили на тяп ляп и готово, так что игра не стоит своего внимания тем более игра даже не AAA это и видно, так бы ценник был в 70 бачей и работы было больше так проходняк.
честно говоря игра получилось так себе! из 10 на 6ку
я как олдовый игрок еще помню мафию 2002 ! а 4 часть ну откровенно говоря средняя игра !
А мне игруха, как древнему олду вкатила. Но первая всё же чуточку лучше. Сейчас новая Мафия благодаря патчам выглядит шикарно по оптимизону. // Евгений Романенко