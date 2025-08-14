По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country составили 800 тыс. копий за 5 дней

Как сообщают аналитики из Video Game Insights, Mafia: The Old Country преодолела рубеж в 800 тысяч копий за первые 5 дней
Последняя игра серии Mafia от Hangar 13 имела успешный старт: за первые четыре дня было продано 800 000 копий в Steam, PlayStation и Xbox. PlayStation лидирует с примерно 48% от общего объёма продаж, в то время как на Steam приходится примерно треть от общего объёма. Судя по отзывам, игра понравилась как игрокам на ПК, так и на консолях, что обеспечило ей успешный мультиплатформенный дебют.
Высокие ранние продажи подчёркивают неизменную привлекательность ИС Mafia и подтверждают правильность решения студии создать линейный, повествовательный игровой процесс с кинематографическими сценами. Более высокие показатели на PlayStation могут отражать стратегическую направленность платформы на сюжетно-ориентированные однопользовательские игры.
Ммм, люди с коричневыми губами, купившие это, сейчас прибегут защищать поделку 13 гаража. 😉😁
Нечего тут защищать, очень слабая часть вышла. 5/10 явно заслуживает. Максимально дубовый геймплей за ГГ, предсказуемый сюжет, да ещё и позорный фри райд...
Максимум что можно вжать в эти 5 баллов, это красивые локации и классная детализация машин.
Шикарной игре шикарные продажи. Учитывая копеечный бюджет на разработку, я думаю разрабы озолотились на этих 800 тысячах продаж. А ведь это только стартовые продажи. Дальше продажи будут ещё долго расти и приносить доход. Всё-таки разработчики подарили нам ту самую мафию, которую ждали. Точка.
что в этом унынии шикарного? и это "Всё-таки разработчики подарили нам ту самую мафию, которую ждали" просто🤦♂️
Шикарная? Не смеши пожалуйста, вижу под каждым постом как ты её облизываешь, а аргументов - ноль...
Ну судя по отзывам получилась вполне нормальная игра, уж точно не провал.
Судя по лайкам, ты попал в просак из-за своей логики.
При чём тут лайки, что за бред (я на это вообще ни когда внимания не обращаю), я читал именно отзывы людей.
Кто-то корректирует свое мнение в зависимости от лайков?
значит ли это то что на плойке лютый ноугеймс и они готовы скупать любой шлак? или им близка тема пряток в кустах как во всех сони экзах?
Объективно это не шлак, а твердый середнячок.
Объективно это твёрдый шлак
Спешите видеть. Два сверхразума называют субъективное мнение объективной истиной.
800 тысяч копий за пять дней? ну вроде как действительно хороший результат.
Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно
Нытики ваш выход говорить какая новая мафия г.вно потому что...а почему? Цена смущает или оптимизация? Геймплей? Но вам же нравится мафия 2 и мафия ремейк, а тут геймплей такой
Главное на ПК чтобы оптимизация в сделку вошла.
Патчи впереди ещё.