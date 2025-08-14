ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 767 оценок

По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country составили 800 тыс. копий за 5 дней

monk70 monk70

Как сообщают аналитики из Video Game Insights, Mafia: The Old Country преодолела рубеж в 800 тысяч копий за первые 5 дней

Последняя игра серии Mafia от Hangar 13 имела успешный старт: за первые четыре дня было продано 800 000 копий в Steam, PlayStation и Xbox. PlayStation лидирует с примерно 48% от общего объёма продаж, в то время как на Steam приходится примерно треть от общего объёма. Судя по отзывам, игра понравилась как игрокам на ПК, так и на консолях, что обеспечило ей успешный мультиплатформенный дебют.

Высокие ранние продажи подчёркивают неизменную привлекательность ИС Mafia и подтверждают правильность решения студии создать линейный, повествовательный игровой процесс с кинематографическими сценами. Более высокие показатели на PlayStation могут отражать стратегическую направленность платформы на сюжетно-ориентированные однопользовательские игры.

Комментарии: 20
UralGames83Ru

Ммм, люди с коричневыми губами, купившие это, сейчас прибегут защищать поделку 13 гаража. 😉😁

Merelone

Нечего тут защищать, очень слабая часть вышла. 5/10 явно заслуживает. Максимально дубовый геймплей за ГГ, предсказуемый сюжет, да ещё и позорный фри райд...

Максимум что можно вжать в эти 5 баллов, это красивые локации и классная детализация машин.

Janekste

Шикарной игре шикарные продажи. Учитывая копеечный бюджет на разработку, я думаю разрабы озолотились на этих 800 тысячах продаж. А ведь это только стартовые продажи. Дальше продажи будут ещё долго расти и приносить доход. Всё-таки разработчики подарили нам ту самую мафию, которую ждали. Точка.

ldssa jbcfsgfhd

что в этом унынии шикарного? и это "Всё-таки разработчики подарили нам ту самую мафию, которую ждали" просто🤦‍♂️

Merelone

Шикарная? Не смеши пожалуйста, вижу под каждым постом как ты её облизываешь, а аргументов - ноль...

saa0891

Ну судя по отзывам получилась вполне нормальная игра, уж точно не провал.

Madfury

Судя по лайкам, ты попал в просак из-за своей логики.

saa0891 Madfury

При чём тут лайки, что за бред (я на это вообще ни когда внимания не обращаю), я читал именно отзывы людей.

Rey4rtRO Madfury

Кто-то корректирует свое мнение в зависимости от лайков?

Юрий Пенкин

значит ли это то что на плойке лютый ноугеймс и они готовы скупать любой шлак? или им близка тема пряток в кустах как во всех сони экзах?

North235

Объективно это не шлак, а твердый середнячок.

ldssa jbcfsgfhd North235

Объективно это твёрдый шлак

Rey4rtRO ldssa jbcfsgfhd

Спешите видеть. Два сверхразума называют субъективное мнение объективной истиной.

Никита Дроздоvv

800 тысяч копий за пять дней? ну вроде как действительно хороший результат.

GleamingUngus

Не по вкусу вкусно, а по сути вкусно

CoolKaz

Нытики ваш выход говорить какая новая мафия г.вно потому что...а почему? Цена смущает или оптимизация? Геймплей? Но вам же нравится мафия 2 и мафия ремейк, а тут геймплей такой

Пират_В_Законе

Главное на ПК чтобы оптимизация в сделку вошла.

Bibendi

Патчи впереди ещё.