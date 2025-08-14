По данным аналитиков, продажи Mafia: The Old Country составили 800 тыс. копий за 5 дней

Как сообщают аналитики из Video Game Insights, Mafia: The Old Country преодолела рубеж в 800 тысяч копий за первые 5 дней

Последняя игра серии Mafia от Hangar 13 имела успешный старт: за первые четыре дня было продано 800 000 копий в Steam, PlayStation и Xbox. PlayStation лидирует с примерно 48% от общего объёма продаж, в то время как на Steam приходится примерно треть от общего объёма. Судя по отзывам, игра понравилась как игрокам на ПК, так и на консолях, что обеспечило ей успешный мультиплатформенный дебют.

Высокие ранние продажи подчёркивают неизменную привлекательность ИС Mafia и подтверждают правильность решения студии создать линейный, повествовательный игровой процесс с кинематографическими сценами. Более высокие показатели на PlayStation могут отражать стратегическую направленность платформы на сюжетно-ориентированные однопользовательские игры.