Подаривший внешность Дону Сальери актер анонсировал скорые новости по серии Mafia

Спустя несколько месяцев после релиза дополнения Man of Honor для Mafia: The Old Country, студия Hangar 13, по всей видимости, готовит новый контент. На фоне недавнего выпуска нативных версий Mafia 3 для консолей PS5 и Xbox Series авторы франшизы намерены представить фанатам очередной проект.

Информацию о грядущем событии раскрыл Гленн Таранто — актер, подаривший голос и внешность Дону Сальери в ремейке первой части (а также озвучивший его в тизер-трейлере DLC). В своем обращении к аудитории он открыто заявил, что уже завтра игроков ожидает некий крайне интересный анонс, связанный с франшизой

Тематический инсайдерский профиль Wiseguy Central, который актер отметил в своей публикации, не только сделал репост видео, но и поделился собственными предположениями. По мнению автора канала, речь может идти либо о полноценном сюжетном приквеле, полностью посвященном молодости Сальери в Лост-Хэвен, либо о разработке еще одного крупного контентного расширения для Mafia: The Old Country.

Вполне вероятно, что анонс будет связан с выпуском дополнительных бесплатных миссий. Релиз Man of Honor ранее вызвал сдержанную реакцию игроков из-за коротких заданий в режиме «Прогулки», что дает авторам повод выпустить обновление с исправлением этих недостатков.

Официальные представители издательства 2K и студии Hangar 13 ситуацию пока не комментировали.