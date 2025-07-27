Похоже, что разработчики Mafia: The Old Country уже планируют создание новой игры

До релиза Mafia: The Old Country осталось чуть более недели. И хотя долгожданное возвращение франшизы было слегка подпорчено из-за недавнего снижения качества геймплейных роликов, фанаты по-прежнему с нетерпением ждут полноценного релиза.
В свою очередь, в студии Hangar 13, по всей видимости, не менее увлеченно ждут возвращения серии. Более того, по всей видимости, они уже строят планы по дальнейшему развитию гангстерской франшизы.
Так, на сайте Hangar 13 появилось объявление о поиске главного дизайнера для работы с ИИ. Хотя в вакансии говорится, что сотрудник будет вносить свой вклад в Mafia: The Old Country, но игра уже ушла на золото, поэтому каких-либо значительно важных изменений, которые бы требовали новых сотрудников, в ней не будет.
Более того, в вакансии указывается, что главный дизайнер по ИИ будет отвечать за разработку новых концепций для игры Mafia.
Создайте новые архетипы, соответствующие видению серии игр Mafia.
— Hangar 13
Исходя из подачи, можно предположить, что студия занимается набором сотрудников для будущей игры, а не для Mafia: The Old Country. Впрочем, нельзя предсказать, как сложится их дальнейшая судьба после релиза игры. Поскольку многие аспекты в разработке современных ААА-игр зависят от прибыли и ограниченных бюджетов, успех игры, скорее всего, и определит, будет ли у нее продолжение.
Как бы там ни было, появление вакансии говорит о том, что Hangar 13 по крайней мере планируют выпустить еще одну игру, при условии, что все идет по плану. Что это будет за игра, неизвестно, но не исключено, что это может оказаться ремейк Mafia 2.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа.
Жаль таких глубоких игр как Mafia 3 уже не будет.
Ну да, тогда ангар 13 глубоко взяли.
Глубокая черная дыра лютого гринда?
вперед паровоза бегут клоуны
Куда? Им ещё патчи выпускать минимум год)
Патчи делают всего два калеки на аутсорсе, игру выпустят бабло срубят и можно некст.
Ну это ж не разрабы MindsEye
Лас Вегас 70-80 тые, с 2 игровыми персами, про мента, с более открытым миром, и мультиплеером, тогда интересно, как минимум для разнообразия, у них же про лас вегас сценарий лежит ещё с 3 мафии
Денег
Наконец, немного осталось до выхода одной из величайших, мировых игр, которая сравнима, наверно, лишь с Ведьмаком и божественным GTA🤗🍻🙏 // Nvidia Power
шутка удалась
Ну посмотрим на реакцию геймеров и продажи Mafia в августе. Если будет игра на уровне ремейка 1 части, то всё хорошо и можно будет только пожелать им успехов в дальнейшем
Эта вообще не мафия, а что та другое, смесь бульдога с носорогам.
если они ща обосрутся то уже вят ли их что то спасет
Позади ГГ на скрине Сальери полюбому.
Будет день, будет пища (с)
Сначала эту продайте,а тут могут быть проблемы, ведь главные поклонники серии живут в РФ,а они решили игру не продавать ! Вот это я понимаю западный маркетинг.))))
Зато Русскую Локализацию + даже Озвучку, решили добавить :)
Ну кто хочет купит и из РФ игру, я вот купил уже
Это понятно что можно,вот только в два раза дороже.