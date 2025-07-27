Похоже, что разработчики Mafia: The Old Country уже планируют создание новой игры

До релиза Mafia: The Old Country осталось чуть более недели. И хотя долгожданное возвращение франшизы было слегка подпорчено из-за недавнего снижения качества геймплейных роликов, фанаты по-прежнему с нетерпением ждут полноценного релиза.

В свою очередь, в студии Hangar 13, по всей видимости, не менее увлеченно ждут возвращения серии. Более того, по всей видимости, они уже строят планы по дальнейшему развитию гангстерской франшизы.

Так, на сайте Hangar 13 появилось объявление о поиске главного дизайнера для работы с ИИ. Хотя в вакансии говорится, что сотрудник будет вносить свой вклад в Mafia: The Old Country, но игра уже ушла на золото, поэтому каких-либо значительно важных изменений, которые бы требовали новых сотрудников, в ней не будет.

Более того, в вакансии указывается, что главный дизайнер по ИИ будет отвечать за разработку новых концепций для игры Mafia.

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— Hangar 13

Исходя из подачи, можно предположить, что студия занимается набором сотрудников для будущей игры, а не для Mafia: The Old Country. Впрочем, нельзя предсказать, как сложится их дальнейшая судьба после релиза игры. Поскольку многие аспекты в разработке современных ААА-игр зависят от прибыли и ограниченных бюджетов, успех игры, скорее всего, и определит, будет ли у нее продолжение.

Как бы там ни было, появление вакансии говорит о том, что Hangar 13 по крайней мере планируют выпустить еще одну игру, при условии, что все идет по плану. Что это будет за игра, неизвестно, но не исключено, что это может оказаться ремейк Mafia 2.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа.