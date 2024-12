Полный восторг: трейлер Mafia: The Old Country стал одним из самых высокооцененных среди игр на TGA

Сегодня Take-Two и студия Hangar 13 в ходе мероприятия The Game Awards представили сюжетный трейлер предстоящей Mafia: The Old Country.

Трейлер стал одним из самых высокоцененных среди игр с The Game Awards: на всех каналах на Youtube, где он был представлен, он набрал рекордное соотношение лайков и дизлайков. Общая доля тех, кому понравился трейлер, составила невероятные 99.995%. Трейлер получил всего несколько десятков дизлайков при 8 тысячах лайков, что, вероятно, является своеобразным рекордом.

Пользователи хвалят трейлер за великолепную атмосферу Сицилии и графику, аутентичных персонажей, а так же за то, что игра будет полностью сосредоточена на сюжете - без каких-либо мультиплеерных или сервисных элементов:

Это то предложение, от которого я не могу отказаться.

Mafia + RDR + AC2 и мне это нравится.

Пожалуйста, пусть это будет больше похоже на Mafia 1 и 2, чем на Mafia 3.

Очень надеюсь, что мы увидим Лео Галанте и узнаем больше о его предыстории до Эмпайр-Бэй. Невероятный трейлер

Сицилия 1900-х годов, где все началось, Омерта, наше дело, Честь, Семья. Задолго до того, как такие люди, как Вито Скалетта и Томми Анджело, ковали свои судьбы.

Мне не терпится углубиться в корни организованной преступности в Mafia: The Old Country! Как фанат франшизы, я счастлив и взволнован увиденным. Надеюсь они не повторят ошибки допущенные в Mafia 3.

Все еще хотелось бы, чтобы это был сеттинг в Вегасе 1970-х годов.

Полностью сюжетная игра без лайв-сервиса и микротранзакций? Дайте две.

Мне очень нравится. Нам всегда показывают мафию в Нью-Йорке или других крупных городах Америки, но теперь мы увидим их на Сицилии, это что-то новое.

Игроки считают Mafia: The Old Country украшением The Game Awards и с нетерпением ждут лета 2025 года, когда состоится её релиз на PC, PS5 и Xbox Series X/S.