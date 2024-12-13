Полный восторг: трейлер Mafia: The Old Country стал одним из самых высокооцененных среди игр на TGA

Сегодня Take-Two и студия Hangar 13 в ходе мероприятия The Game Awards представили сюжетный трейлер предстоящей Mafia: The Old Country.
Трейлер стал одним из самых высокоцененных среди игр с The Game Awards: на всех каналах на Youtube, где он был представлен, он набрал рекордное соотношение лайков и дизлайков. Общая доля тех, кому понравился трейлер, составила невероятные 99.995%. Трейлер получил всего несколько десятков дизлайков при 8 тысячах лайков, что, вероятно, является своеобразным рекордом.
Пользователи хвалят трейлер за великолепную атмосферу Сицилии и графику, аутентичных персонажей, а так же за то, что игра будет полностью сосредоточена на сюжете - без каких-либо мультиплеерных или сервисных элементов:
Это то предложение, от которого я не могу отказаться.
Mafia + RDR + AC2 и мне это нравится.
Пожалуйста, пусть это будет больше похоже на Mafia 1 и 2, чем на Mafia 3.
Очень надеюсь, что мы увидим Лео Галанте и узнаем больше о его предыстории до Эмпайр-Бэй. Невероятный трейлер
Сицилия 1900-х годов, где все началось, Омерта, наше дело, Честь, Семья. Задолго до того, как такие люди, как Вито Скалетта и Томми Анджело, ковали свои судьбы.
Мне не терпится углубиться в корни организованной преступности в Mafia: The Old Country! Как фанат франшизы, я счастлив и взволнован увиденным. Надеюсь они не повторят ошибки допущенные в Mafia 3.
Все еще хотелось бы, чтобы это был сеттинг в Вегасе 1970-х годов.
Полностью сюжетная игра без лайв-сервиса и микротранзакций? Дайте две.
Мне очень нравится. Нам всегда показывают мафию в Нью-Йорке или других крупных городах Америки, но теперь мы увидим их на Сицилии, это что-то новое.
Игроки считают Mafia: The Old Country украшением The Game Awards и с нетерпением ждут лета 2025 года, когда состоится её релиз на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Так это пожалуй единственный из крупных игр трейлер к которому и вопросов (в плане непоняток, негатива) нет.
Ну так на общем фоне к нему и вопросов то нет)
А меня чего-то не зацепило, ну посмотрим че выйдет.
Жду... Супер ))
Классно что они отказались от открытого мира локации и повествование будут максимально проработанными, ни когда ни понимал нахрена они добавили открытый мир в первой части и угробили на это время и ресурсы, ведь он там тупо для галочки.
РДР 3 А не Мафия
Ну хз, по вайбу как будто из серии анчартед игра, духа мафии вообще не почувствовал.
Bravo!!!!bravo!!!!bravo!
Я думаю годная будет игра и обязана ей быть после 3 части
тоже самое, жду
покупать будешь?
Конеш
Ничего не увидел такого, что бы так восторгаться!
очередной скам ретурдов из подвала13, слепили трейлер а сама игра будет каловым трешаком как и все предыдущие их поделки
Ремейк 1 мафии был хорошей игрой
ремейк первой мафии был сраным гвном по сравнению с оригиналом
это был супер качественный ремейк, хз откуда столько негатива к нему. если мафию 3 брать то там да, мусорная часть. но первая шикарная, вторая более чем неплохая, ремейк - мое почтение, максимально как смогли сохранили оригинал