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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 421 оценка

"Преданность - это все": представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country

butcher69 butcher69

На Summer Game Fest 2025 был представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country, новой главы в культовой криминальной франшизе. Игра отправляет нас в суровую Сицилию начала XX века, где начинается история организованной преступности — эпоха, когда «семья» значила всё, а предательство одного становилось предательством всех.

Главный герой — Энцо Фавара, молодой человек с трудным прошлым, мечтающий вырваться из нищеты и заслужить место в семье Торризи. Чтобы стать человеком чести, ему предстоит пройти через жестокие испытания, не щадя ни себя, ни других. Клятва «Cosa Nostra» — это путь, на котором нет возврата, лишь боль, искушения и кровь.

Игра обещает захватывающий экшен от третьего лица, насыщенный кинематографичными сценами, реалистичными пейзажами Сицилии и глубоким повествованием, верным духу серии Mafia. От стилеттов до обрезов, от вендетт до грязных сделок — это история, в которой семья требует жертв.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ArexSOnk

Не думаю, что эта мафия зайдет всем фанатам предыдущих серий (1 и 2 части). Она сильно отличается по сеттингу. Название "мафия" в этой игре - попытка сыграть на популярности франшизы.

2
Chertanovsky

Третью ругали за негра, негра убрали, снова сделали игру про армян в щегольских костюмах - опять не мафия, да что ж такое.
Вы хоть это, иногда грим с лица смывайте

1
Carissa7517

Так это тоже про мафию, про ее зарождение, что не так?

JustA_NiceGuy

Это настоящая Мафия. Ты либо слепой, либо типичный хейтер.

PVV DIT

Игру жду, главное что отказались от скучного открытого мира как в мафии 3

1
jax baron

так себе

PVV DIT

Ты просто заходишь по пырому комменты оставить?)

jax baron PVV DIT

так я видел трейлеры - и щяс смотрю - в чём проблемы? так себе, слабое как и говорил

1