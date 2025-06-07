"Преданность - это все": представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country

На Summer Game Fest 2025 был представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country, новой главы в культовой криминальной франшизе. Игра отправляет нас в суровую Сицилию начала XX века, где начинается история организованной преступности — эпоха, когда «семья» значила всё, а предательство одного становилось предательством всех.
Главный герой — Энцо Фавара, молодой человек с трудным прошлым, мечтающий вырваться из нищеты и заслужить место в семье Торризи. Чтобы стать человеком чести, ему предстоит пройти через жестокие испытания, не щадя ни себя, ни других. Клятва «Cosa Nostra» — это путь, на котором нет возврата, лишь боль, искушения и кровь.
Игра обещает захватывающий экшен от третьего лица, насыщенный кинематографичными сценами, реалистичными пейзажами Сицилии и глубоким повествованием, верным духу серии Mafia. От стилеттов до обрезов, от вендетт до грязных сделок — это история, в которой семья требует жертв.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Не думаю, что эта мафия зайдет всем фанатам предыдущих серий (1 и 2 части). Она сильно отличается по сеттингу. Название "мафия" в этой игре - попытка сыграть на популярности франшизы.
Третью ругали за негра, негра убрали, снова сделали игру про армян в щегольских костюмах - опять не мафия, да что ж такое.
Вы хоть это, иногда грим с лица смывайте
Так это тоже про мафию, про ее зарождение, что не так?
Это настоящая Мафия. Ты либо слепой, либо типичный хейтер.
Игру жду, главное что отказались от скучного открытого мира как в мафии 3
так себе
Ты просто заходишь по пырому комменты оставить?)
так я видел трейлеры - и щяс смотрю - в чём проблемы? так себе, слабое как и говорил