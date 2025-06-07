"Преданность - это все": представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country

На Summer Game Fest 2025 был представлен атмосферный сюжетный трейлер Mafia: The Old Country, новой главы в культовой криминальной франшизе. Игра отправляет нас в суровую Сицилию начала XX века, где начинается история организованной преступности — эпоха, когда «семья» значила всё, а предательство одного становилось предательством всех.

Главный герой — Энцо Фавара, молодой человек с трудным прошлым, мечтающий вырваться из нищеты и заслужить место в семье Торризи. Чтобы стать человеком чести, ему предстоит пройти через жестокие испытания, не щадя ни себя, ни других. Клятва «Cosa Nostra» — это путь, на котором нет возврата, лишь боль, искушения и кровь.

Игра обещает захватывающий экшен от третьего лица, насыщенный кинематографичными сценами, реалистичными пейзажами Сицилии и глубоким повествованием, верным духу серии Mafia. От стилеттов до обрезов, от вендетт до грязных сделок — это история, в которой семья требует жертв.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.