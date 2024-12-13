Представлен официальный синопсис Mafia: The Old Country - игра создается на Unreal Engine 5

Сегодня Take-Two и студия Hangar 13 представили сюжетный трейлер предстоящей Mafia: The Old Country, который познакомил игроков с завязкой игры.

Так же разработчики поделились официальным синопсисом игры:

История Энцо разворачивается во времена, когда стилет в умелых руках представлял собой смертельную опасность, обрез "lupara" был дежурным огнестрелом, кровная месть не утихала десятилетиями, а мафиози обходили свои владения пешком, верхом или за рулем автомобиля рубежа веков.



Упорство и целеустремленность Энцо помогли ему еще ребенком выжить на кабальных работах в адских серных шахтах Сицилии. Теперь, по иронии судьбы, у него появилась возможность войти в мафиозную семью Дона Торризи, и он сделает все возможное, чтобы преуспеть там.



Энцо поклялся следовать кодексу чести семьи Торризи, что сулит ему как могущество, так и серьезные трудности. Он всегда должен помнить эту простую истину: Семья требует жертв.

Инсайдеры сообщали, что главным героем игры станет Эннио Сальери, но из трейлера становится понятно, что они ошиблись - им стал Энцо Фавара, новый персонаж. Однако пользователи считают, что молодой Сальери все-таки появится в игре: предположительно его тоже показали в трейлере - он будет напарником главного героя. Во время событий Mafia: The Old Country возраст Сальери составляет 24 года.

Сальери предположительно показан в этом моменте - слева

Тем не менее, есть и альтернативная теория: некоторые пользователи считают, что на самом деле Энцо Фавара - это и есть Эннио Сальери, а в самой игре нам покажут то, из-за чего в итоге он будет вынужден сменить имя и фамилию при отплытии в США.

Кроме того, студия сообщила о том, что в отличии от предыдущих игр во франшизе, которые создавались на движке Illusion Engine, Mafia: The Old Country разрабатывают на Unreal Engine 5 - остается надеяться, что разработчики не подкачают с оптимизацией игры, избавив её от известных "болячек" движка. Однако нельзя не отметить сильно возросший визуал в сравнении с предыдущими частями Mafia.

Релиз Mafia: The Old Country состоится летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.