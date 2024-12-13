Представлен официальный синопсис Mafia: The Old Country - игра создается на Unreal Engine 5

Сегодня Take-Two и студия Hangar 13 представили сюжетный трейлер предстоящей Mafia: The Old Country, который познакомил игроков с завязкой игры.
Так же разработчики поделились официальным синопсисом игры:
История Энцо разворачивается во времена, когда стилет в умелых руках представлял собой смертельную опасность, обрез "lupara" был дежурным огнестрелом, кровная месть не утихала десятилетиями, а мафиози обходили свои владения пешком, верхом или за рулем автомобиля рубежа веков.
Упорство и целеустремленность Энцо помогли ему еще ребенком выжить на кабальных работах в адских серных шахтах Сицилии. Теперь, по иронии судьбы, у него появилась возможность войти в мафиозную семью Дона Торризи, и он сделает все возможное, чтобы преуспеть там.
Энцо поклялся следовать кодексу чести семьи Торризи, что сулит ему как могущество, так и серьезные трудности. Он всегда должен помнить эту простую истину: Семья требует жертв.
Инсайдеры сообщали, что главным героем игры станет Эннио Сальери, но из трейлера становится понятно, что они ошиблись - им стал Энцо Фавара, новый персонаж. Однако пользователи считают, что молодой Сальери все-таки появится в игре: предположительно его тоже показали в трейлере - он будет напарником главного героя. Во время событий Mafia: The Old Country возраст Сальери составляет 24 года.
Тем не менее, есть и альтернативная теория: некоторые пользователи считают, что на самом деле Энцо Фавара - это и есть Эннио Сальери, а в самой игре нам покажут то, из-за чего в итоге он будет вынужден сменить имя и фамилию при отплытии в США.
Кроме того, студия сообщила о том, что в отличии от предыдущих игр во франшизе, которые создавались на движке Illusion Engine, Mafia: The Old Country разрабатывают на Unreal Engine 5 - остается надеяться, что разработчики не подкачают с оптимизацией игры, избавив её от известных "болячек" движка. Однако нельзя не отметить сильно возросший визуал в сравнении с предыдущими частями Mafia.
Релиз Mafia: The Old Country состоится летом 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
нееееееет
Почему?Красиво же будет
Комп обновишь чтобы не лагало, если ты про оптимизон сейчас
Как будто есть выбор. Свой движок ваять не каждый хочет
Так у них есть свой движок, ремейк на нем работает, картинка там хорошая была и оптимизация норм была.
В ремейке оптимизация дерьма. Выйди за город и фпс просто умирает.
В ремейке отличная оптимизация, вот проходил недавно на 1060 полет отличный. 60 стабильных фпс как за городом так и в городе. Скорее всего у тебя слабый процессор или возможно релизная версия какая была
...кто бы сомневался
Опять этот анрил.....
Ожидаются вылеты с ошибкой exception и утечка памяти
Анриал становится ширпотребом
Движок Унреал 5 суперский графику выдаёт очень годную без вырвиглаз освещения и ванильной палитры и.т.д...Когда я пробовал на нём играть в игры в них даже мой скромный Райзен 3100 отдыхал грузился всего на 30,45%.Вначале я думал это дело в оптимизации игры но как то раз встретилась демонстрация Унреал 5 "бродилка по Риму" и ситуация такая же проц вообще отдыхает а видяха долбится на 101%.Это либо косяк движка либо он так устроен и это как бы норма.Значит чтобы комфортно играть в современные игры созданные на движке Унреал 5 для этого вполне сойдёт любой современный проц даже тот же 12100f а вот видеокарта нужна обязательно с минимум 10g видеопамяти.
опять этот уе5(
а как же френк, моралло и дон пеппони.
РДР 3,не Мафия !
Ждите ждуны))
гвноподвал13 очередную пляску на трупе изумительной серии готовит… отдали бы Вавре лучше обратно , но не, диблоидам этим зачем то разрешили и ремейки каловые делать и новые части… пичаль досада
думается это будет провал, китальянцы бежали с сицилии в новый свет так как не было работы и банально жрать было нечего, а тут овцепасы и хозяева апельсиновых деревьев на тачках рассекают. ну был же атлантик-сити, становление лас-вегаса, да даже хуливуд в ревущих 20-30х, но они усердно лютую дичь придумывают.
у диблоидов из подвала13 все части - провал, просто какая то часть аудитории обманывается тк либо в оригиналы на играла либо играла не достаточно
Ждуны слопают и не подавятся, еще добавки будут просить, вытирая коричневое вещество со своих губ ))