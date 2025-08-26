Прекрасная Сицилия на новых концепт-артах Mafia: The Old Country

Дэвид Хонз, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился новыми концепт-артами Mafia: The Old Country.

На концепт-артах представлены прекрасные локации Сицилии, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. Так же на них можно заметить ряд сюжетных моментов, которые встречаются в игре.

Любопытно, что на одном из концепт-артов показано, как персонажи пытаются спустить лодку в море - возможно, что первоначально в игре планировалась миссия на воде от которой в итоге отказались.

Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.