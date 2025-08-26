Прекрасная Сицилия на новых концепт-артах Mafia: The Old Country

Дэвид Хонз, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился новыми концепт-артами Mafia: The Old Country.
На концепт-артах представлены прекрасные локации Сицилии, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. Так же на них можно заметить ряд сюжетных моментов, которые встречаются в игре.
Любопытно, что на одном из концепт-артов показано, как персонажи пытаются спустить лодку в море - возможно, что первоначально в игре планировалась миссия на воде от которой в итоге отказались.
Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Mafia The Old Country на релизе: "Ху*ня - дальше". Концепт - арты после релиза: "Полная ху*ня - дальше".
RDR2. Выглядит. Гораздо. Лучше. Чем. Эта. Поделка.
Погоня в Мафии этой такая дичь, подделка очередная
сейчас прохожу, очень средне, я думал сначало, что они оставили старый движок и по этому такая графика посредственная, оказалось, что это 5 анриал, стрельба реализована тоже средне, сюжет интересный, но некоторые мисии, особенно стелс вызивают скуку
Нафига они нужны сейчас, спустя несколько недель после релиза игры?
решительно не понятно кто в здравом уме имея игровой опыт полагал, что диблоиды криворукие из подвала13 вообще в состоянии что-то сделать кроме кала треша коим являются все их поделки… ну и конечно очередной раз поплясать на трупе некогда великой серии начатой гением Ваврой
Ой ты что, тут в комментариях появляются уникумы, которые пытаются оправдать эту поделку, т.к купили ее за фулл)
ну да я отрицательно ее оправдываю как и предыдущие их калы
концепт арты прекрасны. Игра не прекрасна