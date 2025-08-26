ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 897 оценок

Прекрасная Сицилия на новых концепт-артах Mafia: The Old Country

AceTheKing AceTheKing
Дэвид Хонз, старший концепт-художник из студии Hangar 13, поделился новыми концепт-артами Mafia: The Old Country.

На концепт-артах представлены прекрасные локации Сицилии, которыми вдохновлялись разработчики при создании игры. Так же на них можно заметить ряд сюжетных моментов, которые встречаются в игре.

Любопытно, что на одном из концепт-артов показано, как персонажи пытаются спустить лодку в море - возможно, что первоначально в игре планировалась миссия на воде от которой в итоге отказались.

Mafia: The Old Country доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

14
9
Комментарии: 9
Razyobchenko

Mafia The Old Country на релизе: "Ху*ня - дальше". Концепт - арты после релиза: "Полная ху*ня - дальше".

10
Ahnx

RDR2. Выглядит. Гораздо. Лучше. Чем. Эта. Поделка.

5
EvgeniiV

Погоня в Мафии этой такая дичь, подделка очередная

4
maximfighter

сейчас прохожу, очень средне, я думал сначало, что они оставили старый движок и по этому такая графика посредственная, оказалось, что это 5 анриал, стрельба реализована тоже средне, сюжет интересный, но некоторые мисии, особенно стелс вызивают скуку

3
AlexFoRestor

Нафига они нужны сейчас, спустя несколько недель после релиза игры?

2
Wolfenstein

решительно не понятно кто в здравом уме имея игровой опыт полагал, что диблоиды криворукие из подвала13 вообще в состоянии что-то сделать кроме кала треша коим являются все их поделки… ну и конечно очередной раз поплясать на трупе некогда великой серии начатой гением Ваврой

2
Merelone

Ой ты что, тут в комментариях появляются уникумы, которые пытаются оправдать эту поделку, т.к купили ее за фулл)

2
Wolfenstein Merelone

ну да я отрицательно ее оправдываю как и предыдущие их калы

2
Кошачий комочек

концепт арты прекрасны. Игра не прекрасна