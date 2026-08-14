Пришло время узнать историю молодого Эннио Сальери - для Mafia: The Old Country вышло DLC Man of Honor

Hangar 13 и 2K Games выпустили Man of Honor, первое премиальное сюжетное дополнение к сицилийской приквелу Mafia: The Old Country, действие которой разворачивается в 1900-х годах. DLC вышло 14 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и заполняет сюжетный пробел с оригинальной Mafia, исследуя раннюю криминальную жизнь антагониста серии Эннио Сальери.

Действие Man of Honor разворачивается зимой 1905 года и рассказывает о первых месяцах службы главного героя Энцо Фавары в качестве доверенного солдата криминальной семьи Торризи. В дополнение добавлены две новые сюжетные главы, посвящённые деликатному заданию: помощи Эннио Сальери, будущему Дону из оригинальной Mafia и Mafia: Definitive Edition, который недавно вышел из тюрьмы и хочет свести старые счёты в преступном мире Валле Дората. Новые миссии исследуют жизнь Сальери до его эмиграции в Лост-Хэвен, показывая более молодую и энергичную версию гангстера, борющегося за создание контрабандной сети.

Помимо сюжетной кампании, Man of Honor расширяет нелинейный режим свободной езды. Игроки могут посетить новый склад контрабанды Сальери в Порту-Альмаро, чтобы получить два уровня контента для эндгейма. В дополнении Salieri's Challenges сложность существующих сражений в режиме Free Ride повышается, включая перестрелки с волнами врагов, скрытные убийства, гонки по кругу, спринты по дорогам и гонки на время. Salieri's Jobs — это новые миссии, в которых игрокам предстоит выслеживать спрятанные тайники с добычей, буксировать ценные автомобили начала века обратно в убежище Сальери или доставлять украденные грузовики с хрупкими товарами, не теряя груз.

Дополнение также добавляет новые коллекционные предметы на карту Валле Дората, включая плакаты с розыском преступников, трюковые прыжки на автомобилях и грузовики конкурирующей компании Sulphur, которые можно саботировать. В качестве награды игрок получает пять шляп, соответствующих эпохе, среди которых Dockside Coppola и Woodsman Fedora, а также три костюма, три транспортных средства, две лошади и новое оружие, такое как метательный нож Rimbalzu, который рикошетит между целями, позволяя совершать скрытные убийства. Пять новых амулетов дополняют набор наград, предлагая преимущества, немного выходящие за рамки строгого исторического реализма.