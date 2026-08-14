Пришло время узнать историю молодого Эннио Сальери - для Mafia: The Old Country вышло DLC Man of Honor

Hangar 13 и 2K Games выпустили Man of Honor, первое премиальное сюжетное дополнение к сицилийской приквелу Mafia: The Old Country, действие которой разворачивается в 1900-х годах. DLC вышло 14 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S и заполняет сюжетный пробел с оригинальной Mafia, исследуя раннюю криминальную жизнь антагониста серии Эннио Сальери.
Действие Man of Honor разворачивается зимой 1905 года и рассказывает о первых месяцах службы главного героя Энцо Фавары в качестве доверенного солдата криминальной семьи Торризи. В дополнение добавлены две новые сюжетные главы, посвящённые деликатному заданию: помощи Эннио Сальери, будущему Дону из оригинальной Mafia и Mafia: Definitive Edition, который недавно вышел из тюрьмы и хочет свести старые счёты в преступном мире Валле Дората. Новые миссии исследуют жизнь Сальери до его эмиграции в Лост-Хэвен, показывая более молодую и энергичную версию гангстера, борющегося за создание контрабандной сети.
Помимо сюжетной кампании, Man of Honor расширяет нелинейный режим свободной езды. Игроки могут посетить новый склад контрабанды Сальери в Порту-Альмаро, чтобы получить два уровня контента для эндгейма. В дополнении Salieri's Challenges сложность существующих сражений в режиме Free Ride повышается, включая перестрелки с волнами врагов, скрытные убийства, гонки по кругу, спринты по дорогам и гонки на время. Salieri's Jobs — это новые миссии, в которых игрокам предстоит выслеживать спрятанные тайники с добычей, буксировать ценные автомобили начала века обратно в убежище Сальери или доставлять украденные грузовики с хрупкими товарами, не теряя груз.
Дополнение также добавляет новые коллекционные предметы на карту Валле Дората, включая плакаты с розыском преступников, трюковые прыжки на автомобилях и грузовики конкурирующей компании Sulphur, которые можно саботировать. В качестве награды игрок получает пять шляп, соответствующих эпохе, среди которых Dockside Coppola и Woodsman Fedora, а также три костюма, три транспортных средства, две лошади и новое оружие, такое как метательный нож Rimbalzu, который рикошетит между целями, позволяя совершать скрытные убийства. Пять новых амулетов дополняют набор наград, предлагая преимущества, немного выходящие за рамки строгого исторического реализма.
Это как нож рикошетит после того как воткнулся лезвием в цель? или он бросается рукояткой в чугунные головы ахахаха