Продолжительность Mafia: The Old Country примерно такая же, как и у первых двух частей: "не беспокойтесь об этом"

Поскольку Mafia: The Old Country продается по цене всего €49,99, многие ожидают, что игра будет более сжатой, если не сказать больше - из-за того, что разработчики решили отказаться от открытого мира.
В интервью IGN президент студии Hangar 13 Ник Бейнс (Nick Baynes) успокоил фанатов по поводу времени, которое потребуется для прохождения игры. Так, по его словам, «никто не должен беспокоиться о качестве игры или о том, что она окажется очень короткой». Более того, Бейнс добавил, что фанаты могут ожидать «опыта, как в Mafia или Mafia 2».
При этом глава студии заметил, что именно отказ от открытого мира позволил разработчикам сконцентрироваться на колорите Сицилии и глубине сюжета, а сама игра радует приятным и непринужденным геймплеем.
Мы хотели сосредоточиться на том, что, по нашему мнению, получается лучше всего у Mafia - это рассказывать замечательные истории.
Согласно статистике, в среднем на прохождение каждой из этих двух игр уходило от 10 до 14 часов, так что Mafia: The Old Country вполне может уложиться в этот диапазон.
Релиз Mafia: The Old Country состоится в пятницу, 8 августа, на PS5, Xbox Series S|X и PC. В игре будет полная русскоязычная локализация, включая озвучку.
Никакого лишнего гринда, искусственного растягивания, тупой зачистки локаций, унылых доп. заданий типа "принеси 10 мешков капусты, я сам не могу, болит жопа" и т.д. Отлично. Когда куча времени уходит на работу и домашние, семейные дела, игры продолжительностью 10-15 часов - идеальны.
Взрослая жизнь - это когда тебя бесят игры у которых сюжет больше 30 часов, это когда ты ставишь средний уровень сложности, вместо невозможного, чтобы не затягивать время прохождения))
Шедевр грядет. Полный русский дубляж. Безупречно красивые герои. Никаких левых. Разумная цена. Это мы покупаем.
Да, вот за полный русский дубляж однозначно не жалко потратить этих денег.
Какие странные критерия у тебя для определения шедевральности игры. Главное, каким будет геймплей, ну и сюжет.
Он не сказал "шедевр грядет потому что...". А то, что игра шедевр, с такими бонусами эт хорошо.
Первые две мафии славились бесконечными поездками туда-сюда, так что ждем
В ремейке их можно пропускать.
Только зачем? там настолько красивый город, особенно ночью, особенно где много источников света, что поездки не хочется пропускать. Иногда хочется остановиться и посмотреть на эту красоту.
Я их тоже не пропускал.
Ага поэтому и движок изменили на UE5 дабы на качество не повлияло.
С фризами будет уходить на сюжетку от 10 до 14 часов :) а если без фризов, то 6
хорошо если так, а то вдруг наоборот что про 6 часов это с фризами.)))
Думаешь фризы будут ускорять время :) или просто игру раньше бросишь ?
Не верю я в эту часть хоть убейте меня
Хана тебе.
Они в дифектив эдишионе все лица изуродовали, нету саундтрека а только пиликание какое то непонятное и нудное, потеряна вся атмосфера была, а недофанатики схавали и даже не подавились! Как такое вообще можно было принять? Это же не мафия совсем. По факту тольно графика была там приятная глазу)
значит 6-8 часов
Как бы не 4-5 на среднем уровне. Людей за дураков же держат за 50 баксов продают. Ясно что этот уровень АА максимум
уже видели как не повлияло
50$ уже намекает что игра уровня AA, весь шарм идиоты испортили взяв 5 анриал, у таких игр всегда был свой движок.
Конеш игра будет часов на 10-12 максимум. Поэтому предзаказывать смыла нету, надо обзоров дождаться
Странно но к игре прицепилось клише вторичности, хотя подождите, в ней все выглядит вторично.