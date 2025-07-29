Продолжительность Mafia: The Old Country примерно такая же, как и у первых двух частей: "не беспокойтесь об этом"

Поскольку Mafia: The Old Country продается по цене всего €49,99, многие ожидают, что игра будет более сжатой, если не сказать больше - из-за того, что разработчики решили отказаться от открытого мира.

В интервью IGN президент студии Hangar 13 Ник Бейнс (Nick Baynes) успокоил фанатов по поводу времени, которое потребуется для прохождения игры. Так, по его словам, «никто не должен беспокоиться о качестве игры или о том, что она окажется очень короткой». Более того, Бейнс добавил, что фанаты могут ожидать «опыта, как в Mafia или Mafia 2».

При этом глава студии заметил, что именно отказ от открытого мира позволил разработчикам сконцентрироваться на колорите Сицилии и глубине сюжета, а сама игра радует приятным и непринужденным геймплеем.

Мы хотели сосредоточиться на том, что, по нашему мнению, получается лучше всего у Mafia - это рассказывать замечательные истории.

Согласно статистике, в среднем на прохождение каждой из этих двух игр уходило от 10 до 14 часов, так что Mafia: The Old Country вполне может уложиться в этот диапазон.

Релиз Mafia: The Old Country состоится в пятницу, 8 августа, на PS5, Xbox Series S|X и PC. В игре будет полная русскоязычная локализация, включая озвучку.