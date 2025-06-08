Процесс посвящения в мафиози в новом сюжетном отрывке Mafia: The Old Country

На презентации Future Games Show состоялся эксклюзивный показ новых кадров из Mafia: The Old Country — амбициозного приквела культовой криминальной серии от студии Hangar 13. Игра расскажет о рождении организованной преступности на Сицилии начала XX века, выступая предысторией к оригинальной трилогии и, по словам разработчиков, «закладывая фундамент для будущего франшизы».

Сюжет сосредоточен на молодом Энцо Фаваре. В детстве его продали в адские условия серных шахт, но повзрослев, он вырывается на свободу и попадает в орбиту сицилийской преступной семьи Торриси. Приняв присягу верности дону, Энцо начинает свой путь по лестнице мафиозной иерархии, мечтая стать полноправным членом клана.

Hangar 13 делает особый акцент на визуальном исполнении: благодаря возможностям Unreal Engine 5 игра получила выдающуюся детализацию. В эксклюзивном ролике, показанном на FGS, студия демонстрирует ключевой момент из жизни Энцо, иллюстрируя, насколько глубоко были проработаны мимика, движения персонажей и атмосфера Сицилии.

Разработчики подчеркивают, что новая технология позволила им передать драматизм и нюансы актерской игры, усилив эмоциональное воздействие истории. Каждая сцена, каждый диалог пронизаны духом эпохи и личной драмой.

Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и обещает стать не просто новым взглядом на криминальный эпос, а возвращением к истокам мафии в её самой настоящей, кровавой и честной форме.