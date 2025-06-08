Процесс посвящения в мафиози в новом сюжетном отрывке Mafia: The Old Country

На презентации Future Games Show состоялся эксклюзивный показ новых кадров из Mafia: The Old Country — амбициозного приквела культовой криминальной серии от студии Hangar 13. Игра расскажет о рождении организованной преступности на Сицилии начала XX века, выступая предысторией к оригинальной трилогии и, по словам разработчиков, «закладывая фундамент для будущего франшизы».
Сюжет сосредоточен на молодом Энцо Фаваре. В детстве его продали в адские условия серных шахт, но повзрослев, он вырывается на свободу и попадает в орбиту сицилийской преступной семьи Торриси. Приняв присягу верности дону, Энцо начинает свой путь по лестнице мафиозной иерархии, мечтая стать полноправным членом клана.
Hangar 13 делает особый акцент на визуальном исполнении: благодаря возможностям Unreal Engine 5 игра получила выдающуюся детализацию. В эксклюзивном ролике, показанном на FGS, студия демонстрирует ключевой момент из жизни Энцо, иллюстрируя, насколько глубоко были проработаны мимика, движения персонажей и атмосфера Сицилии.
Разработчики подчеркивают, что новая технология позволила им передать драматизм и нюансы актерской игры, усилив эмоциональное воздействие истории. Каждая сцена, каждый диалог пронизаны духом эпохи и личной драмой.
Mafia: The Old Country выйдет 8 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X и обещает стать не просто новым взглядом на криминальный эпос, а возвращением к истокам мафии в её самой настоящей, кровавой и честной форме.
Вчера только была Мафия, сегодня снова. Графика, кстати, хорошая. Если этот ролик на движке игры, если это реально самая настоящая кат сцена, то графика достойная. UE5, как никак.
Это не кат-сцена, а синематик (даже на обложке написано). То есть к графону игры прикрутили ещё полировку сверху.
Получается, этой сцены в игре не будет? Вероятно это реальная кат сцена, просто для показа графику сделали по лучше. Вероятно эта кат сцена будет, если это реальная кат сцена Конечно. Но с графикой попроще.
ну и накой показывать одно и тоже