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Mafia: The Old Country Лето 2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.8 265 оценок

Разработчик Mafia: The Old Country не переживает из-за конкуренции с GTA 6

Gruz_
Новости

Никто не может отрицать, что между Mafia: The Old Country и Grand Theft Auto 6 есть некоторое сходство, поскольку обе игры - по сути своей - о преступности и убийствах. Поэтому не стоит удивляться, что кто-нибудь начнет сравнивать их друг с другом, однако режиссера новой Mafia Алекса Кокса это ничуть не беспокоит.

По словам Кокса, несмотря на схожесть тематики, они не так уж и похожи, как многие думают, кроме того, его главная цель - не переживать о конкуренции с GTA 6, а просто создать «лучшее, что он может сделать».

Мы создаем ее для фанатов Mafia. Это история, которую мы хотим рассказать в этой вселенной. Скажу честно, если не считать болтовни в пабе по поводу того, что мы думаем о рынке в целом или о том, что будет дальше, то мы никогда не говорим об этом [других играх]. Мы просто хотим сделать лучшую игру Mafia из всех возможны.

По словам разработчика, несмотря на то, что первоначально обе серии были похожи в части геймплейной механики, основное внимание в Mafia всегда уделялось повествованию, а не развлечениям в песочнице, которые предлагает Rockstar.

Действительно, со временем в Mafia все больше внимания уделялось линейному сюжету, так что я не думаю, что эти игры так уж похожи, за исключением того, что у них есть общая специфика.

Не лишним будет упомянуть, что The Old Country будет еще больше отличаться от GTA 6, поскольку разработчики отказались от строго открытого мира. По словам Кокса, в игре «не будет бесконечных побочных заданий и внутриигровых активностей». Хочется надеяться, что после не слишком успешной «тройки» Mafia: The Old Country получится гораздо лучше.

27
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Ну и отлично. Мафия всегда была про историю и персонажей, а не задрачивание активностей на карте

15
JustA_NiceGuy
а не задрачивание активностей на карте

Поэтому собственно 3 часть провалилась.

3
qweqwqwewqeewqqweqwedsads JustA_NiceGuy

Тройку вообще не стоило называть мафией, игра бы могла получить меньше хейта и больше продаж.

0
rtnrwv qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Но это та самая мафия

0
Роцкер

Так история и персонажи гумно же

0
My life is a game

Так там разные кварталы выхода же даже

5
SULIK 712

ага,все так говорят,а потом переносятся

-1
Уральский чекист

Вряд ли тринадцатый гараж, будет конкурентом рокстар))

-3
kolinmah

Убийца ГТА 😆 Сколько таких убийц уже почило в бозе, а ГТА всегда был на недосягаемом уровне.

-4
RedDay13

Да нет, мафия всегда была на голову выше

0
kolinmah RedDay13

Именно поэтому ГТА всегда в топе, а Мафия в попе))

0
Роцкер RedDay13

Вайс с возможностью покупки собственности на восемь лет похоронил Мафию, о чем тут речь вообще?

0