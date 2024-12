Разработчик Mafia: The Old Country не переживает из-за конкуренции с GTA 6

Никто не может отрицать, что между Mafia: The Old Country и Grand Theft Auto 6 есть некоторое сходство, поскольку обе игры - по сути своей - о преступности и убийствах. Поэтому не стоит удивляться, что кто-нибудь начнет сравнивать их друг с другом, однако режиссера новой Mafia Алекса Кокса это ничуть не беспокоит.

По словам Кокса, несмотря на схожесть тематики, они не так уж и похожи, как многие думают, кроме того, его главная цель - не переживать о конкуренции с GTA 6, а просто создать «лучшее, что он может сделать».

Мы создаем ее для фанатов Mafia. Это история, которую мы хотим рассказать в этой вселенной. Скажу честно, если не считать болтовни в пабе по поводу того, что мы думаем о рынке в целом или о том, что будет дальше, то мы никогда не говорим об этом [других играх]. Мы просто хотим сделать лучшую игру Mafia из всех возможны.

По словам разработчика, несмотря на то, что первоначально обе серии были похожи в части геймплейной механики, основное внимание в Mafia всегда уделялось повествованию, а не развлечениям в песочнице, которые предлагает Rockstar.

Действительно, со временем в Mafia все больше внимания уделялось линейному сюжету, так что я не думаю, что эти игры так уж похожи, за исключением того, что у них есть общая специфика.

Не лишним будет упомянуть, что The Old Country будет еще больше отличаться от GTA 6, поскольку разработчики отказались от строго открытого мира. По словам Кокса, в игре «не будет бесконечных побочных заданий и внутриигровых активностей». Хочется надеяться, что после не слишком успешной «тройки» Mafia: The Old Country получится гораздо лучше.