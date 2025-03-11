Разработчики Mafia: The Old Country намекнули на "что-то большое"

Игроки с огромным интересом ждут новую часть культовой серии Mafia. Вслед за провальной Mafia 3 и весьма качественным ремейком первой части - Mafia: Definitive Edition, студия Hangar 13 пообещала вернуть франшизу к истокам и усердно работает над Mafia: The Old Country.

Официальный YouTube-аккаунт игры Mafia опубликовал пост в сети X, в котором сообщается, что разработчики собираются рассказать поклонникам о «чем-то большом» (something "big")., относящемся к игре.

Как известно, релиз Mafia: The Old Country должен состояться уже этим летом на PC, PS5 и Xbox Series, а потому вполне логично, что разработчикам пора начать маркетинговую кампанию, и скорее всего, «чем-то большим» может стать геймплейный трейлер игры.