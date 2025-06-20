Разработка Mafia: The Old Country завершена - игра "ушла на золото"

Задержка больше не грозит, разработка игры Mafia: The Old Country завершена. Разработчики из студии Hangar 13 похвастались отличной новостью и объявили, что игра официально «ушла на золоте». Так что релизу, который был назначен на 8 августа 2025 года, ничто не помешает.

Разработчики обещают насыщенный игровой опыт, который глубоко погрузит вас в мир организованной преступности. Начиная с августа вы станете частью семьи.

Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X