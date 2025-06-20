ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 429 оценок

Разработка Mafia: The Old Country завершена - игра "ушла на золото"

monk70 monk70

Задержка больше не грозит, разработка игры Mafia: The Old Country завершена. Разработчики из студии Hangar 13 похвастались отличной новостью и объявили, что игра официально «ушла на золоте». Так что релизу, который был назначен на 8 августа 2025 года, ничто не помешает.

Разработчики обещают насыщенный игровой опыт, который глубоко погрузит вас в мир организованной преступности. Начиная с августа вы станете частью семьи.

Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X

39
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

При этом полноценной демонстрации геймплея минут на 10-20 ещё нет. Но хотя, с одной стороны время ещё есть, а с другой - хз чего скрывают.

9
K0t Felix

Мафия стала походить на Анч. Что не ясно?

1
Никита Дроздоvv K0t Felix

Ну да, По трейлерам создаётся ощущение, что это Анч, может даже Рдр. Но мне нужен полноценный геймплей.

5
JustA_NiceGuy Никита Дроздоvv

Ощущение только потому, что локация похожая? А то я не увидел ничего общего.

6
agula98

Геймплей-то покажут,не?

8
hpi

Геймплей сейчас не главное. Главное лучи и жопы.

13
jax baron

да не сказали же - для фильмца надо 3080, а без гей плея обойдётесь

R01Adil

Есть время для оптимизации, и на старте релиза выпустить первый патч

5
Egik81

ждем когда уйдет в релиз патч первого дня.

5
WerGC

возможно и не помешает но прецеденты были

2
Flint7707

Главное чтобы не как Mafia 3

2
Sebostiano

надеюсь выпустят на показ не большой геймплей и надеюсь не выйдет сырое г....о что в последние годы выпускают многие разработчики.

1
Pastoral

Помню как то в 2000 годах проходил и увидел продают CD-R диски золотые, купил себе 1шт. ради прикола. Наверное тут никто не разу и не видел такие..

1
meowdovahkiin

Denuvo will take place ?

1
666ANUBIS666

На авито диски для ps5 уже продают

oOAttackOo

Так их у продаванов может еще в наличии нет даже

Леший3

😂

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ