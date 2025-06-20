Разработка Mafia: The Old Country завершена - игра "ушла на золото"

Задержка больше не грозит, разработка игры Mafia: The Old Country завершена. Разработчики из студии Hangar 13 похвастались отличной новостью и объявили, что игра официально «ушла на золоте». Так что релизу, который был назначен на 8 августа 2025 года, ничто не помешает.
Разработчики обещают насыщенный игровой опыт, который глубоко погрузит вас в мир организованной преступности. Начиная с августа вы станете частью семьи.
Mafia: The Old Country выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X
При этом полноценной демонстрации геймплея минут на 10-20 ещё нет. Но хотя, с одной стороны время ещё есть, а с другой - хз чего скрывают.
Мафия стала походить на Анч. Что не ясно?
Ну да, По трейлерам создаётся ощущение, что это Анч, может даже Рдр. Но мне нужен полноценный геймплей.
Ощущение только потому, что локация похожая? А то я не увидел ничего общего.
Геймплей-то покажут,не?
Геймплей сейчас не главное. Главное лучи и жопы.
да не сказали же - для фильмца надо 3080, а без гей плея обойдётесь
Есть время для оптимизации, и на старте релиза выпустить первый патч
ждем когда уйдет в релиз патч первого дня.
возможно и не помешает но прецеденты были
Главное чтобы не как Mafia 3
надеюсь выпустят на показ не большой геймплей и надеюсь не выйдет сырое г....о что в последние годы выпускают многие разработчики.
Помню как то в 2000 годах проходил и увидел продают CD-R диски золотые, купил себе 1шт. ради прикола. Наверное тут никто не разу и не видел такие..
Denuvo will take place ?
На авито диски для ps5 уже продают
Так их у продаванов может еще в наличии нет даже
😂