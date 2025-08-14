ЧАТ ИГРЫ
Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 767 оценок

Режим Free Ride появится в Mafia: The Old Country в бесплатном обновлении

AceTheKing AceTheKing

Студия Hangar 13 сообщает о том, что режим FreeRide появится в Mafia: The Old Country в виде бесплатного обновления для всех игроков в ближайшие месяцы. Он добавит новые активности и игровой контент. Более подробная информация будет позже.

Так же разработчики поделились интерсной статистикой. С момента релиза игры она собрала более 3 миллионов часов просмотра на Twitch, а игроки уже успели установить впечатляющие рекорды:

  • 600 миллионов выстрелов
  • 185 миллионов поверженных врагов
  • 17 миллионов использованных бинтов
  • 10 миллиардов динаров «заработано»

Дата выхода обновления с FreeRide на данный момент неизвестна.

Janekste

Жду с нетерпением. Всё как я люблю. Сюжет отдельно. Режим "прогулка" отдельно. Именно такой всегда должна быть Мафия. Очень надеюсь, что на этот раз этот режим получит хотя бы чуть-чуть больше активностей, чем в оригинальной первой мафии. Всё-таки этот шикарный режим всегда слишком быстро заканчивался. Хочется в нём чуточку больше активностей. Ангар 13 молодцы, что уважают фанатов первой Мафии и делают именно то, чего от них в основном ждут. Точка.

Rey4rtRO

Но ведь.. игра не японская. Как ты можешь ее хвалить?

Этот Janekste сломался. Несите нового. Просрочка.

Merelone
Ангар 13 молодцы, что уважают фанатов первой Мафии и делают именно то, чего от них в основном ждут. Точка.

Ты имеешь ввиду половину слизанных заданий из первой части? Штампованный и предсказуемый сюжет? Или дубовый геймплей за ГГ? Вроде, от них этого явно не ждали.

Антон Радикалушкин

+. Режиссура и сценарий все еще на высоком уровне , да и механики прошлых игр улучшили, но с имеющимся фри райдом налажали, ибо если в сюжете к лучшему, что вырезали возможность стрелять во все живое, то фрирайд многое потерял без интерактива.

Wersus Pro

И снова какая то нелепая статистика аля Гомнософт-style.

JackReacher

Нечем больше хвастать

Антон Радикалушкин

оу) Фрирад улушат. кайф. Еще бы метки на карте позволили добавлять =\

nasmeshnick1

А че до этого были только платные обновления ?)

WerGC

смотря что он даст