Режим Free Ride появится в Mafia: The Old Country в бесплатном обновлении

Студия Hangar 13 сообщает о том, что режим FreeRide появится в Mafia: The Old Country в виде бесплатного обновления для всех игроков в ближайшие месяцы. Он добавит новые активности и игровой контент. Более подробная информация будет позже.

Так же разработчики поделились интерсной статистикой. С момента релиза игры она собрала более 3 миллионов часов просмотра на Twitch, а игроки уже успели установить впечатляющие рекорды:

600 миллионов выстрелов

185 миллионов поверженных врагов

17 миллионов использованных бинтов

10 миллиардов динаров «заработано»

Дата выхода обновления с FreeRide на данный момент неизвестна.