Сицилия зовёт: названо точное время релиза Mafia: The Old Country на ПК и консолях

Разработчики Mafia: The Old Country раскрыли точное время выхода игры на разных платформах. ПК-версия появится 7 августа в 19:00 по московскому времени, а консольные игроки смогут погрузиться в криминальные будни Сицилии с полуночи или 1:00 МСК 8 августа — точное время для России ещё уточняется.

На фоне скорого релиза разработчики выпустили свежий трейлер, посвящённый средствам передвижения и атмосфере. Игроков ждут не только ретро-автомобили и лошади, но и прогулки по роскошным виллам, которые можно будет изучить во время «мирных» моментов.

Сюжет новой части разворачивается на Сицилии начала XX века. В центре — сирота Энцо Фавара, который мечтает о лучшей жизни и потому вступает в ряды мафии. Игра предложит линейное повествование, как в классике серии, отказавшись от открытого мира и второстепенных заданий. За верность духу оригинала проект уже получил похвалы в июльских превью.

Озвучка будет на сицилийском, а визуальный стиль — в лучших традициях мафиозных саг.