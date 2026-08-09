Создатели Mafia: The Old Country обратились к "Семье" и напомнили о скором выходе дополнения про Сальери

Разработчики криминального экшена Mafia: The Old Country обратились к игровому сообществу с официальным посланием в честь первой годовщины с момента релиза. В своем письме команда Hangar 13 выразила глубокую признательность фанатам за преданность франшизе и поддержку сицилийской истории Энцо Фавары.

По устоявшейся традиции серии геймдиректор Алекс Кокс и его команда назвали комьюнити своей «Семьей» (Family). Было отмечено, что именно отзывы и поддержка игроков помогали развивать проект на протяжении последних двенадцати месяцев. Праздничная открытка оказалась лаконичной, поскольку создатели решили не смешивать слова благодарности с маркетинговыми кампаниями. Тем не менее это затишье временное.

Уже через несколько дней, 14 августа 2026 года, состоится релиз первого масштабного сюжетного дополнения под названием Man of Honor. Оно привнесет две новые полноценные главы, действие которых развернется на Сицилии начала XX века. Сюжет сфокусируется на молодости культового персонажа оригинальной трилогии — Эннио Сальери, раскрыв его становление в криминальном мире. Также игроки получат свежие типы оружия, аутентичный транспорт эпохи и дополнительные контракты для режима «Свободная поездка».

За прошедший год Mafia: The Old Country получила ряд технических патчей, улучшивших оптимизацию на ПК и консолях. С выходом грядущего DLC разработчики рассчитывают не только удержать текущую аудиторию, но и привлечь новых поклонников классических криминальных драм.