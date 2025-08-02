Создатели Mafia: The Old Country поделились техническими подробностями игры

Скоро выйдет Mafia: The Old Country - новая часть культовой серии, и разработчики раскрыли новые подробности геймплея, сложности и настроек доступности в игре. Основные подробности:
Настройки для людей с ограниченными возможностями
- Регулируемые субтитры (размер, прозрачность фона).
- Настройки интерфейса (масштаб, цветовая схема).
- Гибкое управление (полная перепривязка клавиш, упрощённый ввод).
- Настраиваемая помощь в прицеливании.
- Переключатель ручного переключения передач.
- Переключатель реалистичного вождения.
- Переключатель параметров пропуска езды.
- Переключатель навигационных указателей.
- Стойки при использовании укрытий.
- Переключатель тряски камеры.
- Угол обзора камеры.
- Дистанция вида на транспорт.
- Переключатель следящей камеры.
Уровни сложности
- Низкий: враги слабее, больше припасов, машины прочнее.
- Средний: сбалансированный опыт.
- Высокий: меньше ресурсов, враги опаснее, реалистичный урон транспорту.
Автономный режим
- Играть без интернета можно, но первый запуск требует подключения. Повторное соединение понадобится только после апгрейда железа или установки обновлений.
Коллекционные предметы и фото
- В мире разбросаны записки, газеты, карты, раскрывающие лор.
- Нет фоторежима, но можно делать снимки старинной камерой по сюжету.
Система ножей
- 3 типа: метательные (Scannaturi), мгновенные убийства (Rasolu), прочные (Стилеты).
- Ножи ломаются при спецдействиях (взломы, броски), но их можно точить.
- DLC-ножи доступны со 2-й главы и мощнее стандартных.
Скрытность и валюта
- Стелс не обязателен, но полезен. В некоторых миссиях — сюжетное требование.
- Внутриигровая валюта Dinari - она добывается в боях, сейфах, заданиях и необходима для покупки оружия, машин, лошадей или кастомизации персонажа.
- В игре отсутствуют микротранзакции.
Транспорт и лошади
- Машины различаются по скорости, управляемости, типу КПП.
- Лошади является отдельным транспортом с собственными характеристиками - выносливостью, скоростью и возможностью смены упряжи.
- Технику и скакунов покупают за Dinari или открывают по сюжету.
Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Вот почему люди почти все такие дураки? Ну взять конкретно этих разрабов из Ханхар! Вот есть талантливые, что-то делают вроде получается но те то! И тут выходит ремейк первой части! Все приняли, аплодируют, остановись, не эксперементируюй! Делай то же самое, только другой хороший сюжет. Ну заплатите сценаристу не 5к а 100к долларов, пусть напишет сценарий. Сделайте все по тем же лекалам что и ремейк, только приквел или сиквел! Все ТО ЖЕ САМОЕ, та же механика, тот же движок, может другой город. Молодость Сальери, тюремные будни Сальери... Ну куда вы полезли, какая Сицилия? Ну ладно, к примеру... Я то думал, что нам покажут Сальери, он родился на Сицилии, становление Сальери как начинающего мафиози в Сицилии, потом переезд в Лост Хэвен, набор новой команды, первые столкновения с Морелло. История Морелло, хозяина лост Хэвен до приезда Сальери! Молодость Томми, как он катался на велосипеде по Лост Хэвен, до того как он стал таксистом... Ну нет же!
Полностью согласен!
нет бога кроме Сальери и Вавра его пророк..
Да опять провал походу.
Столько было ожиданий но с каждым показом геймплея они становились всё сомнительней и сомнительней а теперь вообще по ходу ждать нечего. Посмотрим конечно но.... ?
С нетерпением жду четверга что бы поиграть. Думаю наконец то выйдет мафия по уровню 1 и 2 части
Блин, ты так звучишь. как заказной бот фирмы...
То есть кто то не может искренне ждать игру? Это моя любимая серия, очень нравится первая и вторая часть. Третья не понравилась из за открытого мира. А тут снова будет как в первой и второй. Игру очень жду
При том эта студия сделала шикарный ремейк первой части и теперь я в них не сомневаюсь
Учитывая ожидания игры:
Пока я вижу перед собой новый Анч
намек я понял)))
Офлайн активашку мб возьму потом за 100 рублей
о оправдываться пошли.
Да там уже понятно, что будет провал 50 долларов игра проходится за 6-7 часиков,весь показаный геймплей был убогим даже мафия 2 лучше выглядит чем это я уже не говорю о том, что разрабы мафии 2 сделали гениальное решение и добавили в качестве коллекционых предметов журналы плейбой с сисечка+менструальными писечками из-за чего их собирал абсолютно каждый,что увеличивало время проходждения. Единственное чего достойна игра это покупки оффлайн активации за 50 рублей и то, если оптимизация нормальная будет а то щас выяснится на релизе что 5090 еле еле этот шедевр тянет с дллс на качестве в 1080p в 50 фпс
Злишься из-за Denuvo? Игра на 10-15 часов сюжета)
Ни первая, ни вторая мафия за столько не проходились открой лонгплеи на ютубе и удивись время прохождению)
Если идти по сюжету не торопясь они и проходились за 10-15 часов. А если играть лишь бы пройти то можно даже игру которая проходится за 80 часов неспешного прохождения пройти часов за 60 а то и меньше. А на ютубе обычно тупо проходят игру ни на что не отвлекаясь