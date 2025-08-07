Создатели Mafia: The Old Country рассказали о содержании патча нулевого дня

Вместе с выходом Mafia: The Old Country разработчики из Hangar 13 выпустили патч нулевого дня, который настоятельно рекомендуется скачать перед началом приключения Энцо. Он включает в себя многочисленные улучшения технической производительности, особенно на PlayStation 5 Pro, а также дополнительные функции и различные улучшения, доступные для всех платформ.

Новые возможности

Расширенная поддержка PS5 Pro

Более высокое динамическое разрешение в режимах «Качество» и «Производительность»

Поддержка переменной частоты обновления

Поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц

Увеличенная частота кадров в видеороликах

Увеличенная частота кадров в видеороликах на ПК

Новая опция в настройках графики позволяет игрокам выбирать частоту кадров в видеороликах: 30, 60 и неограниченное количество кадров в секунду

Контекстный интерфейс

Контекстный интерфейс позволяет вам погрузиться в ещё более кинематографичный игровой процесс, где элементы интерфейса по умолчанию скрыты.

Вы можете включить отображение скрытых элементов интерфейса на несколько секунд, нажав кнопку Ping. Этот вариант рекомендуется для повторного прохождения или опытных мафиози.

Игровой процесс

Многочисленные улучшения поведения ИИ в скрытном и открытом бою.

Визуальные эффекты

Многочисленные улучшения стабильности визуальных эффектов окружения.

Добавлена возможность экипировать одежду из DLC по ходу сюжета. Используйте на свой страх и риск; эта функция может вызвать диссонанс повествования, поскольку некоторые сюжетные ролики зависят от определённого костюма для работы как с сюжетной, так и с визуальной точки зрения.

Интерфейс

Улучшения перевода многих локализованных текстовых строк на все языки.

Аудио

Многочисленные улучшения синхронизации озвучки в роликах на все языки.

Разное

Общие улучшения частоты кадров и стабильности.

Mafia: The Old Country уже доступна на ПК и выйдет 8 августа на Xbox Series X/S и PS5.