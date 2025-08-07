Создатели Mafia: The Old Country рассказали о содержании патча нулевого дня

ЧАТ ИГРЫ
Вместе с выходом Mafia: The Old Country разработчики из Hangar 13 выпустили патч нулевого дня, который настоятельно рекомендуется скачать перед началом приключения Энцо. Он включает в себя многочисленные улучшения технической производительности, особенно на PlayStation 5 Pro, а также дополнительные функции и различные улучшения, доступные для всех платформ.

Новые возможности

Расширенная поддержка PS5 Pro

  • Более высокое динамическое разрешение в режимах «Качество» и «Производительность»
  • Поддержка переменной частоты обновления
  • Поддержка дисплеев с частотой обновления 120 Гц
  • Увеличенная частота кадров в видеороликах

Увеличенная частота кадров в видеороликах на ПК

  • Новая опция в настройках графики позволяет игрокам выбирать частоту кадров в видеороликах: 30, 60 и неограниченное количество кадров в секунду

Контекстный интерфейс

  • Контекстный интерфейс позволяет вам погрузиться в ещё более кинематографичный игровой процесс, где элементы интерфейса по умолчанию скрыты.
  • Вы можете включить отображение скрытых элементов интерфейса на несколько секунд, нажав кнопку Ping. Этот вариант рекомендуется для повторного прохождения или опытных мафиози.

Игровой процесс

  • Многочисленные улучшения поведения ИИ в скрытном и открытом бою.

Визуальные эффекты

  • Многочисленные улучшения стабильности визуальных эффектов окружения.
  • Добавлена возможность экипировать одежду из DLC по ходу сюжета. Используйте на свой страх и риск; эта функция может вызвать диссонанс повествования, поскольку некоторые сюжетные ролики зависят от определённого костюма для работы как с сюжетной, так и с визуальной точки зрения.

Интерфейс

  • Улучшения перевода многих локализованных текстовых строк на все языки.

Аудио

  • Многочисленные улучшения синхронизации озвучки в роликах на все языки.

Разное

  • Общие улучшения частоты кадров и стабильности.

Mafia: The Old Country уже доступна на ПК и выйдет 8 августа на Xbox Series X/S и PS5.

Egik81

Патч нулевого дня это что-то новенькое обычно уязвимость нулевого дня распространена. А вот касательно патча это патч первого дня.