Стали известны системные требования к ПК Mafia: The Old Country

Сегодня Hangar 13 и 2K опубликовали геймплейный трейлер Mafia: The Old Country, четвертой части и приквела к первой игре, выход которой запланирован на 8 августа 2025 года. Помимо этого команды представили официальные системные требования к ПК.

Для того, чтобы запустить игру в разрешении 1080p и средних настройках графики, игрокам понадобиться процессор уровня AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K, видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ. Игра займёт 55 ГБ свободного места на диске, рекомендуется использовать SSD.

Системные требования

Минимальные (средние, 1080p):

ОС: Windows 10 / 11

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

DirectX: версии 12

Место на диске: 55 ГБ SSD

Рекомендованные (высокие, 1440p):