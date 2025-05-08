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Mafia: The Old Country 08.08.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
8.6 362 оценки

Стали известны системные требования к ПК Mafia: The Old Country

monk70 monk70

Сегодня Hangar 13 и 2K опубликовали геймплейный трейлер Mafia: The Old Country, четвертой части и приквела к первой игре, выход которой запланирован на 8 августа 2025 года. Помимо этого команды представили официальные системные требования к ПК.

Для того, чтобы запустить игру в разрешении 1080p и средних настройках графики, игрокам понадобиться процессор уровня AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K, видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ. Игра займёт 55 ГБ свободного места на диске, рекомендуется использовать SSD.

Системные требования

Минимальные (средние, 1080p):

  • ОС: Windows 10 / 11
  • Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 55 ГБ SSD

Рекомендованные (высокие, 1440p):

  • ОС: Windows 10 / 11
  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
  • Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 55 ГБ SSD
38
61
Комментарии: 61
Ваш комментарий
agula98

Вполне адекватные системные требования

34
Андрей Ккккк

Типичные требования UE5. По любому опять будет еле пердеть на любых компах

21
My life is a game

почему?экспедиция анреал и нормально играется

11
Dark1994 My life is a game

Очень зашла экспедиция, но оптимизация там мягко говоря сосёт жопу, в 2к с длсс, просадки ниже 60 кадров на максималках на 4070супер.

11
My life is a game Dark1994

ого,неожиданноо

1
jax baron My life is a game

а откуда тут оптимезации быть (я не про экспедицию) на высоких не 3070 а аж 3080 ти

2
kotasha jax baron

UE5 = оптимизации можно не ждать, исключения коридорные игры, в открытом мире начинается веселья.

4
Ded Chelyabinsk

Пусть такая Мафия идёт в....

14
My life is a game

поч?много для тебя?там в первой теме парень писал, что системки в целом норм

7
Ded Chelyabinsk My life is a game

Да это треш какой-то, реализма ноль! В него в упор стреляют, а он как бетонная стена не шелохнулся даже. Машины летают как спортивные Феррари, хотя тогда ездили 25км) ч.

8
My life is a game Ded Chelyabinsk

ааа, это видел такое да
мне тоже показалось немного странным это все

я думал ты про системки

Ded Chelyabinsk My life is a game

Ради интереса надо найти характеристики этого

kotasha Ded Chelyabinsk

Так эта не мафия лол, ещё движок выбрали полное Г, лучше сделали то что делили ремейк 1 части, а тут какая та RDR 3 но сделанная очень за дешого.

4
JohnTornton

судя по трейлеру это вообще не мафия ни разу

6
Nell_0071

А то, что время в игре - это 1900 год?

Janekste Nell_0071

А причём здесь год? Нам показывают местность, больше похожую на дикий запад из RDR. Вот у людей и складывается впечатление, будто бы перед ними не мафия, а какой-то ковбойский боевичок со скачками на лошадках, да погонях на поездах.

Я тоже пока что не вижу здесь мафии, но я вижу как минимум просто крутую игру. А можно ли эту крутую игру будет назвать мафией, узнаю только после того, когда сам её пощупаю.

1
Victor Dukoff Janekste

Потому что это Сицилия. Нищее наследие Неаполитанского королевства, главного оппонента Савойи перед объединением Италии.

Так что неудивительно, что победившие северяне держали южан в черном теле, что немало поспособствовало созданию той самой мафии на Сицилии.

2
Пользователь ВКонтакте

Вот и, походу, настала пора отправляться моей 1650 на пенсию. // Андрей Саврыгин

4
Пользователь ВКонтакте

Лет семь назад это нужно было ещё сделать. 2025 год на дворе. Время графонистого UE5☝️ // Nvidia Power

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Примерно в это время я и покупал ноут с этой видяхой. До сего момента мне её хватало, но теперь уже всё... 😥 // Андрей Саврыгин

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Игры в хламину требовательными пошли! Жрут неимоверно сейчас🤷‍♂️ // Nvidia Power

Палыч Роков Пользователь ВКонтакте

дибил шизоидный, опять ты вылез с новым акком, какой в сраку графонистый UE5? Он сосёт у консольных Decima, Naughtydog Engine, он сосёт у движков Юбиков, UE5 это самый питарский движок на свете, с самой корявой оптимизацией и крайне сложен чтобы на нём что-то сделать нормальное, только если какая-нибудь корридорная игра, да и то проблемы будут. Графика к движку вообще никакого отношения не имеет, потому что графика это в первую очередь текстуры и эффекты, а движок это физика, сетевое взаимодействие, скрипты и т.п. графика зависит от прямоты рук геймдизайнеров и художников. Между прочим графическая часть в UE5 далеко не самая лучшая

Пользователь ВКонтакте

Адекватные требования еще // Mikhail Tsyganov

3
Никита Дроздоvv

Но если это без апскейла, то еще более менее. Но если это с апскейлом, то это, мягко говоря, плохо.

3
luVol

Сейчас системные мало кто публикует Без апскейлеров. Это уже считается оптимизацией 😁

2
Никита Дроздоvv luVol

я всё же надеюсь что нет

2
luVol Никита Дроздоvv

Если чуть проанализировать озвученные рекомендованные, то высокий пресет графики подразумевают трассировку лучей. Раз это минимум 60 кадров, то трассировку лучей в нынешнем 5 анриле 3080ти не сможет без длсс.

Никита Дроздоvv luVol

Посмотрим

Комментарий удален
jax baron

ага в 30 фпс - ты глаза разуй 3080ти.

3
kotasha

Разве что в 20 фпс(00

xel32

-Что у нас на месте преступления?
-Жертва умерла перед компьютером. Глаза широко раскрыты, выражение шока и ужаса на лице.
-Снова UE5... неуловимый ублюдок.

2
Палыч Роков

))))))))))))

Sunsh1ne98

UE5 во всей красе - требования растут как на дрожжах, а оптимизация стремится в дно. Не удивлюсь, если на старте игра окажется багованным куском кода, как и многие игры на этом убогом движке)

2
Пользователь ВКонтакте

55 гигов занимает, это радует) // Алишер Тухтаев

1
JustA_NiceGuy

Если учитывать, что это без DLSS, с таким графоном, вполне приемлемо.

1
Janekste

Требования весьма низкие, учитывая движок UE5. Я ожидал будут выше.

1
jax baron

ну как всегда тетанические

Саня Цукино Усаги

На Стим Деке запустится?

kotasha

Если и запуститься в 15 кадров врят ли понравиться играть.

jax baron

да в 480р на минималках

1
jax baron

а я ещё думаю а нахой ей Intel Core i7-12700K - а там дюнева оказывается.

My life is a game

в игре нет защиты

jax baron My life is a game

хахаха наивный, родной вот https://steamdb.info/app/1941540/info/

My life is a game jax baron

да да
просто 5 минут назад не было
ну ладно
значит просто куплю
я сначала спиратить хотел

1
jax baron My life is a game

значит они ещё и скрысить хотели.

1
My life is a game

денуво

Лев Левин

но какая то странная, учитывающая количество устройств

1
My life is a game Лев Левин

денуво всегда позволяет в день на 5 устройствах
еще один минус активашки
очереди будут во время релиза

Partenavia Лев Левин

так всегда и было

John 23666

Парад полыхающих пердаков!! Ура!!

Пользователь ВКонтакте

Смахивает на фейк🤔 Через-чур даже на максимальных требованиях характеристики железа сильно занижены. Думаю нужно будет умножать на 2 их, чтоб играть на ультрах с комфортным фпс. Либо же разрабы оптимизон сделают сверх идеальным, как было в ремейке первой части, раз такие народные требования для столь красивой игры. // Nvidia Power

Магнум 500

Мой проц в рекомендуемых, ничесе аппетиты растут у разрабов

PartisanTravis

Полетит на ультрах в 2к , за 100 фпс!!!