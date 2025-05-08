Стали известны системные требования к ПК Mafia: The Old Country

Сегодня Hangar 13 и 2K опубликовали геймплейный трейлер Mafia: The Old Country, четвертой части и приквела к первой игре, выход которой запланирован на 8 августа 2025 года. Помимо этого команды представили официальные системные требования к ПК.
Для того, чтобы запустить игру в разрешении 1080p и средних настройках графики, игрокам понадобиться процессор уровня AMD Ryzen 7 2700X или Intel Core i7-9700K, видеокарта AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA RTX 2070 и 16 ГБ ОЗУ. Игра займёт 55 ГБ свободного места на диске, рекомендуется использовать SSD.
Системные требования
Минимальные (средние, 1080p):
- ОС: Windows 10 / 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 55 ГБ SSD
Рекомендованные (высокие, 1440p):
- ОС: Windows 10 / 11
- Процессор: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- Оперативная память: 32 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 55 ГБ SSD
Вполне адекватные системные требования
Типичные требования UE5. По любому опять будет еле пердеть на любых компах
почему?экспедиция анреал и нормально играется
Очень зашла экспедиция, но оптимизация там мягко говоря сосёт жопу, в 2к с длсс, просадки ниже 60 кадров на максималках на 4070супер.
ого,неожиданноо
а откуда тут оптимезации быть (я не про экспедицию) на высоких не 3070 а аж 3080 ти
UE5 = оптимизации можно не ждать, исключения коридорные игры, в открытом мире начинается веселья.
Пусть такая Мафия идёт в....
поч?много для тебя?там в первой теме парень писал, что системки в целом норм
Да это треш какой-то, реализма ноль! В него в упор стреляют, а он как бетонная стена не шелохнулся даже. Машины летают как спортивные Феррари, хотя тогда ездили 25км) ч.
ааа, это видел такое да
мне тоже показалось немного странным это все
я думал ты про системки
Ради интереса надо найти характеристики этого
Так эта не мафия лол, ещё движок выбрали полное Г, лучше сделали то что делили ремейк 1 части, а тут какая та RDR 3 но сделанная очень за дешого.
судя по трейлеру это вообще не мафия ни разу
А то, что время в игре - это 1900 год?
А причём здесь год? Нам показывают местность, больше похожую на дикий запад из RDR. Вот у людей и складывается впечатление, будто бы перед ними не мафия, а какой-то ковбойский боевичок со скачками на лошадках, да погонях на поездах.
Я тоже пока что не вижу здесь мафии, но я вижу как минимум просто крутую игру. А можно ли эту крутую игру будет назвать мафией, узнаю только после того, когда сам её пощупаю.
Потому что это Сицилия. Нищее наследие Неаполитанского королевства, главного оппонента Савойи перед объединением Италии.
Так что неудивительно, что победившие северяне держали южан в черном теле, что немало поспособствовало созданию той самой мафии на Сицилии.
Вот и, походу, настала пора отправляться моей 1650 на пенсию. // Андрей Саврыгин
Лет семь назад это нужно было ещё сделать. 2025 год на дворе. Время графонистого UE5☝️ // Nvidia Power
Примерно в это время я и покупал ноут с этой видяхой. До сего момента мне её хватало, но теперь уже всё... 😥 // Андрей Саврыгин
Игры в хламину требовательными пошли! Жрут неимоверно сейчас🤷♂️ // Nvidia Power
дибил шизоидный, опять ты вылез с новым акком, какой в сраку графонистый UE5? Он сосёт у консольных Decima, Naughtydog Engine, он сосёт у движков Юбиков, UE5 это самый питарский движок на свете, с самой корявой оптимизацией и крайне сложен чтобы на нём что-то сделать нормальное, только если какая-нибудь корридорная игра, да и то проблемы будут. Графика к движку вообще никакого отношения не имеет, потому что графика это в первую очередь текстуры и эффекты, а движок это физика, сетевое взаимодействие, скрипты и т.п. графика зависит от прямоты рук геймдизайнеров и художников. Между прочим графическая часть в UE5 далеко не самая лучшая
Адекватные требования еще // Mikhail Tsyganov
Но если это без апскейла, то еще более менее. Но если это с апскейлом, то это, мягко говоря, плохо.
Сейчас системные мало кто публикует Без апскейлеров. Это уже считается оптимизацией 😁
я всё же надеюсь что нет
Если чуть проанализировать озвученные рекомендованные, то высокий пресет графики подразумевают трассировку лучей. Раз это минимум 60 кадров, то трассировку лучей в нынешнем 5 анриле 3080ти не сможет без длсс.
Посмотрим
ага в 30 фпс - ты глаза разуй 3080ти.
Разве что в 20 фпс(00
-Что у нас на месте преступления?
-Жертва умерла перед компьютером. Глаза широко раскрыты, выражение шока и ужаса на лице.
-Снова UE5... неуловимый ублюдок.
))))))))))))
UE5 во всей красе - требования растут как на дрожжах, а оптимизация стремится в дно. Не удивлюсь, если на старте игра окажется багованным куском кода, как и многие игры на этом убогом движке)
55 гигов занимает, это радует) // Алишер Тухтаев
Если учитывать, что это без DLSS, с таким графоном, вполне приемлемо.
Требования весьма низкие, учитывая движок UE5. Я ожидал будут выше.
ну как всегда тетанические
На Стим Деке запустится?
Если и запуститься в 15 кадров врят ли понравиться играть.
да в 480р на минималках
а я ещё думаю а нахой ей Intel Core i7-12700K - а там дюнева оказывается.
в игре нет защиты
хахаха наивный, родной вот https://steamdb.info/app/1941540/info/
да да
просто 5 минут назад не было
ну ладно
значит просто куплю
я сначала спиратить хотел
значит они ещё и скрысить хотели.
денуво
но какая то странная, учитывающая количество устройств
денуво всегда позволяет в день на 5 устройствах
еще один минус активашки
очереди будут во время релиза
так всегда и было
Парад полыхающих пердаков!! Ура!!
Смахивает на фейк🤔 Через-чур даже на максимальных требованиях характеристики железа сильно занижены. Думаю нужно будет умножать на 2 их, чтоб играть на ультрах с комфортным фпс. Либо же разрабы оптимизон сделают сверх идеальным, как было в ремейке первой части, раз такие народные требования для столь красивой игры. // Nvidia Power
Мой проц в рекомендуемых, ничесе аппетиты растут у разрабов
Полетит на ультрах в 2к , за 100 фпс!!!