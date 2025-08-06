Стало известно, когда появятся обзоры на Mafia: The Old Country

Один из инсайдеров сообщает о том, что эмбарго на публикацию обзоров на Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 спадёт 7 августа в 16:00 по московскому времени.

Релиз игры при этом состоится в 19:00 того же дня на PC - таким образом, обзоры от различных изданий появятся всего за 3 часа до релиза игры. Впрочем этого должно быть достаточно для того чтобы покупатели приняли окончательное решение о том, стоит ли покупать игру или нет.

Mafia: The Old Country выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.