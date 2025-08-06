Стало известно, когда появятся обзоры на Mafia: The Old Country

Один из инсайдеров сообщает о том, что эмбарго на публикацию обзоров на Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 спадёт 7 августа в 16:00 по московскому времени.
Релиз игры при этом состоится в 19:00 того же дня на PC - таким образом, обзоры от различных изданий появятся всего за 3 часа до релиза игры. Впрочем этого должно быть достаточно для того чтобы покупатели приняли окончательное решение о том, стоит ли покупать игру или нет.
Mafia: The Old Country выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Эмбарго спадёт за три часа до релиза, что? Что же в игре такого ужасного, что это чуть ли не до конца релиза нужно скрыть? А какая ещё может быть причина, по которой эмбарго спадёт за три часа до релиза? Видимо реально есть что-то, что чуть ли не до конца релиза лучше скрыть. Была одна игра, где эмбарго спало в день выхода, The Callisto Protocol, и там, как я думаю, скрывали до последнего техническую часть, так как на момент релиза она была отвратительная, прям максимально отвратительная. А что же здесь? Тоже тех часть? Или разработчики максимально не уверены в своей игре, или есть что скрывать? Короче настораживает это.
предлагаю идею - эмбарго, спадающее через полгода после релиза.
Правильно мыслите. Вангую что игра выйдет крайне тормознутая и забагованная. Анимации судя по видео -вообще жуть.
В общем тут как и везде -на релизе будет полная чухня. Не ранее чем к НГ возможно и допилят основные шероховатости.
Это как со сталкером 2. Там тоже обзоры вышли и через несколько часов релиз.